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ВСУ ведут массированный обстрел двух районов Донецка - РИА Новости, 03.05.2023
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20:04 03.05.2023 (обновлено: 20:19 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/obstrel-1869506463.html
ВСУ ведут массированный обстрел двух районов Донецка
ВСУ ведут массированный обстрел двух районов Донецка - РИА Новости, 03.05.2023
ВСУ ведут массированный обстрел двух районов Донецка
Петровский и Кировский районы Донецка находятся под массированным обстрелом, горожан просят не покидать укрытия, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T20:04
2023-05-03T20:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
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украина
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Петровский и Кировский районы Донецка находятся под массированным обстрелом, горожан просят не покидать укрытия, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), только за последние 20 минут украинские войска выпустили по этим районам 14 снарядов калибром 152 миллиметра. Также сообщалось об обстреле поселка Александровка в Петровском районе Донецка с применением РСЗО.Кроме того, сообщается об обстрелах Куйбышевского района города. В 19.35 по нему было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230503/udar-1869416502.html
донецк
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в мире, донецк, вооруженные силы украины, украина, алексей кулемзин (донецк), сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Вооруженные силы Украины, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Донецкая Народная Республика
ВСУ ведут массированный обстрел двух районов Донецка

Мэр Донецка заявил, что ВСУ ведут массированный обстрел Петровского и Кировского районов

© РИА НовостиПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Петровский и Кировский районы Донецка находятся под массированным обстрелом, горожан просят не покидать укрытия, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«

"Петровский и Кировский районы под массированным обстрелом. Подробности уточняются. Не покидайте укрытий, будьте осторожны", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), только за последние 20 минут украинские войска выпустили по этим районам 14 снарядов калибром 152 миллиметра. Также сообщалось об обстреле поселка Александровка в Петровском районе Донецка с применением РСЗО.
Кроме того, сообщается об обстрелах Куйбышевского района города. В 19.35 по нему было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкВооруженные силы УкраиныУкраинаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККДонецкая Народная Республика
 
 
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