https://ria.ru/20230503/obstrel-1869306181.html

Украинские войска выпустили 12 снарядов по трем населенным пунктам ДНР

Украинские войска выпустили 12 снарядов по трем населенным пунктам ДНР - РИА Новости, 03.05.2023

Украинские войска выпустили 12 снарядов по трем населенным пунктам ДНР

Украинские войска за полтора часа выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по населенному пункту Шевченко, три снаряда по Донецку и пять снарядов по... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T04:41

2023-05-03T04:41

2023-05-03T04:41

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

нато

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по населенному пункту Шевченко, три снаряда по Донецку и пять снарядов по Новобахмутовке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02:40 - населенный пункт Богоявленка – населенный пункт Шевченко: выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров; 03:00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 04:10 - населенный пункт Калиново – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230502/obstrel-1869259180.html

донецк

украина

донецкая народная республика

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донецк, сцкк, нато, украина, донецкая народная республика