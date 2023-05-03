https://ria.ru/20230503/napitki-1869299302.html
Названы самые вредные напитки из фруктового сока
Названы самые вредные напитки из фруктового сока - РИА Новости, 03.05.2023
Названы самые вредные напитки из фруктового сока
Употребление фруктового сока и изготовленных из него напитков может привести к ожирению, предупредила врач-диетолог Татьяна Залетова. В интервью радио Sputnik... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T02:10
2023-05-03T02:10
2023-05-03T02:10
общество
татьяна залетова
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Употребление фруктового сока и изготовленных из него напитков может привести к ожирению, предупредила врач-диетолог Татьяна Залетова. В интервью радио Sputnik она назвала самые вредные соковые продукты.Людям, которые придерживаются принципов здорового питания, лучше включать в рацион фрукты, а не соки, отметила Залетова.Даже к свежевыжатому натуральному соку нужно относиться с осторожностью и воспринимать его как лакомство, противопоказанное при некоторых заболеваниях, продолжила диетолог."Людям с сахарным диабетом, с нарушениями углеводного обмена и с гастроэнтерологическими заболеваниями натуральные соки, не разбавленные водой, пить не рекомендуется. Им разрешено употреблять не более 200 миллилитров сока, разбавляя его водой в пропорции пятьдесят на пятьдесят. Для здоровых людей 200-400 миллилитров в день – это нормальное количество", – уточнила Залетова.Нектары промышленного производства особенно вредны, поскольку они всегда содержат еще и добавленный сахар, сказала она. При этом наиболее опасны напитки, изготовленные из фруктов с высоким гликемическим индексом. Такая продукция повышает риск ожирения, считает диетолог."Самый вредный нектар – тот, который сделан из продуктов с высоким гликемическим индексом, то есть, например, из ананасов, персиков или из смеси тропических фруктов. Высокий гликемический индекс означает, что напиток увеличивает выброс инсулина, тем самым провоцируя усиление чувства голода и увеличение потребления другой пищи, а также вызывает избыточное образование жировой ткани", – добавила Татьяна Залетова в интервью радио Sputnik.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, татьяна залетова, здоровье - общество
Общество, Татьяна Залетова, Здоровье - Общество
Названы самые вредные напитки из фруктового сока
Диетолог Залетова предупредила об ожирении при употреблении фруктового сока
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости.
Употребление фруктового сока и изготовленных из него напитков может привести к ожирению, предупредила врач-диетолог Татьяна Залетова. В интервью радио Sputnik она назвала
самые вредные соковые продукты.
Людям, которые придерживаются принципов здорового питания, лучше включать в рацион фрукты, а не соки, отметила Залетова.
«
"Выбирая между соком и фруктами, лучше выбрать фрукты. Когда мы делаем из них сок, мы теряем много клетчатки и увеличиваем количество сахара и фруктозы в пище", – пояснила она.
Даже к свежевыжатому натуральному соку нужно относиться с осторожностью и воспринимать его как лакомство, противопоказанное при некоторых заболеваниях, продолжила диетолог.
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"Людям с сахарным диабетом, с нарушениями углеводного обмена и с гастроэнтерологическими заболеваниями натуральные соки, не разбавленные водой, пить не рекомендуется. Им разрешено употреблять не более 200 миллилитров сока, разбавляя его водой в пропорции пятьдесят на пятьдесят. Для здоровых людей 200-400 миллилитров в день – это нормальное количество", – уточнила Залетова.
Нектары промышленного производства особенно вредны, поскольку они всегда содержат еще и добавленный сахар, сказала она. При этом наиболее опасны напитки, изготовленные из фруктов с высоким гликемическим индексом. Такая продукция повышает риск ожирения, считает диетолог.
"Самый вредный нектар – тот, который сделан из продуктов с высоким гликемическим индексом, то есть, например, из ананасов, персиков или из смеси тропических фруктов. Высокий гликемический индекс означает, что напиток увеличивает выброс инсулина, тем самым провоцируя усиление чувства голода и увеличение потребления другой пищи, а также вызывает избыточное образование жировой ткани", – добавила Татьяна Залетова в интервью радио Sputnik.
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