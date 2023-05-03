https://ria.ru/20230503/nato-1869431296.html
Главе Финляндии не перевели ответ Зеленского на вопрос о гарантиях НАТО
Главе Финляндии не перевели ответ Зеленского на вопрос о гарантиях НАТО - РИА Новости, 03.05.2023
Главе Финляндии не перевели ответ Зеленского на вопрос о гарантиях НАТО
Президенту Финляндии Саули Ниинистё не включили перевод ответа Владимира Зеленского на вопрос о НАТО. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T15:29
2023-05-03T15:29
2023-05-03T16:10
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президенту Финляндии Саули Ниинистё не включили перевод ответа Владимира Зеленского на вопрос о НАТО.На совместной пресс-конференции украинскому лидеру задали вопрос, какие гарантии безопасности Киев ждет от Североатлантического альянса на предстоящем саммите в Вильнюсе.Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Финляндию, где в среду пройдет встреча на высшем уровне с участием стран Северной Европы и Украины.Саммит НАТО в Вильнюсе запланирован на 11-12 июля.
https://ria.ru/20230503/zelenskiy-1869430568.html
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в мире, финляндия, украина, киев, саули ниинисте, владимир зеленский, нато
В мире, Финляндия, Украина, Киев, Саули Ниинисте, Владимир Зеленский, НАТО
Главе Финляндии не перевели ответ Зеленского на вопрос о гарантиях НАТО
Главе Финляндии Ниинистё не включили перевод ответа Зеленского на вопрос о гарантиях НАТО