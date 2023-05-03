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Блогер Митрошина объяснила неуплату свыше 120 миллионов рублей налогов - РИА Новости, 03.05.2023
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12:45 03.05.2023 (обновлено: 13:14 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/mitroshina-1869383094.html
Блогер Митрошина объяснила неуплату свыше 120 миллионов рублей налогов
Блогер Митрошина объяснила неуплату свыше 120 миллионов рублей налогов - РИА Новости, 03.05.2023
Блогер Митрошина объяснила неуплату свыше 120 миллионов рублей налогов
Блогер Александра Митрошина, на которую заведено уголовное дело о неуплате налогов, заявила, что долг в 120 с лишним миллионов рублей возник из-за ошибки... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:45
2023-05-03T13:14
блогер
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
происшествия
налоги
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Блогер Александра Митрошина, на которую заведено уголовное дело о неуплате налогов, заявила, что долг в 120 с лишним миллионов рублей возник из-за ошибки аутсорсинговой компании и ее собственного безответственного отношения к бухгалтерии. "Вчера я погасила полностью основную часть долга. Вся основная задолженность закрыта - 127 миллионов рублей", - добавила блогер. По словам Митрошиной, у нее никогда не было умысла утаивать доход. "Я всегда платила налоги на протяжении всей деятельности как блогера. Я ошиблась... не уделила должного внимания сфере бухгалтерии и налогов... в целом относилась, как я сейчас понимаю, безответственно", - отметила предпринимательница. Она также заявила, что дробления бизнеса, которое вменяют другим блогерам, у нее не было, но в подробности не стала вдаваться из-за тайны следствия. "В рамках уголовного дела вину признаю частично, потому что не согласна с суммой вменяемой задолженности, и в настоящий момент адвокаты оспаривают решение налогового органа. У меня есть право на обжалование, и я это делаю в рамках закона с предоставленными мне правами", - заключила Митрошина. В марте столичный главк СК РФ сообщил о возбуждении против Митрошиной уголовного дела. По версии следствия, с октября 2020 по май 2022 года она, являясь ИП, использовала упрощенную систему налогообложения. В итоге, получив от своих образовательных курсов доход, превышающий допустимый, она отказалась переходить на общую систему налогообложения и тем самым уклонилась от уплаты налогов более чем на 120 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230501/scheta-1869035416.html
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блогер, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество, происшествия, налоги
Блогер, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество, Происшествия, Налоги
Блогер Митрошина объяснила неуплату свыше 120 миллионов рублей налогов

Обвиняемая в уклонении от налогов блогер Митрошина частично признала вину и погасила долг

© Фото : @alexandramitroshinaБлогер Александра Митрошина
Блогер Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Фото : @alexandramitroshina
Блогер Александра Митрошина. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Блогер Александра Митрошина, на которую заведено уголовное дело о неуплате налогов, заявила, что долг в 120 с лишним миллионов рублей возник из-за ошибки аутсорсинговой компании и ее собственного безответственного отношения к бухгалтерии.
«

"Это ошибка аутсорсинговой компании, услугами которой я пользовалась. Но я считаю это и своей ошибкой, поскольку предприниматель несет за все ответственность", - сказала Митрошина на пресс-конференции, проходившей онлайн из Дубая.

"Вчера я погасила полностью основную часть долга. Вся основная задолженность закрыта - 127 миллионов рублей", - добавила блогер.
По словам Митрошиной, у нее никогда не было умысла утаивать доход. "Я всегда платила налоги на протяжении всей деятельности как блогера. Я ошиблась... не уделила должного внимания сфере бухгалтерии и налогов... в целом относилась, как я сейчас понимаю, безответственно", - отметила предпринимательница.
Она также заявила, что дробления бизнеса, которое вменяют другим блогерам, у нее не было, но в подробности не стала вдаваться из-за тайны следствия.
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"В рамках уголовного дела вину признаю частично, потому что не согласна с суммой вменяемой задолженности, и в настоящий момент адвокаты оспаривают решение налогового органа. У меня есть право на обжалование, и я это делаю в рамках закона с предоставленными мне правами", - заключила Митрошина.
В марте столичный главк СК РФ сообщил о возбуждении против Митрошиной уголовного дела. По версии следствия, с октября 2020 по май 2022 года она, являясь ИП, использовала упрощенную систему налогообложения. В итоге, получив от своих образовательных курсов доход, превышающий допустимый, она отказалась переходить на общую систему налогообложения и тем самым уклонилась от уплаты налогов более чем на 120 миллионов рублей.
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