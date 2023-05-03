https://ria.ru/20230503/nexta-1869369697.html
В Белоруссии вынесли приговор экс-главреду телеграм-канала NEXTA
В Белоруссии вынесли приговор экс-главреду телеграм-канала NEXTA - РИА Новости, 03.05.2023
В Белоруссии вынесли приговор экс-главреду телеграм-канала NEXTA
Минский областной суд приговорил бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича к восьми годам колонии усиленного режима, сообщил... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:10
2023-05-03T12:10
2023-05-03T13:21
в мире
белоруссия
задержание основателя telegram-канала nexta
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МИНСК, 3 мая — РИА Новости. Минский областной суд приговорил бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича к восьми годам колонии усиленного режима, сообщил корреспондент РИА Новости.Обвинение просило для него десять лет заключения.Основатель канала Степан Путило получил 20 лет заочно, экс-редактор Ян Рудик — 19 лет заочно.Подсудимые могут обжаловать приговор, Протасевич и его адвокаты не сообщили журналистам, воспользуются ли этим правом.В апреле 2022 года Верховный суд Белоруссии признал группу телеграм-каналов NEXTA террористической организацией.По версии следствия, обвиняемые в составе организованной группы устроили заговор с целью захвата власти. Они публично призывали к созданию условий для передачи власти оппозиции, интересы которой представляли. Также участвовали в организации протестов после президентских выборов 2020 года и призывали к терактам. Протасевичу обвинение в заговоре не предъявили, так как он своими показаниями помог изобличить остальных участников.Гособвинение призвало суд признать подсудимых виновными в организации беспорядков, грубом нарушении порядка, в разжигании вражды, призывах к причинению вреда нацбезопасности, руководстве экстремистским формированием, клевете и оскорблении президента. Путило и Рудика — в финансировании экстремистской деятельности, дискредитации Белоруссии, а Путило — в руководстве террористической организацией.В прокуратуре пришли к выводу, что ущерб государства от протестов превысил 30 миллионов белорусских рублей (более десяти миллионов долларов).Путило и Рудик скрылись за границей, их заочно арестовали. Протасевича задержали в мае 2021-го.
https://ria.ru/20230419/protasevich-1866308664.html
https://ria.ru/20230502/sapega-1869109497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, задержание основателя telegram-канала nexta
В мире, Белоруссия, Задержание основателя Telegram-канала Nexta
В Белоруссии вынесли приговор экс-главреду телеграм-канала NEXTA
Белорусский суд приговорил Романа Протасевича к восьми годам колонии
МИНСК, 3 мая — РИА Новости. Минский областной суд приговорил бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича к восьми годам колонии усиленного режима, сообщил корреспондент РИА Новости.
Обвинение просило для него десять лет заключения.
Основатель канала Степан Путило получил 20 лет заочно, экс-редактор Ян Рудик — 19 лет заочно.
Подсудимые могут обжаловать приговор, Протасевич и его адвокаты не сообщили журналистам, воспользуются ли этим правом.
Протасевич частично признал новое обвинение
В апреле 2022 года Верховный суд Белоруссии признал группу телеграм-каналов NEXTA террористической организацией.
По версии следствия, обвиняемые в составе организованной группы устроили заговор с целью захвата власти. Они публично призывали к созданию условий для передачи власти оппозиции, интересы которой представляли. Также участвовали в организации протестов после президентских выборов 2020 года и призывали к терактам. Протасевичу обвинение в заговоре не предъявили, так как он своими показаниями помог изобличить остальных участников.
Гособвинение призвало суд признать подсудимых виновными в организации беспорядков, грубом нарушении порядка, в разжигании вражды, призывах к причинению вреда нацбезопасности, руководстве экстремистским формированием, клевете и оскорблении президента. Путило и Рудика — в финансировании экстремистской деятельности, дискредитации Белоруссии, а Путило — в руководстве террористической организацией.
В прокуратуре пришли к выводу, что ущерб государства от протестов превысил 30 миллионов белорусских рублей (более десяти миллионов долларов).
Путило и Рудик скрылись за границей, их заочно арестовали. Протасевича задержали в мае 2021-го.
Суд рассмотрит вопрос о передаче Сапеги из Белоруссии 24 мая