https://ria.ru/20230503/neft-1869408563.html

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель - РИА Новости, 03.05.2023

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель

Мировые цены на нефть снижаются примерно на 3%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель впервые с 24 марта, следует из данных торгов. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:09

2023-05-03T14:09

2023-05-03T14:26

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

brent

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нефть

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются примерно на 3%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель впервые с 24 марта, следует из данных торгов.По состоянию на 14.13 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 3%, до 73,06 доллара за баррель, минутами ранее впервые с 24 марта опустившись ниже 73 долларов.Июньские фьючерсы на WTI дешевеют на 3,24%, до 69,34 доллара за баррель."Поскольку инвесторы, играющие на понижение, снова контролируют ситуацию, цены могут вновь проскочить вниз. Ожидается, что сегодня ФРС снова повысит ставку, и это продолжает оказывать влияние на перспективы спроса", - сказал агентству Блумберг глава отдела товарных стратегий Saxo Bank A/S Оле Слот Хансен (Ole Sloth Hansen).Американский регулятор огласит свое решение в 21.00 мск. Согласно CME Group, 86% аналитиков ожидают, что Федрезерв повысит ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта. Остальные прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, brent, wti (нефть), цены на нефть, нефть