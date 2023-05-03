https://ria.ru/20230503/nalogi-1869403482.html

Блогер Митрошина, против которой завели дело, находится в Дубае

Блогер Митрошина, против которой завели дело, находится в Дубае - РИА Новости, 03.05.2023

Блогер Митрошина, против которой завели дело, находится в Дубае

Блогер Александра Митрошина, против которой в России возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, заявила, что пока не знает, когда вернется на родину. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T13:42

2023-05-03T13:42

2023-05-03T13:42

россия

дубай

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Блогер Александра Митрошина, против которой в России возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, заявила, что пока не знает, когда вернется на родину. "Да, естественно, я собираюсь возвращаться в Россию, но когда именно, сказать не могу", - сообщила Митрошина на пресс-конференции, проходившей онлайн из Дубая. "Я, естественно, не бежала ни в какой Дубай от налогов", - добавила она. Ранее Митрошина в Instagram* сообщала, что уехала в Дубай вскоре после начала спецоперации и купила там квартиру. В марте столичный главк СК РФ сообщил о возбуждении против Митрошиной уголовного дела. По версии следствия, с октября 2020 по май 2022 года она, являясь ИП, использовала упрощенную систему налогообложения. В итоге, получив от своих образовательных курсов доход, превышающий допустимый, она отказалась переходить на общую систему налогообложения и тем самым уклонилась от уплаты налогов более чем на 120 миллионов рублей. Митрошина, по ее словам, погасила основную задолженность перед налоговиками – это 127 миллионов рублей. Возникла же она из-за ошибки аутсорсинговой компании и ее собственного безответственного отношения к бухгалтерии, заявила блогер.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868358444.html

https://ria.ru/20230501/scheta-1869035416.html

россия

дубай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дубай, следственный комитет россии (ск рф), происшествия