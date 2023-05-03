https://ria.ru/20230503/lektsii-1869428294.html

Бесплатные лекции от психологов проведут для школьников Москвы перед ЕГЭ

Бесплатные лекции от психологов проведут для школьников Москвы перед ЕГЭ - РИА Новости, 03.05.2023

Бесплатные лекции от психологов проведут для школьников Москвы перед ЕГЭ

Цикл из четырех бесплатных лекций от психологов проведут для московских школьников перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ), сообщила заммэра столицы по... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T15:19

2023-05-03T15:19

2023-05-03T15:19

общество

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Цикл из четырех бесплатных лекций от психологов проведут для московских школьников перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ), сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Чтобы психологически поддержать выпускников московских школ на финишной прямой подготовки к экзаменам, помочь им настроиться на успех и справиться со стрессом, в столице создали проект "Лекторий московского школьника". Это цикл из четырех открытых бесплатных лекций с известными психологами и ведущими учеными", - рассказала Ракова, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы. Заммэра отметила, что лекции будут проходить 15, 21, 28 мая и 4 июня на крупных городских площадках, таких как "Зарядье" и "Винзавод". "Лекции помогут ребятам понять, как не теряться в стрессовых ситуациях, какие существуют техники борьбы с тревогой, как найти контакт с близкими и где получить психологическую поддержку", — добавила вице-мэр. Первую лекцию о том, как чувствовать себя счастливым даже в непростых жизненных ситуациях проведет 15 мая в 17:00 на площадке "Известия Hall" психолог, автор книг и блога о психологии Михаил Лабковский. Вторая встреча запланирована на 21 мая. В 14:00 в амфитеатре в парке "Зарядье" нейробиолог, профессор биофака МГУ имени М.В. Ломоносова Вячеслав Дубынин выступит с лекцией "Мозг всемогущий! Инструкция к применению" об особенностях работы мозга в стрессовых ситуациях.В свою очередь, на площадке "Винзавода" 28 мая в 14:00 семейный психолог, телеведущая и автор книг Виктория Дмитриева расскажет о том, как сохранить психологическое равновесие в семье. Завершится цикл 4 июня в 14:00 в амфитеатре парка "Зарядье" лекцией психолога, кандидата психологических наук, автора книг, многодетной мамы и блогера Ларисы Сурковой. Она расскажет о том, почему важно не оставаться в одиночестве в сложный период и к кому обратиться за поддержкой.Уточняется, что для тех, кто не сможет присутствовать очно, пройдут прямые трансляции лекций в социальных сетях столичного департамента образования и науки и на Московском образовательном канале.

https://ria.ru/20230413/ekspeditsiya-1865048643.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, москва, анастасия ракова