Рейтинг@Mail.ru
В ЛДПР призвали ввести налог на бизнес, использующий робота вместо человека - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:31 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/ldpr-1869303816.html
В ЛДПР призвали ввести налог на бизнес, использующий робота вместо человека
В ЛДПР призвали ввести налог на бизнес, использующий робота вместо человека - РИА Новости, 03.05.2023
В ЛДПР призвали ввести налог на бизнес, использующий робота вместо человека
Сенатор и член ЛДПР Елена Афанасьева предложила в будущем ввести налог на бизнес, применяющий робототехнику вместо человеческого труда. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T03:31
2023-05-03T03:31
россия
земля
елена афанасьева
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762041138_0:216:2913:1855_1920x0_80_0_0_f09c48984112cc57fd4096d72d2ad0f1.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сенатор и член ЛДПР Елена Афанасьева предложила в будущем ввести налог на бизнес, применяющий робототехнику вместо человеческого труда. Она сообщила РИА Новости, страх перед "наступлением нейросетей" впервые попал в национальный индекс тревожности граждан России. По ее словам, это явление понятно, поскольку уже сейчас роботизация и цифровизация производства "выдавливают" людей из многих профессий. Она считает, что это неизбежно и рано или поздно приведет к тому, что для миллиардов человек по всей Земле не будет работы. "Мы должны быть готовы к этому и гарантировать большинству граждан России достойный уровень жизни в новых "цифровых" реалиях. Средства на такую дорогостоящую программу придется черпать из нового налога для бизнеса, применяющего робототехнику вместо человеческого труда. Автоматизированные механизмы будут экономить столько средств, что с лихвой компенсируют новый налог. Кроме того, неисчерпаемые природные богатства страны легко позволят ввести безо всякого ущерба для экономики", - сказала она. По словам сенатора, правительства всех развитых стран, где будут применяться современные технологии, рано или поздно будут вынуждены переводить работников на четырех-, трех- или двухдневную рабочую неделю, а затем и вводить безусловный базовый доход. "По сути, это пожизненная пенсия для каждого. Она не даст богатства, но должна обеспечить хотя бы базовые потребности: еда, одежда, коммунальные услуги, возможность образования и досуга", - добавила парламентарий. Она отметила, что эта тема в ближайшие десятилетия станет ключевой для политических партий, и ЛДПР в том числе, поскольку в условиях беспрецедентных технологических перемен нужно будет с удвоенной силой защищать права граждан, которые разного рода технократы будут пытаться урезать.
https://ria.ru/20230414/deepfake-1865266073.html
https://ria.ru/20230502/chatgpt-1869048879.html
россия
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762041138_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_f2eb0fa2a84ce415a2a6256aac0416e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, земля, елена афанасьева, лдпр
Россия, Земля, Елена Афанасьева, ЛДПР
В ЛДПР призвали ввести налог на бизнес, использующий робота вместо человека

Член ЛДПР Афанасьева призвала ввести налог на бизнес, применяющий роботов вместо человека

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМеталлическая кисть робота
Металлическая кисть робота - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Металлическая кисть робота. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сенатор и член ЛДПР Елена Афанасьева предложила в будущем ввести налог на бизнес, применяющий робототехнику вместо человеческого труда.
Она сообщила РИА Новости, страх перед "наступлением нейросетей" впервые попал в национальный индекс тревожности граждан России. По ее словам, это явление понятно, поскольку уже сейчас роботизация и цифровизация производства "выдавливают" людей из многих профессий.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
ЛДПР предложила наказывать за применение дипфейков для мошенничества
14 апреля, 11:41
Она считает, что это неизбежно и рано или поздно приведет к тому, что для миллиардов человек по всей Земле не будет работы.
"Мы должны быть готовы к этому и гарантировать большинству граждан России достойный уровень жизни в новых "цифровых" реалиях. Средства на такую дорогостоящую программу придется черпать из нового налога для бизнеса, применяющего робототехнику вместо человеческого труда. Автоматизированные механизмы будут экономить столько средств, что с лихвой компенсируют новый налог. Кроме того, неисчерпаемые природные богатства страны легко позволят ввести безо всякого ущерба для экономики", - сказала она.
По словам сенатора, правительства всех развитых стран, где будут применяться современные технологии, рано или поздно будут вынуждены переводить работников на четырех-, трех- или двухдневную рабочую неделю, а затем и вводить безусловный базовый доход.
"По сути, это пожизненная пенсия для каждого. Она не даст богатства, но должна обеспечить хотя бы базовые потребности: еда, одежда, коммунальные услуги, возможность образования и досуга", - добавила парламентарий.
Она отметила, что эта тема в ближайшие десятилетия станет ключевой для политических партий, и ЛДПР в том числе, поскольку в условиях беспрецедентных технологических перемен нужно будет с удвоенной силой защищать права граждан, которые разного рода технократы будут пытаться урезать.
Логотип компании Samsung - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
СМИ: Samsung ввела запрет для сотрудников на ChatGPT на рабочих устройствах
2 мая, 07:05
 
РоссияЗемляЕлена АфанасьеваЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала