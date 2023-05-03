https://ria.ru/20230503/nato-1869296893.html
Патрушев сообщил об усиленной подготовки войск НАТО вблизи границ России
Патрушев сообщил об усиленной подготовки войск НАТО вблизи границ России - РИА Новости, 03.05.2023
Патрушев сообщил об усиленной подготовки войск НАТО вблизи границ России
НАТО развернула в Восточной Европе дополнительные воинские контингенты, усилила подготовку своих подразделений и модернизировала военную инфраструктуру вблизи... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T00:16
2023-05-03T00:16
2023-05-03T00:16
николай патрушев
нато
восточная европа
россия
украина
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. НАТО развернула в Восточной Европе дополнительные воинские контингенты, усилила подготовку своих подразделений и модернизировала военную инфраструктуру вблизи границ России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "В соответствии со своими планами Запад последовательно ужесточает политическое, военное и экономическое давление на нашу страну. НАТО развернуло на территории стран Восточной Европы дополнительные воинские контингенты. В регионе дислоцируются около 60 тысяч американских военнослужащих", - сказал Патрушев в интервью газете "Известия". "Альянс модернизировал военную инфраструктуру вблизи наших границ, увеличил масштабы и интенсивность оперативной и боевой подготовки войск. Поставляет технику, вооружение на Украину, открыл десятки центров по подготовке солдат для украинской армии", - констатировал секретарь Совбеза.
https://ria.ru/20230503/patrushev-1869296570.html
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николай патрушев, нато, восточная европа, россия, украина
Николай Патрушев, НАТО, Восточная Европа, Россия, Украина
Патрушев сообщил об усиленной подготовки войск НАТО вблизи границ России
Патрушев: НАТО усилила подготовку своих подразделений вблизи границ России