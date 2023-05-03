В ООН призвали Россию и Украину не делать шагов к эскалации конфликта
ООН призвала Москву и Киев воздержаться от слов и действий, ведущих к эскалации конфликта
© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 3 мая – РИА Новости. ООН не может подтвердить заявления Москвы и Киева по инциденту с дронами над Кремлем, но призывает стороны воздерживаться от любой риторики и действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"Мы ознакомились с сообщениями и осведомлены о заявлениях, сделанных по этому поводу российскими и украинскими властями. ООН не может подтвердить эти сообщения. Мы решительно повторяем наш призыв ко всем заинтересованным сторонам воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта", - сказал Хак.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
Владимир Зеленский отказался признавать ответственность Украины за попытку атаковать дронами Кремль.