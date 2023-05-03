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Цены на нефть упали более чем на два процента - РИА Новости, 03.05.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
11:58 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/neft-1869364384.html
Цены на нефть упали более чем на два процента
Цены на нефть упали более чем на два процента - РИА Новости, 03.05.2023
Цены на нефть упали более чем на два процента
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2%, стоимость марки Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель впервые с 24 марта, марки WTI - ниже 70 долларов... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:58
2023-05-03T11:58
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
brent
wti (нефть)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2%, стоимость марки Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель впервые с 24 марта, марки WTI - ниже 70 долларов впервые с 27 марта, следует из данных торгов. По состоянию на 11.36 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 2,31%, до 73,56 доллара за баррель, впервые с 24 марта опустившись ниже 74 долларов. Июньские фьючерсы на WTI дешевеют на 2,39%, до 69,97 доллара за баррель, впервые с 27 марта опустившись ниже 70 долларов.
https://ria.ru/20230503/urals-1869300457.html
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экономика, brent, wti (нефть)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Brent, WTI (нефть)
Цены на нефть упали более чем на два процента

Цена на нефть Brent упала ниже 74 долларов за баррель, WTI — ниже 70 долларов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2%, стоимость марки Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель впервые с 24 марта, марки WTI - ниже 70 долларов впервые с 27 марта, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.36 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 2,31%, до 73,56 доллара за баррель, впервые с 24 марта опустившись ниже 74 долларов.
Июньские фьючерсы на WTI дешевеют на 2,39%, до 69,97 доллара за баррель, впервые с 27 марта опустившись ниже 70 долларов.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаBrentWTI (нефть)
 
 
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