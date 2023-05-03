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Больше трети офисных служащих в России готовы уйти на завод, показал опрос - РИА Новости, 03.05.2023
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03:44 03.05.2023 (обновлено: 05:49 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/ofis-1869304339.html
Больше трети офисных служащих в России готовы уйти на завод, показал опрос
Больше трети офисных служащих в России готовы уйти на завод, показал опрос - РИА Новости, 03.05.2023
Больше трети офисных служащих в России готовы уйти на завод, показал опрос
Больше трети офисных сотрудников готовы уйти работать на завод из-за зарплаты, при этом оптимальной суммой заработка для смены профессии большинство россиян... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T03:44
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общество
россия
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Больше трети офисных сотрудников готовы уйти работать на завод из-за зарплаты, при этом оптимальной суммой заработка для смены профессии большинство россиян считают 150-200 тысяч рублей, следует из данных сервиса "Зарплата.ру", с которыми ознакомилось РИА Новости.Отмечается, что еще 15% безоговорочно могут перейти на рабочие специальности и столько же категорически не готовы к такой карьере. Также 23% россиян считают, что могут потенциально освоить такую профессию, но при гарантированном трудоустройстве, остальные респонденты затруднились с ответом.При этом наиболее привлекательными рабочими профессиями были названы кондитер или пекарь, повар, швея, строитель, водитель, сварщик. Наименее же популярными оказались монтажник, столяр, механик и каменщик."Большинству россиян (42%) хватит 150 000-200 000 рублей в месяц, чтобы однозначно согласиться сменить свою профессию на рабочую; 39% согласны перейти за более скромную сумму в 100 000-150 000 рублей; 200 000-300 000 рублей мотивируют к перемене специфики деятельности 11% респондентов, а 8% согласятся на физический труд лишь за 300 000 и более", - добавляется в исследовании.Однако, кроме заработной платы, сменить работу россиян также мотивирует возможность занять более стабильное положение на случай экономического кризиса, заниматься тем, что в данный момент является хобби, а также желание помочь стране своим трудом.
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общество, россия
Общество, Россия
Больше трети офисных служащих в России готовы уйти на завод, показал опрос

"Зарплата.ру": больше трети офисных служащих готовы уйти работать на завод из-за зарплаты

© iStock.com / fizkesСотрудники на совещании в офисе
Сотрудники на совещании в офисе - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© iStock.com / fizkes
Сотрудники на совещании в офисе . Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Больше трети офисных сотрудников готовы уйти работать на завод из-за зарплаты, при этом оптимальной суммой заработка для смены профессии большинство россиян считают 150-200 тысяч рублей, следует из данных сервиса "Зарплата.ру", с которыми ознакомилось РИА Новости.
«

"Тридцать четыре процента работников, занятых интеллектуальным трудом, готовы перейти в рабочие профессии в случае непредвиденных ситуаций (увольнения, сокращения, экономического кризиса)", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 2235 россиян в возрасте 25-55 лет во всех регионах России.

Отмечается, что еще 15% безоговорочно могут перейти на рабочие специальности и столько же категорически не готовы к такой карьере. Также 23% россиян считают, что могут потенциально освоить такую профессию, но при гарантированном трудоустройстве, остальные респонденты затруднились с ответом.
При этом наиболее привлекательными рабочими профессиями были названы кондитер или пекарь, повар, швея, строитель, водитель, сварщик. Наименее же популярными оказались монтажник, столяр, механик и каменщик.
"Большинству россиян (42%) хватит 150 000-200 000 рублей в месяц, чтобы однозначно согласиться сменить свою профессию на рабочую; 39% согласны перейти за более скромную сумму в 100 000-150 000 рублей; 200 000-300 000 рублей мотивируют к перемене специфики деятельности 11% респондентов, а 8% согласятся на физический труд лишь за 300 000 и более", - добавляется в исследовании.
Однако, кроме заработной платы, сменить работу россиян также мотивирует возможность занять более стабильное положение на случай экономического кризиса, заниматься тем, что в данный момент является хобби, а также желание помочь стране своим трудом.
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