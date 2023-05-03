https://ria.ru/20230503/lizaalert-1869528918.html

На Кубани нашли тело пропавшей на трассе девятнадцатилетней девушки

На Кубани нашли тело пропавшей на трассе девятнадцатилетней девушки - РИА Новости, 03.05.2023

На Кубани нашли тело пропавшей на трассе девятнадцатилетней девушки

Тело 19-летней Татьяны Мостыко, пропавшей на трассе в Краснодарском крае, нашли спустя пять дней поисков, сообщается в телеграм-канале добровольческого... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T23:11

2023-05-03T23:11

2023-05-03T23:50

происшествия

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 3 мая — РИА Новости. Тело 19-летней Татьяны Мостыко, пропавшей на трассе в Краснодарском крае, нашли спустя пять дней поисков, сообщается в телеграм-канале добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". По версии следствия, в минувшую пятницу трое подозреваемых 30, 31 и 45 лет напали на 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко. Это произошло на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской. Злоумышленники забрали деньги и банковские карты потерпевших, в нескольких банкоматах сняли со счетов более 180 тысяч рублей. После этого они убили молодых людей, спрятали тела и сожгли их автомобиль. Следователи завели уголовное дело по пунктам "а", "з" второй части статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений"), троих подозреваемых задержали. Сегодня утром в СК сообщили, что тело мужчины обнаружили с признаками насильственной смерти.В краевом СУ СК сообщили, что следователи направят ходатайство о заключении подозреваемых под стражу. В среду одному из фигурантов продлили срок заключения на 72 часа. Ранее источник в правоохранительных органах также сообщил, что 31-летний подозреваемый — это Демьян Кеворкьян, осужденный в 2016 году за создание вооруженной банды, участники которой занимались разбоем и нападением на людей на автодороге Кубани.

https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869464497.html

краснодарский край

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, россия