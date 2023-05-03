https://ria.ru/20230503/krym-1869382892.html
Власти Крыма не планируют ужесточать меры безопасности
Власти Крыма не планируют ужесточать меры безопасности - РИА Новости, 03.05.2023
Власти Крыма не планируют ужесточать меры безопасности
Меры безопасности в Крыму усиливать не планируется, уже предпринимаемых достаточно, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:44
2023-05-03T12:44
2023-05-03T12:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569608060_0:196:2946:1853_1920x0_80_0_0_74914b09e9f604617d6c9ad02c6dd94e.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Меры безопасности в Крыму усиливать не планируется, уже предпринимаемых достаточно, заявил глава республики Сергей Аксенов. "Нет. Мер в целом достаточно для обеспечения безопасности", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос, планируется ли усиливать меры безопасности в Крыму. Аксенов сообщил, что не планирует усиливать и личную охрану. Он не исключил, что на территории региона могут действовать и другие диверсионные группы. "Уровень противодействия, который организован нашими спецслужбами, достаточен для того, чтобы мы их всех выявили", - подчеркнул глава республики. ФСБ сообщила в среду, что раскрыла сеть законспирированных агентов военной разведки Украины, которые планировали серию терактов в Крыму. В частности, задержаны семеро человек, в их числе граждане России, Украины и Болгарии. Целями были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Владимира Зеленского, офицер военной разведки Украины Роман Машовец.
https://ria.ru/20230503/aksenov-1869331682.html
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569608060_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_823ac135e71308b8119b5acc2320c58b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей аксенов (политик), республика крым, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
Власти Крыма не планируют ужесточать меры безопасности
Глава Крыма Аксенов заявил, что имеющихся в регионе мер безопасности достаточно