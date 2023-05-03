https://ria.ru/20230503/les-1869317399.html

Жителя Иркутска и гражданина Китая арестовали по делу о контрабанде леса

Жителя Иркутска и гражданина Китая арестовали по делу о контрабанде леса - РИА Новости, 03.05.2023

Жителя Иркутска и гражданина Китая арестовали по делу о контрабанде леса

Местный житель и гражданин КНР арестованы в Иркутске по обвинению в контрабанде леса на сумму более 43 миллионов рублей, сообщает Восточно-Сибирская... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T08:30

2023-05-03T08:30

2023-05-03T08:30

происшествия

иркутск

китай

иркутская область

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ИРКУТСК, 3 мая - РИА Новости. Местный житель и гражданин КНР арестованы в Иркутске по обвинению в контрабанде леса на сумму более 43 миллионов рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Гражданин КНР и житель Иркутска стали фигурантами уголовного дела по статье о незаконном перемещении через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере. По версии следствия, обвиняемые в период с июля 2021 года по ноябрь 2022 года занимались скупкой незаконно заготовленной на территории Иркутской области древесины, ее переработкой и реализацией иностранным контрагентам. Таким образом, за рубеж по документам, содержащим недостоверные сведения, незаконно экспортировано более 4 тысяч кубометров лесоматериалов на общую сумму свыше 43 миллионов рублей. "Решением Ленинского районного суда г. Иркутска в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. За контрабанду леса обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

https://ria.ru/20230417/kontrabanda-1865748263.html

иркутск

китай

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, иркутск, китай, иркутская область