https://ria.ru/20230503/nalogi-1869403482.html
Блогер Митрошина, против которой завели дело, находится в Дубае
Блогер Митрошина, против которой завели дело, находится в Дубае - РИА Новости, 03.05.2023
Блогер Митрошина, против которой завели дело, находится в Дубае
Блогер Александра Митрошина, против которой в России возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, заявила, что пока не знает, когда вернется на родину. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T13:42
2023-05-03T13:42
2023-05-03T13:42
россия
дубай
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829692588_0:211:3134:1975_1920x0_80_0_0_6b929bad3074b5ad3b68a427d6f0f96d.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Блогер Александра Митрошина, против которой в России возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, заявила, что пока не знает, когда вернется на родину. "Да, естественно, я собираюсь возвращаться в Россию, но когда именно, сказать не могу", - сообщила Митрошина на пресс-конференции, проходившей онлайн из Дубая. "Я, естественно, не бежала ни в какой Дубай от налогов", - добавила она. Ранее Митрошина в Instagram* сообщала, что уехала в Дубай вскоре после начала спецоперации и купила там квартиру. В марте столичный главк СК РФ сообщил о возбуждении против Митрошиной уголовного дела. По версии следствия, с октября 2020 по май 2022 года она, являясь ИП, использовала упрощенную систему налогообложения. В итоге, получив от своих образовательных курсов доход, превышающий допустимый, она отказалась переходить на общую систему налогообложения и тем самым уклонилась от уплаты налогов более чем на 120 миллионов рублей. Митрошина, по ее словам, погасила основную задолженность перед налоговиками – это 127 миллионов рублей. Возникла же она из-за ошибки аутсорсинговой компании и ее собственного безответственного отношения к бухгалтерии, заявила блогер.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868358444.html
https://ria.ru/20230501/scheta-1869035416.html
россия
дубай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829692588_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_7e75bff1b5de2e8803e15f9b8cd6fe40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дубай, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Дубай, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Блогер Митрошина, против которой завели дело, находится в Дубае
Блогер Митрошина, против которой возбудили дело о неуплате налогов, находится в Дубае
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Блогер Александра Митрошина, против которой в России возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, заявила, что пока не знает, когда вернется на родину.
"Да, естественно, я собираюсь возвращаться в Россию, но когда именно, сказать не могу", - сообщила Митрошина на пресс-конференции, проходившей онлайн из Дубая.
Блогера Блиновскую доставили в суд
"Я, естественно, не бежала ни в какой Дубай от налогов", - добавила она.
Ранее Митрошина в Instagram* сообщала, что уехала в Дубай вскоре после начала спецоперации и купила там квартиру.
В марте столичный главк СК
РФ сообщил о возбуждении против Митрошиной уголовного дела. По версии следствия, с октября 2020 по май 2022 года она, являясь ИП, использовала упрощенную систему налогообложения. В итоге, получив от своих образовательных курсов доход, превышающий допустимый, она отказалась переходить на общую систему налогообложения и тем самым уклонилась от уплаты налогов более чем на 120 миллионов рублей.
Митрошина, по ее словам, погасила основную задолженность перед налоговиками – это 127 миллионов рублей. Возникла же она из-за ошибки аутсорсинговой компании и ее собственного безответственного отношения к бухгалтерии, заявила блогер.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Мизулина подтвердила блокировку счетов блогеров за неуплату налогов