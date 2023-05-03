https://ria.ru/20230503/moshennichestvo-1869508564.html

В США предъявили россиянину обвинения в мошенничестве с кредитками

В США предъявили россиянину обвинения в мошенничестве с кредитками - РИА Новости, 03.05.2023

В США предъявили россиянину обвинения в мошенничестве с кредитками

Россиянину Денису Кулькову предъявлены обвинения в США в мошенничестве с кредитками, сообщает американский минюст. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T20:14

2023-05-03T20:14

2023-05-03T20:14

в мире

сша

государственный департамент сша

мошенничество

россия

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Россиянину Денису Кулькову предъявлены обвинения в США в мошенничестве с кредитками, сообщает американский минюст. Через платформу велась торговля украденными кредитками в ежегодном объеме до десятков миллионов, говорится в сообщении. По данным минюста, сайт Try2Check был отключен в сотрудничестве США с Германией и Австрией. "Госдепартамент объявил о награде в размере 10 млн долларов за информацию, которая приведет к поимке проживающего в России Кулькова", - указано в сообщении.

https://ria.ru/20230420/otravlenie-1866670773.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, государственный департамент сша, мошенничество, россия