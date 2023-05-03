https://ria.ru/20230503/obstrel-1869312525.html

Украинские войска выпустили по территории ДНР 10 снарядов

Украинские войска выпустили по территории ДНР 10 снарядов - РИА Новости, 03.05.2023

Украинские войска выпустили по территории ДНР 10 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецкой народной республике за 50 минут 10 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T07:30

2023-05-03T07:30

2023-05-03T07:30

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

нато

украина

донецк

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецкой народной республике за 50 минут 10 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 06.15 - Тоненькое - Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров, 07.05 - Нелеповка – Михайловка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230502/rakety-1869270625.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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донецкая народная республика, сцкк, нато, украина, донецк