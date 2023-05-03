https://ria.ru/20230503/obstrel-1869434864.html

Украинские войска обстреляли ракетами Моспино в ДНР

Украинские войска обстреляли ракетами Моспино в ДНР - РИА Новости, 03.05.2023

Украинские войска обстреляли ракетами Моспино в ДНР

Украинские войска в 15.20 выпустили три ракеты из РСЗО по Моспино, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T15:45

2023-05-03T15:45

2023-05-03T15:45

специальная военная операция на украине

моспино

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска в 15.20 выпустили три ракеты из РСЗО по Моспино, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.20 – населенный пункт Курахово – населенный пункт Моспино: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается. Через пять минут украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Город Моспино расположен в 10 километрах к юго-востоку от Донецка. По данным на 2021 год, население Моспино составляло около 10 тысяч человек.

https://ria.ru/20230503/donbass-1869339563.html

моспино

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

моспино, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия