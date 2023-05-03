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Украинские войска обстреляли ракетами Моспино в ДНР - РИА Новости, 03.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/obstrel-1869434864.html
Украинские войска обстреляли ракетами Моспино в ДНР
Украинские войска обстреляли ракетами Моспино в ДНР - РИА Новости, 03.05.2023
Украинские войска обстреляли ракетами Моспино в ДНР
Украинские войска в 15.20 выпустили три ракеты из РСЗО по Моспино, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T15:45
2023-05-03T15:45
специальная военная операция на украине
моспино
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска в 15.20 выпустили три ракеты из РСЗО по Моспино, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.20 – населенный пункт Курахово – населенный пункт Моспино: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается. Через пять минут украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Город Моспино расположен в 10 километрах к юго-востоку от Донецка. По данным на 2021 год, население Моспино составляло около 10 тысяч человек.
https://ria.ru/20230503/donbass-1869339563.html
моспино
донецк
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моспино, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Моспино, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли ракетами Моспино в ДНР

Украинские войска выпустили три ракеты по Моспино в ДНР

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло в окне жилого дома
Разбитое стекло в окне жилого дома - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло в окне жилого дома. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска в 15.20 выпустили три ракеты из РСЗО по Моспино, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.20 – населенный пункт Курахово – населенный пункт Моспино: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается.
Через пять минут украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Город Моспино расположен в 10 километрах к юго-востоку от Донецка. По данным на 2021 год, население Моспино составляло около 10 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеМоспиноДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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