https://ria.ru/20230503/memorial-1869488282.html

Ярославская область увеличит финансирование ремонта воинских мемориалов

Ярославская область увеличит финансирование ремонта воинских мемориалов - РИА Новости, 03.05.2023

Ярославская область увеличит финансирование ремонта воинских мемориалов

Дополнительные 5 миллионов рублей на благоустройство военно-мемориальных объектов в Ярославской области выделены по поручению губернатора Михаила Евраева,... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T18:38

2023-05-03T18:38

2023-05-03T18:38

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Дополнительные 5 миллионов рублей на благоустройство военно-мемориальных объектов в Ярославской области выделены по поручению губернатора Михаила Евраева, сообщает правительство региона. "Губернатор Михаил Евраев распорядился увеличить на 5 миллионов рублей финансирование региональной программы "Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание в Ярославской области". Средства будут направлены на благоустройство, реставрацию, реконструкцию воинских захоронений и военно-мемориальных объектов", - говорится в сообщении. Субсидии доведут до муниципальных образований после проведения конкурсного отбора. "Это будет уже второй конкурсный отбор. По итогам первого победителями признаны семь проектов из Рыбинска, Переславля-Залесского, Борисоглебского, Гаврилов-Ямского, Некрасовского, Рыбинского и Ярославского районов. Таким образом, в этом году удастся привести в порядок 76 военно-мемориальных объектов и воинских захоронений за счет федеральных и областных средств", - цитирует пресс-служба областного правительства Евраева. Отмечается также, что в рамках месячника благоустройства, инициированного правительством области, в этом году прошли субботники, которые охватили 745 памятных мест и воинских захоронений.

https://ria.ru/20230408/dorogi-1863998909.html

https://ria.ru/20230403/yaroslavl-1862725210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ярославская область, михаил евраев, россия