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Украинские войска выпустили 12 снарядов по трем населенным пунктам ДНР - РИА Новости, 03.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:41 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/obstrel-1869306181.html
Украинские войска выпустили 12 снарядов по трем населенным пунктам ДНР
Украинские войска выпустили 12 снарядов по трем населенным пунктам ДНР - РИА Новости, 03.05.2023
Украинские войска выпустили 12 снарядов по трем населенным пунктам ДНР
Украинские войска за полтора часа выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по населенному пункту Шевченко, три снаряда по Донецку и пять снарядов по... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T04:41
2023-05-03T04:41
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
нато
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по населенному пункту Шевченко, три снаряда по Донецку и пять снарядов по Новобахмутовке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02:40 - населенный пункт Богоявленка – населенный пункт Шевченко: выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров; 03:00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 04:10 - населенный пункт Калиново – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230502/obstrel-1869259180.html
донецк
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донецк, сцкк, нато, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, НАТО, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили 12 снарядов по трем населенным пунктам ДНР

ВСУ за полтора часа выпустили 12 снарядов по трем населенным пунктам ДНР

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по населенному пункту Шевченко, три снаряда по Донецку и пять снарядов по Новобахмутовке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02:40 - населенный пункт Богоявленка – населенный пункт Шевченко: выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров; 03:00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 04:10 - населенный пункт Калиново – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель
2 мая, 19:13
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкСЦККНАТОУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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