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Украинские войска обстреляли ракетами Моспино в ДНР
Украинские войска обстреляли ракетами Моспино в ДНР - РИА Новости, 03.05.2023
Украинские войска обстреляли ракетами Моспино в ДНР
Украинские войска в 15.20 выпустили три ракеты из РСЗО по Моспино, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T15:45
2023-05-03T15:45
2023-05-03T15:45
специальная военная операция на украине
моспино
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска в 15.20 выпустили три ракеты из РСЗО по Моспино, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.20 – населенный пункт Курахово – населенный пункт Моспино: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается. Через пять минут украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Город Моспино расположен в 10 километрах к юго-востоку от Донецка. По данным на 2021 год, население Моспино составляло около 10 тысяч человек.
https://ria.ru/20230503/donbass-1869339563.html
моспино
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
моспино, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Моспино, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли ракетами Моспино в ДНР
Украинские войска выпустили три ракеты по Моспино в ДНР