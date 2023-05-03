Рейтинг@Mail.ru
Бесплатные лекции от психологов проведут для школьников Москвы перед ЕГЭ - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/lektsii-1869428294.html
Бесплатные лекции от психологов проведут для школьников Москвы перед ЕГЭ
Бесплатные лекции от психологов проведут для школьников Москвы перед ЕГЭ - РИА Новости, 03.05.2023
Бесплатные лекции от психологов проведут для школьников Москвы перед ЕГЭ
Цикл из четырех бесплатных лекций от психологов проведут для московских школьников перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ), сообщила заммэра столицы по... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T15:19
2023-05-03T15:19
общество
москва
анастасия ракова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869426894_0:12:1200:687_1920x0_80_0_0_b299eb2c20c011590f84fd7c974fab0f.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Цикл из четырех бесплатных лекций от психологов проведут для московских школьников перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ), сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Чтобы психологически поддержать выпускников московских школ на финишной прямой подготовки к экзаменам, помочь им настроиться на успех и справиться со стрессом, в столице создали проект "Лекторий московского школьника". Это цикл из четырех открытых бесплатных лекций с известными психологами и ведущими учеными", - рассказала Ракова, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы. Заммэра отметила, что лекции будут проходить 15, 21, 28 мая и 4 июня на крупных городских площадках, таких как "Зарядье" и "Винзавод". "Лекции помогут ребятам понять, как не теряться в стрессовых ситуациях, какие существуют техники борьбы с тревогой, как найти контакт с близкими и где получить психологическую поддержку", — добавила вице-мэр. Первую лекцию о том, как чувствовать себя счастливым даже в непростых жизненных ситуациях проведет 15 мая в 17:00 на площадке "Известия Hall" психолог, автор книг и блога о психологии Михаил Лабковский. Вторая встреча запланирована на 21 мая. В 14:00 в амфитеатре в парке "Зарядье" нейробиолог, профессор биофака МГУ имени М.В. Ломоносова Вячеслав Дубынин выступит с лекцией "Мозг всемогущий! Инструкция к применению" об особенностях работы мозга в стрессовых ситуациях.В свою очередь, на площадке "Винзавода" 28 мая в 14:00 семейный психолог, телеведущая и автор книг Виктория Дмитриева расскажет о том, как сохранить психологическое равновесие в семье. Завершится цикл 4 июня в 14:00 в амфитеатре парка "Зарядье" лекцией психолога, кандидата психологических наук, автора книг, многодетной мамы и блогера Ларисы Сурковой. Она расскажет о том, почему важно не оставаться в одиночестве в сложный период и к кому обратиться за поддержкой.Уточняется, что для тех, кто не сможет присутствовать очно, пройдут прямые трансляции лекций в социальных сетях столичного департамента образования и науки и на Московском образовательном канале.
https://ria.ru/20230413/ekspeditsiya-1865048643.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869426894_93:0:1093:750_1920x0_80_0_0_480d95aa204de694bf947302df7c14b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова

Бесплатные лекции от психологов проведут для школьников Москвы перед ЕГЭ

© Фото : предоставлено пресс-службой Комплекса социального развития МосквыЗаммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Комплекса социального развития Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Цикл из четырех бесплатных лекций от психологов проведут для московских школьников перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ), сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Чтобы психологически поддержать выпускников московских школ на финишной прямой подготовки к экзаменам, помочь им настроиться на успех и справиться со стрессом, в столице создали проект "Лекторий московского школьника". Это цикл из четырех открытых бесплатных лекций с известными психологами и ведущими учеными", - рассказала Ракова, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра отметила, что лекции будут проходить 15, 21, 28 мая и 4 июня на крупных городских площадках, таких как "Зарядье" и "Винзавод".
"Лекции помогут ребятам понять, как не теряться в стрессовых ситуациях, какие существуют техники борьбы с тревогой, как найти контакт с близкими и где получить психологическую поддержку", — добавила вице-мэр.
Первую лекцию о том, как чувствовать себя счастливым даже в непростых жизненных ситуациях проведет 15 мая в 17:00 на площадке "Известия Hall" психолог, автор книг и блога о психологии Михаил Лабковский. Вторая встреча запланирована на 21 мая. В 14:00 в амфитеатре в парке "Зарядье" нейробиолог, профессор биофака МГУ имени М.В. Ломоносова Вячеслав Дубынин выступит с лекцией "Мозг всемогущий! Инструкция к применению" об особенностях работы мозга в стрессовых ситуациях.
В свою очередь, на площадке "Винзавода" 28 мая в 14:00 семейный психолог, телеведущая и автор книг Виктория Дмитриева расскажет о том, как сохранить психологическое равновесие в семье. Завершится цикл 4 июня в 14:00 в амфитеатре парка "Зарядье" лекцией психолога, кандидата психологических наук, автора книг, многодетной мамы и блогера Ларисы Сурковой. Она расскажет о том, почему важно не оставаться в одиночестве в сложный период и к кому обратиться за поддержкой.
Уточняется, что для тех, кто не сможет присутствовать очно, пройдут прямые трансляции лекций в социальных сетях столичного департамента образования и науки и на Московском образовательном канале.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Школьники Москвы отправились в Большую арктическую экспедицию
13 апреля, 14:11
 
ОбществоМоскваАнастасия Ракова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала