https://ria.ru/20230503/nexta-1869369697.html

В Белоруссии вынесли приговор экс-главреду телеграм-канала NEXTA

В Белоруссии вынесли приговор экс-главреду телеграм-канала NEXTA - РИА Новости, 03.05.2023

В Белоруссии вынесли приговор экс-главреду телеграм-канала NEXTA

Минский областной суд приговорил бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича к восьми годам колонии усиленного режима, сообщил... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T12:10

2023-05-03T12:10

2023-05-03T13:21

в мире

белоруссия

задержание основателя telegram-канала nexta

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МИНСК, 3 мая — РИА Новости. Минский областной суд приговорил бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича к восьми годам колонии усиленного режима, сообщил корреспондент РИА Новости.Обвинение просило для него десять лет заключения.Основатель канала Степан Путило получил 20 лет заочно, экс-редактор Ян Рудик — 19 лет заочно.Подсудимые могут обжаловать приговор, Протасевич и его адвокаты не сообщили журналистам, воспользуются ли этим правом.В апреле 2022 года Верховный суд Белоруссии признал группу телеграм-каналов NEXTA террористической организацией.По версии следствия, обвиняемые в составе организованной группы устроили заговор с целью захвата власти. Они публично призывали к созданию условий для передачи власти оппозиции, интересы которой представляли. Также участвовали в организации протестов после президентских выборов 2020 года и призывали к терактам. Протасевичу обвинение в заговоре не предъявили, так как он своими показаниями помог изобличить остальных участников.Гособвинение призвало суд признать подсудимых виновными в организации беспорядков, грубом нарушении порядка, в разжигании вражды, призывах к причинению вреда нацбезопасности, руководстве экстремистским формированием, клевете и оскорблении президента. Путило и Рудика — в финансировании экстремистской деятельности, дискредитации Белоруссии, а Путило — в руководстве террористической организацией.В прокуратуре пришли к выводу, что ущерб государства от протестов превысил 30 миллионов белорусских рублей (более десяти миллионов долларов).Путило и Рудик скрылись за границей, их заочно арестовали. Протасевича задержали в мае 2021-го.

https://ria.ru/20230419/protasevich-1866308664.html

https://ria.ru/20230502/sapega-1869109497.html

белоруссия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, задержание основателя telegram-канала nexta