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В ООН призвали Россию и Украину не делать шагов к эскалации конфликта - РИА Новости, 03.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:01 03.05.2023 (обновлено: 19:57 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/oon-1869494665.html
В ООН призвали Россию и Украину не делать шагов к эскалации конфликта
В ООН призвали Россию и Украину не делать шагов к эскалации конфликта - РИА Новости, 03.05.2023
В ООН призвали Россию и Украину не делать шагов к эскалации конфликта
ООН не может подтвердить заявления Москвы и Киева по инциденту с дронами над Кремлем, но призывает стороны воздерживаться от любой риторики и действий, которые... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T19:01
2023-05-03T19:57
специальная военная операция на украине
в мире
оон
фархан хак
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ООН, 3 мая – РИА Новости. ООН не может подтвердить заявления Москвы и Киева по инциденту с дронами над Кремлем, но призывает стороны воздерживаться от любой риторики и действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак."Мы ознакомились с сообщениями и осведомлены о заявлениях, сделанных по этому поводу российскими и украинскими властями. ООН не может подтвердить эти сообщения. Мы решительно повторяем наш призыв ко всем заинтересованным сторонам воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта", - сказал Хак.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.Владимир Зеленский отказался признавать ответственность Украины за попытку атаковать дронами Кремль.
https://ria.ru/20230503/kreml-1869464661.html
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в мире, оон, фархан хак, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, ООН, Фархан Хак, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ООН призвали Россию и Украину не делать шагов к эскалации конфликта

ООН призвала Москву и Киев воздержаться от слов и действий, ведущих к эскалации конфликта

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 3 мая – РИА Новости. ООН не может подтвердить заявления Москвы и Киева по инциденту с дронами над Кремлем, но призывает стороны воздерживаться от любой риторики и действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"Мы ознакомились с сообщениями и осведомлены о заявлениях, сделанных по этому поводу российскими и украинскими властями. ООН не может подтвердить эти сообщения. Мы решительно повторяем наш призыв ко всем заинтересованным сторонам воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта", - сказал Хак.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
Владимир Зеленский отказался признавать ответственность Украины за попытку атаковать дронами Кремль.
Московский Кремль. Купол Сената и Сенатская башня - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
СМИ: Вашингтон не предупреждали о попытке атаковать дронами Кремль
Вчера, 17:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреООНФархан ХакРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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