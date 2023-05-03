https://ria.ru/20230503/obysk-1869401967.html

В Германии прошел обыск на яхте россиянина, подозреваемого в обходе санкций

В Германии прошел обыск на яхте россиянина, подозреваемого в обходе санкций - РИА Новости, 03.05.2023

В Германии прошел обыск на яхте россиянина, подозреваемого в обходе санкций

На севере Германии прошёл обыск на яхте гражданина Российской Федерации, который подозревается в нарушении наложенных на него санкций, сообщило в среду... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T13:37

2023-05-03T13:37

2023-05-03T13:37

россия

германия

франкфурт-на-майне

владимир путин

евросоюз

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БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. На севере Германии прошёл обыск на яхте гражданина Российской Федерации, который подозревается в нарушении наложенных на него санкций, сообщило в среду Федеральное ведомство уголовной полиции Германии, не раскрывая имени россиянина. "3 мая 2023 года прокуратура Франкфурта-на-Майне и Федеральное управление уголовной полиции провели обыск на моторной яхте на севере Германии в рамках расследования в отношении 67-летнего предпринимателя из Российской Федерации", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Обвиняемый с 2022 года находится под санкциями ЕС и подозревается в том, что после попадания в санкционный список не уведомил Немецкий федеральный банк и Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля (BAFA) о хранящихся на территории Германии "крупных" активах. В обыске приняли участие свыше 30 следователей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230421/sanktsii-1866872848.html

https://ria.ru/20230421/sanktsii-1867027095.html

россия

германия

франкфурт-на-майне

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россия, германия, франкфурт-на-майне, владимир путин, евросоюз