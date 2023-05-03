https://ria.ru/20230503/obstrel-1869396318.html

При обстреле Горловки пострадала женщина

При обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 03.05.2023

При обстреле Горловки пострадала женщина

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T13:19

2023-05-03T13:19

2023-05-03T13:19

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела поселка шахты имени Гагарина (Никитовский район Горловки) с позиций украинских боевиков ранена мирная горловчанка. Поврежден дом по адресу: улица Ясная, 20", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 12.20 Горловка подверглась обстрелу со стороны украинских войск, выпустивших пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Через 25 минут украинские войска выпустили по Горловке еще четыре "натовских" снаряда. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол