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Главе Финляндии не перевели ответ Зеленского на вопрос о гарантиях НАТО - РИА Новости, 03.05.2023
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15:29 03.05.2023 (обновлено: 16:10 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/nato-1869431296.html
Главе Финляндии не перевели ответ Зеленского на вопрос о гарантиях НАТО
Главе Финляндии не перевели ответ Зеленского на вопрос о гарантиях НАТО - РИА Новости, 03.05.2023
Главе Финляндии не перевели ответ Зеленского на вопрос о гарантиях НАТО
Президенту Финляндии Саули Ниинистё не включили перевод ответа Владимира Зеленского на вопрос о НАТО. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T15:29
2023-05-03T16:10
в мире
финляндия
украина
киев
саули ниинисте
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президенту Финляндии Саули Ниинистё не включили перевод ответа Владимира Зеленского на вопрос о НАТО.На совместной пресс-конференции украинскому лидеру задали вопрос, какие гарантии безопасности Киев ждет от Североатлантического альянса на предстоящем саммите в Вильнюсе.Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Финляндию, где в среду пройдет встреча на высшем уровне с участием стран Северной Европы и Украины.Саммит НАТО в Вильнюсе запланирован на 11-12 июля.
https://ria.ru/20230503/zelenskiy-1869430568.html
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в мире, финляндия, украина, киев, саули ниинисте, владимир зеленский, нато
В мире, Финляндия, Украина, Киев, Саули Ниинисте, Владимир Зеленский, НАТО
Главе Финляндии не перевели ответ Зеленского на вопрос о гарантиях НАТО

Главе Финляндии Ниинистё не включили перевод ответа Зеленского на вопрос о гарантиях НАТО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Финляндии Саули Ниинистё
Президент Финляндии Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент Финляндии Саули Ниинистё. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президенту Финляндии Саули Ниинистё не включили перевод ответа Владимира Зеленского на вопрос о НАТО.
На совместной пресс-конференции украинскому лидеру задали вопрос, какие гарантии безопасности Киев ждет от Североатлантического альянса на предстоящем саммите в Вильнюсе.
«

"К сожалению, они забыли дать мне перевод. Перевод... Я его не слышал", — заявил Ниинистё.

Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Финляндию, где в среду пройдет встреча на высшем уровне с участием стран Северной Европы и Украины.
Саммит НАТО в Вильнюсе запланирован на 11-12 июля.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Хельсинки, Финляндия, 3 мая 2023 года - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
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В миреФинляндияУкраинаКиевСаули НиинистеВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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