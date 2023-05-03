Рейтинг@Mail.ru
Источник: российские военные уничтожают остатки украинской ПВО "Ланцетами" - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:37 03.05.2023 (обновлено: 11:39 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/lantset-1869304082.html
Источник: российские военные уничтожают остатки украинской ПВО "Ланцетами"
Источник: российские военные уничтожают остатки украинской ПВО "Ланцетами" - РИА Новости, 03.05.2023
Источник: российские военные уничтожают остатки украинской ПВО "Ланцетами"
Вооруженные силы России для уничтожения остатков украинских систем ПВО применяют групповые удары дронов-камикадзе "Ланцет", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T03:37
2023-05-03T11:39
специальная военная операция на украине
с-300пс
зрк с-300
zala aero
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865300330_0:170:2730:1706_1920x0_80_0_0_4ec4b96e4cec806b6064fc51a155fc2c.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России для уничтожения остатков украинских систем ПВО применяют групповые удары дронов-камикадзе "Ланцет", рассказал РИА Новости информированный источник.Он объяснил, что такая тактика позволяет гарантировать максимально эффективное уничтожение комплексов семейства С-300, в состав которых входит большое число машин — как пусковых установок ракет, так и командных пунктов, радаров и прочей техники.В начале апреля другой информированный источник сообщил РИА Новости, что почти половину иностранных буксируемых и самоходных гаубиц в зоне спецоперации уничтожили с помощью "Ланцетов".Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они могут поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида поражаемой цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.Оба варианта барражирующего боеприпаса применяются для ударов по украинским войскам. Типовые цели для таких беспилотников — гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты, скопления живой силы.
https://ria.ru/20230406/lantset-1863360928.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865300330_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_fee0c15ad02e86c607c46405259cb6a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
с-300пс, зрк с-300, zala aero
Специальная военная операция на Украине, С-300ПС, ЗРК С-300, Zala Aero
Источник: российские военные уничтожают остатки украинской ПВО "Ланцетами"

ВС России уничтожают остатки ПВО Украины групповыми ударами дронов-камикадзе "Ланцет"

© РИА Новости / Андрей КоцБПЛА-камикадзе "Ланцет"
БПЛА-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
БПЛА-камикадзе "Ланцет"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России для уничтожения остатков украинских систем ПВО применяют групповые удары дронов-камикадзе "Ланцет", рассказал РИА Новости информированный источник.
«

"Российские военные для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности, таких, например, как С-300ПС и С-300В, применяют тактику сосредоточенных групповых ударов, когда в одном налете могут использоваться до десятка барражирующих боеприпасов "Ланцет", — сообщил собеседник агентства.

Он объяснил, что такая тактика позволяет гарантировать максимально эффективное уничтожение комплексов семейства С-300, в состав которых входит большое число машин — как пусковых установок ракет, так и командных пунктов, радаров и прочей техники.
В начале апреля другой информированный источник сообщил РИА Новости, что почти половину иностранных буксируемых и самоходных гаубиц в зоне спецоперации уничтожили с помощью "Ланцетов".
Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они могут поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида поражаемой цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.
Оба варианта барражирующего боеприпаса применяются для ударов по украинским войскам. Типовые цели для таких беспилотников — гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты, скопления живой силы.
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Источник: почти половину натовских гаубиц в зоне СВО уничтожили "Ланцетами"
6 апреля, 03:37
 
Специальная военная операция на УкраинеС-300ПСЗРК С-300Zala Aero
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала