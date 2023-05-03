https://ria.ru/20230503/nato-1869500591.html

Страны Северной Европы поддержали Украину на пути к НАТО

Страны Северной Европы поддержали Украину на пути к НАТО - РИА Новости, 03.05.2023

Страны Северной Европы поддержали Украину на пути к НАТО

Страны Северной Европы, входящие в НАТО, будут продолжать поддерживать Украину на ее пути в Североатлантический альянс, говорится в совместном заявлении глав... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T19:32

2023-05-03T19:32

2023-05-03T19:32

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая - РИА Новости. Страны Северной Европы, входящие в НАТО, будут продолжать поддерживать Украину на ее пути в Североатлантический альянс, говорится в совместном заявлении глав правительств Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и президента Финляндии. Саммит Северной Европы и Украины прошел в Хельсинки 3 мая. "Северные страны-члены НАТО будут продолжать поддерживать Украину на ее пути к членству в НАТО", - говорится в заявлении. Государства Северной Европы готовы сотрудничать с Украиной для обеспечения как можно более широкого международного участия в реализации украинской Формулы мира и во Всемирном саммите мира, уточняется в сообщении. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. В этом году завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила. Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230503/nato-1869431296.html

https://ria.ru/20230503/bespilotniki-1869440947.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, швеция, нато, финляндия, дания, норвегия, исландия