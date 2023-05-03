https://ria.ru/20230503/les-1869317399.html
Жителя Иркутска и гражданина Китая арестовали по делу о контрабанде леса
Жителя Иркутска и гражданина Китая арестовали по делу о контрабанде леса - РИА Новости, 03.05.2023
Жителя Иркутска и гражданина Китая арестовали по делу о контрабанде леса
Местный житель и гражданин КНР арестованы в Иркутске по обвинению в контрабанде леса на сумму более 43 миллионов рублей, сообщает Восточно-Сибирская... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T08:30
2023-05-03T08:30
2023-05-03T08:30
происшествия
иркутск
китай
иркутская область
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ИРКУТСК, 3 мая - РИА Новости. Местный житель и гражданин КНР арестованы в Иркутске по обвинению в контрабанде леса на сумму более 43 миллионов рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Гражданин КНР и житель Иркутска стали фигурантами уголовного дела по статье о незаконном перемещении через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере. По версии следствия, обвиняемые в период с июля 2021 года по ноябрь 2022 года занимались скупкой незаконно заготовленной на территории Иркутской области древесины, ее переработкой и реализацией иностранным контрагентам. Таким образом, за рубеж по документам, содержащим недостоверные сведения, незаконно экспортировано более 4 тысяч кубометров лесоматериалов на общую сумму свыше 43 миллионов рублей. "Решением Ленинского районного суда г. Иркутска в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. За контрабанду леса обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
https://ria.ru/20230417/kontrabanda-1865748263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, китай, иркутская область
Происшествия, Иркутск, Китай, Иркутская область
Жителя Иркутска и гражданина Китая арестовали по делу о контрабанде леса
Жителя Иркутска и гражданина Китая арестовали по делу о контрабанде леса в крупном размере