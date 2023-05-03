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Медведев призвал физически устранить Зеленского - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:15 03.05.2023 (обновлено: 01:51 04.05.2023)
https://ria.ru/20230503/medvedev-1869497384.html
Медведев призвал физически устранить Зеленского
Медведев призвал физически устранить Зеленского - РИА Новости, 04.05.2023
Медведев призвал физически устранить Зеленского
У России не осталось вариантов, кроме физического устранения президента Украины Владимира Зеленского, написал заместитель председателя Совета безопасности... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-03T19:15
2023-05-04T01:51
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий медведев
в мире
украина
германия
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. У России не осталось вариантов, кроме физического устранения президента Украины Владимира Зеленского, написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Так он отреагировал на сегодняшнюю атаку украинских беспилотников на кремлевскую резиденцию Владимира Путина.Зампред Совбеза напомнил, что акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, положивший конец Великой Отечественной войне, подписал не Адольф Гитлер, а представители его преемника на посту рейхспрезидента — гросс-адмирала Карла Деница.Медведев также призвал устранить ближайшее окружение украинского лидера.В среду в администрации президента сообщили, что Украина пыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. При попытке атаки глава государства не пострадал, график его работы не изменился.В Кремле подчеркнули, что расценивают нападение на резиденцию президента как теракт и покушение на главу государства. Там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры — где и когда посчитает нужным.
https://ria.ru/20230503/reznikov-1869499161.html
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россия, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий медведев, в мире, украина, германия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, В мире, Украина, Германия
Медведев призвал физически устранить Зеленского

Медведев: после атаки на Кремль не осталось иных вариантов, кроме устранения Зеленского

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. У России не осталось вариантов, кроме физического устранения президента Украины Владимира Зеленского, написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Так он отреагировал на сегодняшнюю атаку украинских беспилотников на кремлевскую резиденцию Владимира Путина.
«
"Он (Зеленский. — Прим. ред.) не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции", — подчеркнул Медведев.
Зампред Совбеза напомнил, что акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, положивший конец Великой Отечественной войне, подписал не Адольф Гитлер, а представители его преемника на посту рейхспрезидента — гросс-адмирала Карла Деница.
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Медведев также призвал устранить ближайшее окружение украинского лидера.
В среду в администрации президента сообщили, что Украина пыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. При попытке атаки глава государства не пострадал, график его работы не изменился.
В Кремле подчеркнули, что расценивают нападение на резиденцию президента как теракт и покушение на главу государства. Там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры — где и когда посчитает нужным.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевВ миреУкраинаГермания
 
 
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