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ВСУ ведут массированный обстрел двух районов Донецка

ВСУ ведут массированный обстрел двух районов Донецка - РИА Новости, 03.05.2023

ВСУ ведут массированный обстрел двух районов Донецка

Петровский и Кировский районы Донецка находятся под массированным обстрелом, горожан просят не покидать укрытия, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T20:04

2023-05-03T20:04

2023-05-03T20:19

специальная военная операция на украине

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сцкк

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Петровский и Кировский районы Донецка находятся под массированным обстрелом, горожан просят не покидать укрытия, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), только за последние 20 минут украинские войска выпустили по этим районам 14 снарядов калибром 152 миллиметра. Также сообщалось об обстреле поселка Александровка в Петровском районе Донецка с применением РСЗО.Кроме того, сообщается об обстрелах Куйбышевского района города. В 19.35 по нему было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230503/udar-1869416502.html

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украина

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

в мире, донецк, вооруженные силы украины, украина, алексей кулемзин (донецк), сцкк, донецкая народная республика