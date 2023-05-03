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В США предъявили россиянину обвинения в мошенничестве с кредитками - РИА Новости, 03.05.2023
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20:14 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/moshennichestvo-1869508564.html
В США предъявили россиянину обвинения в мошенничестве с кредитками
В США предъявили россиянину обвинения в мошенничестве с кредитками - РИА Новости, 03.05.2023
В США предъявили россиянину обвинения в мошенничестве с кредитками
Россиянину Денису Кулькову предъявлены обвинения в США в мошенничестве с кредитками, сообщает американский минюст. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T20:14
2023-05-03T20:14
в мире
сша
государственный департамент сша
мошенничество
россия
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Россиянину Денису Кулькову предъявлены обвинения в США в мошенничестве с кредитками, сообщает американский минюст. Через платформу велась торговля украденными кредитками в ежегодном объеме до десятков миллионов, говорится в сообщении. По данным минюста, сайт Try2Check был отключен в сотрудничестве США с Германией и Австрией. "Госдепартамент объявил о награде в размере 10 млн долларов за информацию, которая приведет к поимке проживающего в России Кулькова", - указано в сообщении.
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в мире, сша, государственный департамент сша, мошенничество, россия
В мире, США, Государственный департамент США, Мошенничество, Россия
В США предъявили россиянину обвинения в мошенничестве с кредитками

Минюст США предъявил россиянину Кулькову обвинения в мошенничестве с кредитками

CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justiceМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justice
Министерство юстиции США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Россиянину Денису Кулькову предъявлены обвинения в США в мошенничестве с кредитками, сообщает американский минюст.
«
"Кулькову предъявлено обвинение по четырем пунктам: в том числе, в мошенничестве с устройствами доступа, компьютерном проникновении и отмывании денежных средств в связи с его работой со службой Try2Check, которая предлагала проверку карт киберпреступникам, торгующим этими украденными данными", - говорится в опубликованном сообщении ведомства.
Через платформу велась торговля украденными кредитками в ежегодном объеме до десятков миллионов, говорится в сообщении.
По данным минюста, сайт Try2Check был отключен в сотрудничестве США с Германией и Австрией.
"Госдепартамент объявил о награде в размере 10 млн долларов за информацию, которая приведет к поимке проживающего в России Кулькова", - указано в сообщении.
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