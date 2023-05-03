https://ria.ru/20230503/obstrel-1869506463.html
ВСУ ведут массированный обстрел двух районов Донецка
ВСУ ведут массированный обстрел двух районов Донецка - РИА Новости, 03.05.2023
ВСУ ведут массированный обстрел двух районов Донецка
Петровский и Кировский районы Донецка находятся под массированным обстрелом, горожан просят не покидать укрытия, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T20:04
2023-05-03T20:04
2023-05-03T20:19
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Петровский и Кировский районы Донецка находятся под массированным обстрелом, горожан просят не покидать укрытия, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), только за последние 20 минут украинские войска выпустили по этим районам 14 снарядов калибром 152 миллиметра. Также сообщалось об обстреле поселка Александровка в Петровском районе Донецка с применением РСЗО.Кроме того, сообщается об обстрелах Куйбышевского района города. В 19.35 по нему было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230503/udar-1869416502.html
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internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ ведут массированный обстрел двух районов Донецка
Мэр Донецка заявил, что ВСУ ведут массированный обстрел Петровского и Кировского районов