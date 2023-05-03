https://ria.ru/20230503/neft-1869364384.html
Цены на нефть упали более чем на два процента
Цены на нефть упали более чем на два процента - РИА Новости, 03.05.2023
Цены на нефть упали более чем на два процента
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2%, стоимость марки Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель впервые с 24 марта, марки WTI - ниже 70 долларов... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:58
2023-05-03T11:58
2023-05-03T11:58
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
brent
wti (нефть)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2%, стоимость марки Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель впервые с 24 марта, марки WTI - ниже 70 долларов впервые с 27 марта, следует из данных торгов. По состоянию на 11.36 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 2,31%, до 73,56 доллара за баррель, впервые с 24 марта опустившись ниже 74 долларов. Июньские фьючерсы на WTI дешевеют на 2,39%, до 69,97 доллара за баррель, впервые с 27 марта опустившись ниже 70 долларов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, brent, wti (нефть)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Brent, WTI (нефть)
Цены на нефть упали более чем на два процента
Цена на нефть Brent упала ниже 74 долларов за баррель, WTI — ниже 70 долларов
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2%, стоимость марки Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель впервые с 24 марта, марки WTI - ниже 70 долларов впервые с 27 марта, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.36 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 2,31%, до 73,56 доллара за баррель, впервые с 24 марта опустившись ниже 74 долларов.
Июньские фьючерсы на WTI дешевеют на 2,39%, до 69,97 доллара за баррель, впервые с 27 марта опустившись ниже 70 долларов.
"Росконгресс" спрогнозировал снижение роли нефти Urals в экспорте из России