https://ria.ru/20230503/neft-1869364384.html

Цены на нефть упали более чем на два процента

Цены на нефть упали более чем на два процента - РИА Новости, 03.05.2023

Цены на нефть упали более чем на два процента

Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2%, стоимость марки Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель впервые с 24 марта, марки WTI - ниже 70 долларов... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:58

2023-05-03T11:58

2023-05-03T11:58

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

brent

wti (нефть)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2%, стоимость марки Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель впервые с 24 марта, марки WTI - ниже 70 долларов впервые с 27 марта, следует из данных торгов. По состоянию на 11.36 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 2,31%, до 73,56 доллара за баррель, впервые с 24 марта опустившись ниже 74 долларов. Июньские фьючерсы на WTI дешевеют на 2,39%, до 69,97 доллара за баррель, впервые с 27 марта опустившись ниже 70 долларов.

https://ria.ru/20230503/urals-1869300457.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, brent, wti (нефть)