https://ria.ru/20230503/odessa-1869490102.html

В Одессе переименовали районы, названные в честь Суворова и Малиновского

В Одессе переименовали районы, названные в честь Суворова и Малиновского - РИА Новости, 03.05.2023

В Одессе переименовали районы, названные в честь Суворова и Малиновского

Одесский городской совет проголосовал за переименование двух районов города, названных в честь двух военачальников – русского полководца Александра Суворова и... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T18:47

2023-05-03T18:47

2023-05-03T18:47

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суворовский район

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Одесский городской совет проголосовал за переименование двух районов города, названных в честь двух военачальников – русского полководца Александра Суворова и советского маршала Родиона Малиновского, теперь районы будут называться Пересыпским и Хаджибейским, сообщает в среду издание "Общественное". Ранее историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета утвердила перечень более чем из двухсот улиц и переулков, которые ждет переименование в рамках политики разрыва связей с Россией и отказа от советского прошлого. "Одесский городской совет переименовал Суворовский и Малиновский районы города в Пересыпский и Хаджибейский на сессии 3 мая. Проект решения был опубликован на сайте городского совета вечером 2 мая. В пояснительной записке к проекту указано, что такие наименования рекомендовала историко-топонимическая комиссия", - сообщает издание. Отмечается, что ранее городской совет проводил онлайн-голосование по переименованию указанных районов. В итоге 2782 человек поддержали переименование Суворовского района, а 2835 одесситов высказались против. На сайте горсовета уточняется, что в Одессе проходит процесс переименования улиц, которые носят названия, происходящие от русских и белорусских географических наименований, названий в честь российских военных, общественных и культурных деятелей. Таких топонимических объектов в городе насчитывается около двухсот, им будут возвращены исторические названия. Украинские власти начали проводить политику уничтожения всего русского в стране в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20230426/ulitsy-1867907181.html

https://ria.ru/20230502/kiev-1869144726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, одесса, россия, суворовский район, родион малиновский, одесский городской совет, украина