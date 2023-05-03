https://ria.ru/20230503/ldpr-1869303816.html
В ЛДПР призвали ввести налог на бизнес, использующий робота вместо человека
В ЛДПР призвали ввести налог на бизнес, использующий робота вместо человека - РИА Новости, 03.05.2023
В ЛДПР призвали ввести налог на бизнес, использующий робота вместо человека
Сенатор и член ЛДПР Елена Афанасьева предложила в будущем ввести налог на бизнес, применяющий робототехнику вместо человеческого труда. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T03:31
2023-05-03T03:31
2023-05-03T03:31
россия
земля
елена афанасьева
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762041138_0:216:2913:1855_1920x0_80_0_0_f09c48984112cc57fd4096d72d2ad0f1.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сенатор и член ЛДПР Елена Афанасьева предложила в будущем ввести налог на бизнес, применяющий робототехнику вместо человеческого труда. Она сообщила РИА Новости, страх перед "наступлением нейросетей" впервые попал в национальный индекс тревожности граждан России. По ее словам, это явление понятно, поскольку уже сейчас роботизация и цифровизация производства "выдавливают" людей из многих профессий. Она считает, что это неизбежно и рано или поздно приведет к тому, что для миллиардов человек по всей Земле не будет работы. "Мы должны быть готовы к этому и гарантировать большинству граждан России достойный уровень жизни в новых "цифровых" реалиях. Средства на такую дорогостоящую программу придется черпать из нового налога для бизнеса, применяющего робототехнику вместо человеческого труда. Автоматизированные механизмы будут экономить столько средств, что с лихвой компенсируют новый налог. Кроме того, неисчерпаемые природные богатства страны легко позволят ввести безо всякого ущерба для экономики", - сказала она. По словам сенатора, правительства всех развитых стран, где будут применяться современные технологии, рано или поздно будут вынуждены переводить работников на четырех-, трех- или двухдневную рабочую неделю, а затем и вводить безусловный базовый доход. "По сути, это пожизненная пенсия для каждого. Она не даст богатства, но должна обеспечить хотя бы базовые потребности: еда, одежда, коммунальные услуги, возможность образования и досуга", - добавила парламентарий. Она отметила, что эта тема в ближайшие десятилетия станет ключевой для политических партий, и ЛДПР в том числе, поскольку в условиях беспрецедентных технологических перемен нужно будет с удвоенной силой защищать права граждан, которые разного рода технократы будут пытаться урезать.
https://ria.ru/20230414/deepfake-1865266073.html
https://ria.ru/20230502/chatgpt-1869048879.html
россия
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762041138_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_f2eb0fa2a84ce415a2a6256aac0416e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, земля, елена афанасьева, лдпр
Россия, Земля, Елена Афанасьева, ЛДПР
В ЛДПР призвали ввести налог на бизнес, использующий робота вместо человека
Член ЛДПР Афанасьева призвала ввести налог на бизнес, применяющий роботов вместо человека
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сенатор и член ЛДПР Елена Афанасьева предложила в будущем ввести налог на бизнес, применяющий робототехнику вместо человеческого труда.
Она сообщила РИА Новости, страх перед "наступлением нейросетей" впервые попал в национальный индекс тревожности граждан России
. По ее словам, это явление понятно, поскольку уже сейчас роботизация и цифровизация производства "выдавливают" людей из многих профессий.
ЛДПР предложила наказывать за применение дипфейков для мошенничества
Она считает, что это неизбежно и рано или поздно приведет к тому, что для миллиардов человек по всей Земле
не будет работы.
"Мы должны быть готовы к этому и гарантировать большинству граждан России достойный уровень жизни в новых "цифровых" реалиях. Средства на такую дорогостоящую программу придется черпать из нового налога для бизнеса, применяющего робототехнику вместо человеческого труда. Автоматизированные механизмы будут экономить столько средств, что с лихвой компенсируют новый налог. Кроме того, неисчерпаемые природные богатства страны легко позволят ввести безо всякого ущерба для экономики", - сказала она.
По словам сенатора, правительства всех развитых стран, где будут применяться современные технологии, рано или поздно будут вынуждены переводить работников на четырех-, трех- или двухдневную рабочую неделю, а затем и вводить безусловный базовый доход.
"По сути, это пожизненная пенсия для каждого. Она не даст богатства, но должна обеспечить хотя бы базовые потребности: еда, одежда, коммунальные услуги, возможность образования и досуга", - добавила парламентарий.
Она отметила, что эта тема в ближайшие десятилетия станет ключевой для политических партий, и ЛДПР
в том числе, поскольку в условиях беспрецедентных технологических перемен нужно будет с удвоенной силой защищать права граждан, которые разного рода технократы будут пытаться урезать.
СМИ: Samsung ввела запрет для сотрудников на ChatGPT на рабочих устройствах