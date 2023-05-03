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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель - РИА Новости, 03.05.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
14:09 03.05.2023 (обновлено: 14:26 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/neft-1869408563.html
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель - РИА Новости, 03.05.2023
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель
Мировые цены на нефть снижаются примерно на 3%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель впервые с 24 марта, следует из данных торгов. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:09
2023-05-03T14:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
brent
wti (нефть)
цены на нефть
нефть
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются примерно на 3%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель впервые с 24 марта, следует из данных торгов.По состоянию на 14.13 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 3%, до 73,06 доллара за баррель, минутами ранее впервые с 24 марта опустившись ниже 73 долларов.Июньские фьючерсы на WTI дешевеют на 3,24%, до 69,34 доллара за баррель."Поскольку инвесторы, играющие на понижение, снова контролируют ситуацию, цены могут вновь проскочить вниз. Ожидается, что сегодня ФРС снова повысит ставку, и это продолжает оказывать влияние на перспективы спроса", - сказал агентству Блумберг глава отдела товарных стратегий Saxo Bank A/S Оле Слот Хансен (Ole Sloth Hansen).Американский регулятор огласит свое решение в 21.00 мск. Согласно CME Group, 86% аналитиков ожидают, что Федрезерв повысит ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта. Остальные прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне.
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экономика, brent, wti (нефть), цены на нефть, нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Brent, WTI (нефть), Цены на нефть, Нефть
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель впервые с 24 марта

© AP Photo / PA / Andrew MilliganНефтяные платформы у берегов Шотландии в Северном море
Нефтяные платформы у берегов Шотландии в Северном море - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / PA / Andrew Milligan
Нефтяные платформы у берегов Шотландии в Северном море. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются примерно на 3%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель впервые с 24 марта, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.13 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 3%, до 73,06 доллара за баррель, минутами ранее впервые с 24 марта опустившись ниже 73 долларов.
Июньские фьючерсы на WTI дешевеют на 3,24%, до 69,34 доллара за баррель.
"Поскольку инвесторы, играющие на понижение, снова контролируют ситуацию, цены могут вновь проскочить вниз. Ожидается, что сегодня ФРС снова повысит ставку, и это продолжает оказывать влияние на перспективы спроса", - сказал агентству Блумберг глава отдела товарных стратегий Saxo Bank A/S Оле Слот Хансен (Ole Sloth Hansen).
Американский регулятор огласит свое решение в 21.00 мск. Согласно CME Group, 86% аналитиков ожидают, что Федрезерв повысит ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта. Остальные прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаBrentWTI (нефть)Цены на нефтьНефть
 
 
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