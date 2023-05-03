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Суд вернул организатору отмененного концерта Меладзе его иск к певцу

Суд вернул организатору отмененного концерта Меладзе его иск к певцу - РИА Новости, 03.05.2023

Суд вернул организатору отмененного концерта Меладзе его иск к певцу

Арбитражный суд Москвы вернул архангельскому ООО "Твой концерт", занимавшемуся организацией концерта Валерия Меладзе в Архангельске, его иск о взыскании с певца РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T10:43

2023-05-03T10:43

2023-05-03T10:43

шоубиз

валерий меладзе

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы вернул архангельскому ООО "Твой концерт", занимавшемуся организацией концерта Валерия Меладзе в Архангельске, его иск о взыскании с певца 1,25 миллиона рублей, следует из опубликованного определения суда. Иск поступил в суд в марте. Но уже тогда был оставлен без движения из-за того, что истец не уплатил госпошлину. Устранить нарушение "Твой концерт" должен был до 21 апреля, но этого не сделал. Поэтому суд вернул иск без рассмотрения. По данным СМИ, концерт Валерия Меладзе должен был состояться в Архангельске еще в прошлом году. Однако не раз переносился, пока полностью не был отменен в декабре. В паблике организаторов в одной из соцсетей появилось сообщение, что "в связи со сложившейся в стране ситуацией концерт отменяется". В начале этого года артист на новогоднем корпоративе в Дубае произнес лозунг украинских националистов. После этого в Госдуме прозвучало предложение лишить его званий и гражданства РФ. Меладзе прокомментировал свой поступок, заявив, что ни к кому не испытывает ненависти и мечтает о том, чтобы "между близкими народами установилось согласие".

https://ria.ru/20230419/oxxxymiron-1866259157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

валерий меладзе, архангельск, москва, дубай, госдума рф, новости шоу-бизнеса