https://ria.ru/20230503/mitroshina-1869383094.html

Блогер Митрошина объяснила неуплату свыше 120 миллионов рублей налогов

Блогер Митрошина объяснила неуплату свыше 120 миллионов рублей налогов - РИА Новости, 03.05.2023

Блогер Митрошина объяснила неуплату свыше 120 миллионов рублей налогов

Блогер Александра Митрошина, на которую заведено уголовное дело о неуплате налогов, заявила, что долг в 120 с лишним миллионов рублей возник из-за ошибки... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T12:45

2023-05-03T12:45

2023-05-03T13:14

блогер

россия

следственный комитет россии (ск рф)

общество

происшествия

налоги

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Блогер Александра Митрошина, на которую заведено уголовное дело о неуплате налогов, заявила, что долг в 120 с лишним миллионов рублей возник из-за ошибки аутсорсинговой компании и ее собственного безответственного отношения к бухгалтерии. "Вчера я погасила полностью основную часть долга. Вся основная задолженность закрыта - 127 миллионов рублей", - добавила блогер. По словам Митрошиной, у нее никогда не было умысла утаивать доход. "Я всегда платила налоги на протяжении всей деятельности как блогера. Я ошиблась... не уделила должного внимания сфере бухгалтерии и налогов... в целом относилась, как я сейчас понимаю, безответственно", - отметила предпринимательница. Она также заявила, что дробления бизнеса, которое вменяют другим блогерам, у нее не было, но в подробности не стала вдаваться из-за тайны следствия. "В рамках уголовного дела вину признаю частично, потому что не согласна с суммой вменяемой задолженности, и в настоящий момент адвокаты оспаривают решение налогового органа. У меня есть право на обжалование, и я это делаю в рамках закона с предоставленными мне правами", - заключила Митрошина. В марте столичный главк СК РФ сообщил о возбуждении против Митрошиной уголовного дела. По версии следствия, с октября 2020 по май 2022 года она, являясь ИП, использовала упрощенную систему налогообложения. В итоге, получив от своих образовательных курсов доход, превышающий допустимый, она отказалась переходить на общую систему налогообложения и тем самым уклонилась от уплаты налогов более чем на 120 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230501/scheta-1869035416.html

https://ria.ru/20230429/nalogi-1868574315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

блогер, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество, происшествия, налоги