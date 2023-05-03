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Ярославская область увеличит финансирование ремонта воинских мемориалов - РИА Новости, 03.05.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
18:38 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/memorial-1869488282.html
Ярославская область увеличит финансирование ремонта воинских мемориалов
Ярославская область увеличит финансирование ремонта воинских мемориалов - РИА Новости, 03.05.2023
Ярославская область увеличит финансирование ремонта воинских мемориалов
Дополнительные 5 миллионов рублей на благоустройство военно-мемориальных объектов в Ярославской области выделены по поручению губернатора Михаила Евраева,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:38
2023-05-03T18:38
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Дополнительные 5 миллионов рублей на благоустройство военно-мемориальных объектов в Ярославской области выделены по поручению губернатора Михаила Евраева, сообщает правительство региона. "Губернатор Михаил Евраев распорядился увеличить на 5 миллионов рублей финансирование региональной программы "Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание в Ярославской области". Средства будут направлены на благоустройство, реставрацию, реконструкцию воинских захоронений и военно-мемориальных объектов", - говорится в сообщении. Субсидии доведут до муниципальных образований после проведения конкурсного отбора. "Это будет уже второй конкурсный отбор. По итогам первого победителями признаны семь проектов из Рыбинска, Переславля-Залесского, Борисоглебского, Гаврилов-Ямского, Некрасовского, Рыбинского и Ярославского районов. Таким образом, в этом году удастся привести в порядок 76 военно-мемориальных объектов и воинских захоронений за счет федеральных и областных средств", - цитирует пресс-служба областного правительства Евраева. Отмечается также, что в рамках месячника благоустройства, инициированного правительством области, в этом году прошли субботники, которые охватили 745 памятных мест и воинских захоронений.
https://ria.ru/20230408/dorogi-1863998909.html
https://ria.ru/20230403/yaroslavl-1862725210.html
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ярославская область, михаил евраев, россия
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, Россия

Ярославская область увеличит финансирование ремонта воинских мемориалов

© iStock.com / nantonovВид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля
Вид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© iStock.com / nantonov
Вид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Дополнительные 5 миллионов рублей на благоустройство военно-мемориальных объектов в Ярославской области выделены по поручению губернатора Михаила Евраева, сообщает правительство региона.
"Губернатор Михаил Евраев распорядился увеличить на 5 миллионов рублей финансирование региональной программы "Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание в Ярославской области". Средства будут направлены на благоустройство, реставрацию, реконструкцию воинских захоронений и военно-мемориальных объектов", - говорится в сообщении.
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Субсидии доведут до муниципальных образований после проведения конкурсного отбора.
"Это будет уже второй конкурсный отбор. По итогам первого победителями признаны семь проектов из Рыбинска, Переславля-Залесского, Борисоглебского, Гаврилов-Ямского, Некрасовского, Рыбинского и Ярославского районов. Таким образом, в этом году удастся привести в порядок 76 военно-мемориальных объектов и воинских захоронений за счет федеральных и областных средств", - цитирует пресс-служба областного правительства Евраева.
Отмечается также, что в рамках месячника благоустройства, инициированного правительством области, в этом году прошли субботники, которые охватили 745 памятных мест и воинских захоронений.
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