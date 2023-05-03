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Украинские войска выпустили по территории ДНР 10 снарядов - РИА Новости, 03.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:30 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/obstrel-1869312525.html
Украинские войска выпустили по территории ДНР 10 снарядов
Украинские войска выпустили по территории ДНР 10 снарядов - РИА Новости, 03.05.2023
Украинские войска выпустили по территории ДНР 10 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецкой народной республике за 50 минут 10 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T07:30
2023-05-03T07:30
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
нато
украина
донецк
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецкой народной республике за 50 минут 10 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 06.15 - Тоненькое - Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров, 07.05 - Нелеповка – Михайловка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230502/rakety-1869270625.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сцкк, нато, украина, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Украина, Донецк
Украинские войска выпустили по территории ДНР 10 снарядов

ВСУ за 50 минут выпустили по территории ДНР 10 снарядов, в том числе "натовского" калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецкой народной республике за 50 минут 10 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 06.15 - Тоненькое - Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров, 07.05 - Нелеповка – Михайловка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
В Словакии возмутились обстрелом Украиной Донецка словацкими ракетами
2 мая, 20:13
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОУкраинаДонецк
 
 
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