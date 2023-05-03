https://ria.ru/20230503/medvedev-1869497384.html
Медведев призвал физически устранить Зеленского
Медведев призвал физически устранить Зеленского - РИА Новости, 04.05.2023
Медведев призвал физически устранить Зеленского
У России не осталось вариантов, кроме физического устранения президента Украины Владимира Зеленского, написал заместитель председателя Совета безопасности... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-03T19:15
2023-05-03T19:15
2023-05-04T01:51
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий медведев
в мире
украина
германия
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. У России не осталось вариантов, кроме физического устранения президента Украины Владимира Зеленского, написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Так он отреагировал на сегодняшнюю атаку украинских беспилотников на кремлевскую резиденцию Владимира Путина.Зампред Совбеза напомнил, что акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, положивший конец Великой Отечественной войне, подписал не Адольф Гитлер, а представители его преемника на посту рейхспрезидента — гросс-адмирала Карла Деница.Медведев также призвал устранить ближайшее окружение украинского лидера.В среду в администрации президента сообщили, что Украина пыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. При попытке атаки глава государства не пострадал, график его работы не изменился.В Кремле подчеркнули, что расценивают нападение на резиденцию президента как теракт и покушение на главу государства. Там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры — где и когда посчитает нужным.
https://ria.ru/20230503/reznikov-1869499161.html
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Медведев призвал физически устранить Зеленского
Медведев: после атаки на Кремль не осталось иных вариантов, кроме устранения Зеленского