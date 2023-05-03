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Путин пожелал удачи нижегородскому губернатору Никитину на выборах - РИА Новости, 03.05.2023
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14:20 03.05.2023 (обновлено: 15:15 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/nikitin-1869411135.html
Путин пожелал удачи нижегородскому губернатору Никитину на выборах
Путин пожелал удачи нижегородскому губернатору Никитину на выборах - РИА Новости, 03.05.2023
Путин пожелал удачи нижегородскому губернатору Никитину на выборах
Президент Владимир Путин на встрече с нижегородским губернатором Глебом Никитиным, который осенью планирует идти на выборы главы региона, выразил надежду, что... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:20
2023-05-03T15:15
политика
нижегородская область
россия
глеб никитин
владимир путин
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с нижегородским губернатором Глебом Никитиным, который осенью планирует идти на выборы главы региона, выразил надежду, что люди поддержат его в этом намерении.Во время беседы с главой государства руководитель региона сообщил, что в сентябре заканчивается его пятилетний срок на посту губернатора. Он отметил, что готов продолжить работу при поддержке жителей области, но подчеркнул, что его решение о дальнейшей карьере зависит от позиции президента.Президент подчеркнул, что глава региона проявил инициативу и настойчивость в реализации проектов, которые жизненно важны для Нижегородской области. Как отметил Путин, работа Никитина выстроена системно и ритмично, и поэтому он надеется, что жители региона поддержат губернатора на выборах.
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политика, нижегородская область, россия, глеб никитин, владимир путин
Политика, Нижегородская область, Россия, Глеб Никитин, Владимир Путин
Путин пожелал удачи нижегородскому губернатору Никитину на выборах

Путин выразил надежду, что нижегородского губернатора Глеба Никитина поддержат на выборах

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с нижегородским губернатором Глебом Никитиным, который осенью планирует идти на выборы главы региона, выразил надежду, что люди поддержат его в этом намерении.
Во время беседы с главой государства руководитель региона сообщил, что в сентябре заканчивается его пятилетний срок на посту губернатора. Он отметил, что готов продолжить работу при поддержке жителей области, но подчеркнул, что его решение о дальнейшей карьере зависит от позиции президента.
«
"Все зависит прежде всего от позиции людей — нижегородцев и всех жителей области. Мне кажется, что люди имеют возможность оценить ваши результаты, они очевидно положительные", — отреагировал на слова Никита Путин.
Президент подчеркнул, что глава региона проявил инициативу и настойчивость в реализации проектов, которые жизненно важны для Нижегородской области. Как отметил Путин, работа Никитина выстроена системно и ритмично, и поэтому он надеется, что жители региона поддержат губернатора на выборах.
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