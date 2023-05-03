https://ria.ru/20230503/nato-1869390378.html

В МИД пригрозили мерами при приближении баз НАТО к северным границам

В МИД пригрозили мерами при приближении баз НАТО к северным границам - РИА Новости, 03.05.2023

В МИД пригрозили мерами при приближении баз НАТО к северным границам

Россия будет вынуждена предпринять ответные меры военно-технического характера в случае приближения американских военных к российским рубежам и в рамках... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T13:06

2023-05-03T13:06

2023-05-03T13:35

россия

нато

финляндия

сша

мария захарова

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия будет вынуждена предпринять ответные меры военно-технического характера в случае приближения американских военных к российским рубежам и в рамках двустороннего соглашения по оборонному сотрудничеству между Хельсинки и Вашингтоном, и в рамках НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее представитель финского МИД Микаэль Антелл заявил, что двустороннее соглашение по оборонному сотрудничеству между Финляндией и США в случае его реализации позволит американским вооруженным силам использовать финскую территорию и базы для обучения и хранения материалов."Мы рассматриваем любое приближение американской военной инфраструктуры к рубежам РФ - и в рамках НАТО, и в рамках двусторонних соглашений с европейскими государствами - в качестве прямого подтверждения официально заявленной Вашингтоном цели нанесения так называемого "стратегического поражения" нашей стране. Мы внимательно наблюдаем за планами Североатлантического альянса в отношении Финляндии. Мы подтверждаем, что РФ будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нашей национальной безопасности, возникающих в этой связи", - сказала она на брифинге в среду."Такие планы считаем очевидным свидетельством того, о чем неоднократно предупреждала российская сторона - Финляндия бесповоротно утрачивает свой суверенитет. Вот собственно и началось. Раньше может быть не так очевидно, а сейчас уже по полной программе", - подчеркнула Захарова.В последнюю неделю апреля в Хельсинки продолжились переговоры по двустороннему соглашению о сотрудничестве в области обороны (DCA) между Финляндией и США, сообщал финский МИД.Правительство Финляндии 29 сентября 2022 года сообщало о начале переговоров с США по оборонному сотрудничеству, которые займут 1-2 года и определят статус американских войск, когда они действуют на территории Финляндии, охватят практические вопросы, такие как налогообложение, таможенные пошлины и другие.

https://ria.ru/20230427/finlyandiya-1868156246.html

https://ria.ru/20230422/nato-1867103029.html

https://ria.ru/20230416/alandy-1865606123.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, нато, финляндия, сша, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)