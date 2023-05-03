Ярославская область увеличит финансирование ремонта воинских мемориалов
© iStock.com / nantonovВид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля
© iStock.com / nantonov
Вид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Дополнительные 5 миллионов рублей на благоустройство военно-мемориальных объектов в Ярославской области выделены по поручению губернатора Михаила Евраева, сообщает правительство региона.
"Губернатор Михаил Евраев распорядился увеличить на 5 миллионов рублей финансирование региональной программы "Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание в Ярославской области". Средства будут направлены на благоустройство, реставрацию, реконструкцию воинских захоронений и военно-мемориальных объектов", - говорится в сообщении.
Субсидии доведут до муниципальных образований после проведения конкурсного отбора.
"Это будет уже второй конкурсный отбор. По итогам первого победителями признаны семь проектов из Рыбинска, Переславля-Залесского, Борисоглебского, Гаврилов-Ямского, Некрасовского, Рыбинского и Ярославского районов. Таким образом, в этом году удастся привести в порядок 76 военно-мемориальных объектов и воинских захоронений за счет федеральных и областных средств", - цитирует пресс-служба областного правительства Евраева.
Отмечается также, что в рамках месячника благоустройства, инициированного правительством области, в этом году прошли субботники, которые охватили 745 памятных мест и воинских захоронений.