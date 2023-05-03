https://ria.ru/20230503/lantset-1869304082.html
Источник: российские военные уничтожают остатки украинской ПВО "Ланцетами"
Источник: российские военные уничтожают остатки украинской ПВО "Ланцетами" - РИА Новости, 03.05.2023
Источник: российские военные уничтожают остатки украинской ПВО "Ланцетами"
Вооруженные силы России для уничтожения остатков украинских систем ПВО применяют групповые удары дронов-камикадзе "Ланцет", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T03:37
2023-05-03T03:37
2023-05-03T11:39
специальная военная операция на украине
с-300пс
зрк с-300
zala aero
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России для уничтожения остатков украинских систем ПВО применяют групповые удары дронов-камикадзе "Ланцет", рассказал РИА Новости информированный источник.Он объяснил, что такая тактика позволяет гарантировать максимально эффективное уничтожение комплексов семейства С-300, в состав которых входит большое число машин — как пусковых установок ракет, так и командных пунктов, радаров и прочей техники.В начале апреля другой информированный источник сообщил РИА Новости, что почти половину иностранных буксируемых и самоходных гаубиц в зоне спецоперации уничтожили с помощью "Ланцетов".Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они могут поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида поражаемой цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.Оба варианта барражирующего боеприпаса применяются для ударов по украинским войскам. Типовые цели для таких беспилотников — гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты, скопления живой силы.
https://ria.ru/20230406/lantset-1863360928.html
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с-300пс, зрк с-300, zala aero
Специальная военная операция на Украине, С-300ПС, ЗРК С-300, Zala Aero
Источник: российские военные уничтожают остатки украинской ПВО "Ланцетами"
ВС России уничтожают остатки ПВО Украины групповыми ударами дронов-камикадзе "Ланцет"
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России для уничтожения остатков украинских систем ПВО применяют групповые удары дронов-камикадзе "Ланцет", рассказал РИА Новости информированный источник.
«
"Российские военные для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности, таких, например, как С-300ПС и С-300В, применяют тактику сосредоточенных групповых ударов, когда в одном налете могут использоваться до десятка барражирующих боеприпасов "Ланцет", — сообщил собеседник агентства.
Он объяснил, что такая тактика позволяет гарантировать максимально эффективное уничтожение комплексов семейства С-300, в состав которых входит большое число машин — как пусковых установок ракет, так и командных пунктов, радаров и прочей техники.
В начале апреля другой информированный источник сообщил РИА Новости, что почти половину иностранных буксируемых и самоходных гаубиц в зоне спецоперации уничтожили с помощью "Ланцетов".
Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO
. Они могут поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида поражаемой цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.
Оба варианта барражирующего боеприпаса применяются для ударов по украинским войскам. Типовые цели для таких беспилотников — гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты, скопления живой силы.
Источник: почти половину натовских гаубиц в зоне СВО уничтожили "Ланцетами"