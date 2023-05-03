https://ria.ru/20230503/obstrel-1869298485.html

Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.05.2023

Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 424 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T00:45

2023-05-03T00:45

2023-05-03T00:45

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

украина

горловка

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 424 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки Представительство сообщало о 75 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Выпустив 424 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении.Отмечается, что под огнем украинских войск огнем оказались районы 17 населенных пунктов Республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Озеряновка, Михайловка, Широкая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Новосёловка Вторая, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Еленовка, Новотроицкое, Петровское, Сладкое, Ольгинка, Благодатное, Никольское, Владимировка.

https://ria.ru/20230502/rakety-1869270625.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка