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На Кубани нашли тело пропавшей на трассе девятнадцатилетней девушки
На Кубани нашли тело пропавшей на трассе девятнадцатилетней девушки - РИА Новости, 03.05.2023
На Кубани нашли тело пропавшей на трассе девятнадцатилетней девушки
Тело 19-летней Татьяны Мостыко, пропавшей на трассе в Краснодарском крае, нашли спустя пять дней поисков, сообщается в телеграм-канале добровольческого... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T23:11
2023-05-03T23:11
2023-05-03T23:50
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 3 мая — РИА Новости. Тело 19-летней Татьяны Мостыко, пропавшей на трассе в Краснодарском крае, нашли спустя пять дней поисков, сообщается в телеграм-канале добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". По версии следствия, в минувшую пятницу трое подозреваемых 30, 31 и 45 лет напали на 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко. Это произошло на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской. Злоумышленники забрали деньги и банковские карты потерпевших, в нескольких банкоматах сняли со счетов более 180 тысяч рублей. После этого они убили молодых людей, спрятали тела и сожгли их автомобиль. Следователи завели уголовное дело по пунктам "а", "з" второй части статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений"), троих подозреваемых задержали. Сегодня утром в СК сообщили, что тело мужчины обнаружили с признаками насильственной смерти.В краевом СУ СК сообщили, что следователи направят ходатайство о заключении подозреваемых под стражу. В среду одному из фигурантов продлили срок заключения на 72 часа. Ранее источник в правоохранительных органах также сообщил, что 31-летний подозреваемый — это Демьян Кеворкьян, осужденный в 2016 году за создание вооруженной банды, участники которой занимались разбоем и нападением на людей на автодороге Кубани.
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происшествия, краснодарский край, россия
Происшествия, Краснодарский край, Россия
На Кубани нашли тело пропавшей на трассе девятнадцатилетней девушки
"ЛизаАлерт": найдено тело пропавшей на трассе М-4 "Дон" девятнадцатилетней Татьяны Мостыко
КРАСНОДАР, 3 мая — РИА Новости.
Тело 19-летней Татьяны Мостыко, пропавшей на трассе в Краснодарском крае, нашли спустя пять дней поисков, сообщается в телеграм-канале
добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
«
"Найдена, погибла. Мостыко Татьяна Юрьевна, 19 лет (2003 год рождения)", — говорится в публикации.
По версии следствия, в минувшую пятницу трое подозреваемых 30, 31 и 45 лет напали на 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко. Это произошло на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской. Злоумышленники забрали деньги и банковские карты потерпевших, в нескольких банкоматах сняли со счетов более 180 тысяч рублей. После этого они убили молодых людей, спрятали тела и сожгли их автомобиль.
Следователи завели уголовное дело по пунктам "а", "з" второй части статьи 105 УК России
("Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений"), троих подозреваемых задержали. Сегодня утром в СК сообщили, что тело мужчины обнаружили с признаками насильственной смерти.
В краевом СУ СК сообщили, что следователи направят ходатайство о заключении подозреваемых под стражу. В среду одному из фигурантов продлили срок заключения на 72 часа. Ранее источник в правоохранительных органах также сообщил, что 31-летний подозреваемый — это Демьян Кеворкьян, осужденный в 2016 году за создание вооруженной банды, участники которой занимались разбоем и нападением на людей на автодороге Кубани.
Источник раскрыл детали дела об убийстве пары на трассе на Кубани