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Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.05.2023
Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 424 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T00:45
2023-05-03T00:45
2023-05-03T00:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
горловка
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 424 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки Представительство сообщало о 75 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Выпустив 424 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении.Отмечается, что под огнем украинских войск огнем оказались районы 17 населенных пунктов Республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Озеряновка, Михайловка, Широкая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Новосёловка Вторая, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Еленовка, Новотроицкое, Петровское, Сладкое, Ольгинка, Благодатное, Никольское, Владимировка.
https://ria.ru/20230502/rakety-1869270625.html
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донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Горловка
Украинские войска за сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 424 боеприпаса