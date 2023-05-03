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При обстреле Горловки пострадала женщина
При обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 03.05.2023
При обстреле Горловки пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T13:19
2023-05-03T13:19
2023-05-03T13:19
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела поселка шахты имени Гагарина (Никитовский район Горловки) с позиций украинских боевиков ранена мирная горловчанка. Поврежден дом по адресу: улица Ясная, 20", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 12.20 Горловка подверглась обстрелу со стороны украинских войск, выпустивших пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Через 25 минут украинские войска выпустили по Горловке еще четыре "натовских" снаряда. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
При обстреле Горловки пострадала женщина
Мэр Приходько сообщил, что при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина