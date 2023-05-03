В России создают метод обнаружения пожаров до появления пламени

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Программу для раннего обнаружения очагов пожаров по газовому составу воздуха создают ученые Томского политехнического университета. По их словам, это позволит предотвращать переход возгорания в пожары в офисах, торговых центрах, жилых и складских помещениях. Результаты исследований опубликованы в Journal of Engineering Physics and Thermophysics и Fire Safety Journal.Современные пожарные датчики срабатывают тогда, когда горение уже активно распространяется в помещении. Более современный подход, по словам специалистов, – обнаружение возгорания до появления пламени, что возможно за счет анализа газового состава воздуха.Ученые Томского политеха разрабатывают новый метод обнаружения возгораний по составу воздуха, в основе которого лежит нейросетевая обработка данных различных датчиков. По словам ученых, предложенный подход позволит значительно снизить время реагирования на возгорания и повысить эффективность систем пожаротушения.Команда специалистов Томского политеха провела более 800 экспериментов на специальной установке, анализируя весь процесс горения древесины, ПВХ-панелей, линолеума и других горючих строительных и отделочных материалов.По словам исследователей, по концентрации газов можно определять тип очага возгорания и преобладающий в нем материал. Понимание этих параметров позволяет определять оптимальную стратегию тушения."В рамках проекта мы изучаем эффективность разных огнетушащих жидкостей и разных режимов их применения – например, какие добавки нужно применять для более действенного подавления горения того или иного материала", – объяснила доцент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов Томского политеха Алена Жданова.Как подчеркнули ученые, правильный выбор эффективного способа тушения минимизирует токсичные выбросы при горении, что поможет сделать эвакуацию людей более безопасной.Специальное программное обеспечение, разрабатываемое в университете, может использоваться для предотвращения перехода возгорания в пожар в офисах, складских помещениях, торговых центрах и жилых помещениях с небольшой площадью, объяснили ученые.Научный коллектив намерен подготовить новую систему к испытаниям, намеченным на лето 2023 года.Исследование проводится при поддержке гранта Российского научного фонда, проект №21-19-00009. Томский политех – участник программы Минобрнауки России "Приоритет-2030".
Современные пожарные датчики срабатывают тогда, когда горение уже активно распространяется в помещении. Более современный подход, по словам специалистов, – обнаружение возгорания до появления пламени, что возможно за счет анализа газового состава воздуха.
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1 июня 2021, 03:00
Ученые Томского политеха разрабатывают новый метод обнаружения возгораний по составу воздуха, в основе которого лежит нейросетевая обработка данных различных датчиков. По словам ученых, предложенный подход позволит значительно снизить время реагирования на возгорания и повысить эффективность систем пожаротушения.
Команда специалистов Томского политеха провела более 800 экспериментов на специальной установке, анализируя весь процесс горения древесины, ПВХ-панелей, линолеума и других горючих строительных и отделочных материалов.
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"Пиролиз и горение любого материала характеризуется определенными концентрациями газообразных продуктов. Мы определяли концентрации компонентов газовой смеси материалов при температурах, соответствующих их воспламенению, средней температуре горения и типичной температуре возгорания", – рассказала ассистент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов Томского политеха Светлана Кропотова.
По словам исследователей, по концентрации газов можно определять тип очага возгорания и преобладающий в нем материал. Понимание этих параметров позволяет определять оптимальную стратегию тушения.
"В рамках проекта мы изучаем эффективность разных огнетушащих жидкостей и разных режимов их применения – например, какие добавки нужно применять для более действенного подавления горения того или иного материала", – объяснила доцент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов Томского политеха Алена Жданова.
Как подчеркнули ученые, правильный выбор эффективного способа тушения минимизирует токсичные выбросы при горении, что поможет сделать эвакуацию людей более безопасной.
Специальное программное обеспечение, разрабатываемое в университете, может использоваться для предотвращения перехода возгорания в пожар в офисах, складских помещениях, торговых центрах и жилых помещениях с небольшой площадью, объяснили ученые.
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Исследование проводится при поддержке гранта Российского научного фонда, проект №21-19-00009. Томский политех – участник программы Минобрнауки России "Приоритет-2030".
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