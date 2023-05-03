https://ria.ru/20230503/ofis-1869304339.html

Больше трети офисных служащих в России готовы уйти на завод, показал опрос

Больше трети офисных служащих в России готовы уйти на завод, показал опрос - РИА Новости, 03.05.2023

Больше трети офисных служащих в России готовы уйти на завод, показал опрос

Больше трети офисных сотрудников готовы уйти работать на завод из-за зарплаты, при этом оптимальной суммой заработка для смены профессии большинство россиян... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T03:44

2023-05-03T03:44

2023-05-03T05:49

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861182798_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_1036245be42402b8bd81e6fc55cc8807.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Больше трети офисных сотрудников готовы уйти работать на завод из-за зарплаты, при этом оптимальной суммой заработка для смены профессии большинство россиян считают 150-200 тысяч рублей, следует из данных сервиса "Зарплата.ру", с которыми ознакомилось РИА Новости.Отмечается, что еще 15% безоговорочно могут перейти на рабочие специальности и столько же категорически не готовы к такой карьере. Также 23% россиян считают, что могут потенциально освоить такую профессию, но при гарантированном трудоустройстве, остальные респонденты затруднились с ответом.При этом наиболее привлекательными рабочими профессиями были названы кондитер или пекарь, повар, швея, строитель, водитель, сварщик. Наименее же популярными оказались монтажник, столяр, механик и каменщик."Большинству россиян (42%) хватит 150 000-200 000 рублей в месяц, чтобы однозначно согласиться сменить свою профессию на рабочую; 39% согласны перейти за более скромную сумму в 100 000-150 000 рублей; 200 000-300 000 рублей мотивируют к перемене специфики деятельности 11% респондентов, а 8% согласятся на физический труд лишь за 300 000 и более", - добавляется в исследовании.Однако, кроме заработной платы, сменить работу россиян также мотивирует возможность занять более стабильное положение на случай экономического кризиса, заниматься тем, что в данный момент является хобби, а также желание помочь стране своим трудом.

https://ria.ru/20230503/potreblenie-1869302547.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия