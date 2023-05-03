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В Одессе переименовали районы, названные в честь Суворова и Малиновского - РИА Новости, 03.05.2023
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18:47 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/odessa-1869490102.html
В Одессе переименовали районы, названные в честь Суворова и Малиновского
В Одессе переименовали районы, названные в честь Суворова и Малиновского - РИА Новости, 03.05.2023
В Одессе переименовали районы, названные в честь Суворова и Малиновского
Одесский городской совет проголосовал за переименование двух районов города, названных в честь двух военачальников – русского полководца Александра Суворова и... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:47
2023-05-03T18:47
в мире
одесса
россия
суворовский район
родион малиновский
одесский городской совет
украина
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Одесский городской совет проголосовал за переименование двух районов города, названных в честь двух военачальников – русского полководца Александра Суворова и советского маршала Родиона Малиновского, теперь районы будут называться Пересыпским и Хаджибейским, сообщает в среду издание "Общественное". Ранее историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета утвердила перечень более чем из двухсот улиц и переулков, которые ждет переименование в рамках политики разрыва связей с Россией и отказа от советского прошлого. "Одесский городской совет переименовал Суворовский и Малиновский районы города в Пересыпский и Хаджибейский на сессии 3 мая. Проект решения был опубликован на сайте городского совета вечером 2 мая. В пояснительной записке к проекту указано, что такие наименования рекомендовала историко-топонимическая комиссия", - сообщает издание. Отмечается, что ранее городской совет проводил онлайн-голосование по переименованию указанных районов. В итоге 2782 человек поддержали переименование Суворовского района, а 2835 одесситов высказались против. На сайте горсовета уточняется, что в Одессе проходит процесс переименования улиц, которые носят названия, происходящие от русских и белорусских географических наименований, названий в честь российских военных, общественных и культурных деятелей. Таких топонимических объектов в городе насчитывается около двухсот, им будут возвращены исторические названия. Украинские власти начали проводить политику уничтожения всего русского в стране в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20230426/ulitsy-1867907181.html
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в мире, одесса, россия, суворовский район, родион малиновский, одесский городской совет, украина
В мире, Одесса, Россия, Суворовский район, Родион Малиновский, Одесский городской совет, Украина
В Одессе переименовали районы, названные в честь Суворова и Малиновского

Одесский городской совет переименовал районы, названные в честь Суворова и Малиновского

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Одесский городской совет проголосовал за переименование двух районов города, названных в честь двух военачальников – русского полководца Александра Суворова и советского маршала Родиона Малиновского, теперь районы будут называться Пересыпским и Хаджибейским, сообщает в среду издание "Общественное".
Ранее историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета утвердила перечень более чем из двухсот улиц и переулков, которые ждет переименование в рамках политики разрыва связей с Россией и отказа от советского прошлого.
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"Одесский городской совет переименовал Суворовский и Малиновский районы города в Пересыпский и Хаджибейский на сессии 3 мая. Проект решения был опубликован на сайте городского совета вечером 2 мая. В пояснительной записке к проекту указано, что такие наименования рекомендовала историко-топонимическая комиссия", - сообщает издание.
Отмечается, что ранее городской совет проводил онлайн-голосование по переименованию указанных районов. В итоге 2782 человек поддержали переименование Суворовского района, а 2835 одесситов высказались против.
На сайте горсовета уточняется, что в Одессе проходит процесс переименования улиц, которые носят названия, происходящие от русских и белорусских географических наименований, названий в честь российских военных, общественных и культурных деятелей. Таких топонимических объектов в городе насчитывается около двухсот, им будут возвращены исторические названия.
Украинские власти начали проводить политику уничтожения всего русского в стране в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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В миреОдессаРоссияСуворовский районРодион МалиновскийОдесский городской советУкраина
 
 
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