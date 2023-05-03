https://ria.ru/20230503/ldpr-1869303816.html

В ЛДПР призвали ввести налог на бизнес, использующий робота вместо человека

В ЛДПР призвали ввести налог на бизнес, использующий робота вместо человека - РИА Новости, 03.05.2023

В ЛДПР призвали ввести налог на бизнес, использующий робота вместо человека

Сенатор и член ЛДПР Елена Афанасьева предложила в будущем ввести налог на бизнес, применяющий робототехнику вместо человеческого труда. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T03:31

2023-05-03T03:31

2023-05-03T03:31

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сенатор и член ЛДПР Елена Афанасьева предложила в будущем ввести налог на бизнес, применяющий робототехнику вместо человеческого труда. Она сообщила РИА Новости, страх перед "наступлением нейросетей" впервые попал в национальный индекс тревожности граждан России. По ее словам, это явление понятно, поскольку уже сейчас роботизация и цифровизация производства "выдавливают" людей из многих профессий. Она считает, что это неизбежно и рано или поздно приведет к тому, что для миллиардов человек по всей Земле не будет работы. "Мы должны быть готовы к этому и гарантировать большинству граждан России достойный уровень жизни в новых "цифровых" реалиях. Средства на такую дорогостоящую программу придется черпать из нового налога для бизнеса, применяющего робототехнику вместо человеческого труда. Автоматизированные механизмы будут экономить столько средств, что с лихвой компенсируют новый налог. Кроме того, неисчерпаемые природные богатства страны легко позволят ввести безо всякого ущерба для экономики", - сказала она. По словам сенатора, правительства всех развитых стран, где будут применяться современные технологии, рано или поздно будут вынуждены переводить работников на четырех-, трех- или двухдневную рабочую неделю, а затем и вводить безусловный базовый доход. "По сути, это пожизненная пенсия для каждого. Она не даст богатства, но должна обеспечить хотя бы базовые потребности: еда, одежда, коммунальные услуги, возможность образования и досуга", - добавила парламентарий. Она отметила, что эта тема в ближайшие десятилетия станет ключевой для политических партий, и ЛДПР в том числе, поскольку в условиях беспрецедентных технологических перемен нужно будет с удвоенной силой защищать права граждан, которые разного рода технократы будут пытаться урезать.

https://ria.ru/20230414/deepfake-1865266073.html

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россия, земля, елена афанасьева, лдпр