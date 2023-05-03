https://ria.ru/20230503/oon-1869494665.html

В ООН призвали Россию и Украину не делать шагов к эскалации конфликта

В ООН призвали Россию и Украину не делать шагов к эскалации конфликта - РИА Новости, 03.05.2023

В ООН призвали Россию и Украину не делать шагов к эскалации конфликта

ООН не может подтвердить заявления Москвы и Киева по инциденту с дронами над Кремлем, но призывает стороны воздерживаться от любой риторики и действий, которые... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T19:01

2023-05-03T19:01

2023-05-03T19:57

специальная военная операция на украине

в мире

оон

фархан хак

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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ООН, 3 мая – РИА Новости. ООН не может подтвердить заявления Москвы и Киева по инциденту с дронами над Кремлем, но призывает стороны воздерживаться от любой риторики и действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак."Мы ознакомились с сообщениями и осведомлены о заявлениях, сделанных по этому поводу российскими и украинскими властями. ООН не может подтвердить эти сообщения. Мы решительно повторяем наш призыв ко всем заинтересованным сторонам воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта", - сказал Хак.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.Владимир Зеленский отказался признавать ответственность Украины за попытку атаковать дронами Кремль.

https://ria.ru/20230503/kreml-1869464661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, оон, фархан хак, россия, украина, ситуация в днр и лнр