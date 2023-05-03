В Одессе переименовали районы, названные в честь Суворова и Малиновского
Одесский городской совет переименовал районы, названные в честь Суворова и Малиновского
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Одесский городской совет проголосовал за переименование двух районов города, названных в честь двух военачальников – русского полководца Александра Суворова и советского маршала Родиона Малиновского, теперь районы будут называться Пересыпским и Хаджибейским, сообщает в среду издание "Общественное".
Ранее историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета утвердила перечень более чем из двухсот улиц и переулков, которые ждет переименование в рамках политики разрыва связей с Россией и отказа от советского прошлого.
"Одесский городской совет переименовал Суворовский и Малиновский районы города в Пересыпский и Хаджибейский на сессии 3 мая. Проект решения был опубликован на сайте городского совета вечером 2 мая. В пояснительной записке к проекту указано, что такие наименования рекомендовала историко-топонимическая комиссия", - сообщает издание.
Отмечается, что ранее городской совет проводил онлайн-голосование по переименованию указанных районов. В итоге 2782 человек поддержали переименование Суворовского района, а 2835 одесситов высказались против.
На сайте горсовета уточняется, что в Одессе проходит процесс переименования улиц, которые носят названия, происходящие от русских и белорусских географических наименований, названий в честь российских военных, общественных и культурных деятелей. Таких топонимических объектов в городе насчитывается около двухсот, им будут возвращены исторические названия.
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