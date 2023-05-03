https://ria.ru/20230503/nikitin-1869411135.html

Путин пожелал удачи нижегородскому губернатору Никитину на выборах

Путин пожелал удачи нижегородскому губернатору Никитину на выборах - РИА Новости, 03.05.2023

Путин пожелал удачи нижегородскому губернатору Никитину на выборах

Президент Владимир Путин на встрече с нижегородским губернатором Глебом Никитиным, который осенью планирует идти на выборы главы региона, выразил надежду, что... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:20

2023-05-03T14:20

2023-05-03T15:15

политика

нижегородская область

россия

глеб никитин

владимир путин

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с нижегородским губернатором Глебом Никитиным, который осенью планирует идти на выборы главы региона, выразил надежду, что люди поддержат его в этом намерении.Во время беседы с главой государства руководитель региона сообщил, что в сентябре заканчивается его пятилетний срок на посту губернатора. Он отметил, что готов продолжить работу при поддержке жителей области, но подчеркнул, что его решение о дальнейшей карьере зависит от позиции президента.Президент подчеркнул, что глава региона проявил инициативу и настойчивость в реализации проектов, которые жизненно важны для Нижегородской области. Как отметил Путин, работа Никитина выстроена системно и ритмично, и поэтому он надеется, что жители региона поддержат губернатора на выборах.

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нижегородская область

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Кирилл Волков

политика, нижегородская область, россия, глеб никитин, владимир путин