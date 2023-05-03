https://ria.ru/20230503/krym-1869382892.html

Власти Крыма не планируют ужесточать меры безопасности

Власти Крыма не планируют ужесточать меры безопасности - РИА Новости, 03.05.2023

Власти Крыма не планируют ужесточать меры безопасности

Меры безопасности в Крыму усиливать не планируется, уже предпринимаемых достаточно, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T12:44

2023-05-03T12:44

2023-05-03T12:44

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей аксенов (политик)

республика крым

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Меры безопасности в Крыму усиливать не планируется, уже предпринимаемых достаточно, заявил глава республики Сергей Аксенов. "Нет. Мер в целом достаточно для обеспечения безопасности", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос, планируется ли усиливать меры безопасности в Крыму. Аксенов сообщил, что не планирует усиливать и личную охрану. Он не исключил, что на территории региона могут действовать и другие диверсионные группы. "Уровень противодействия, который организован нашими спецслужбами, достаточен для того, чтобы мы их всех выявили", - подчеркнул глава республики. ФСБ сообщила в среду, что раскрыла сеть законспирированных агентов военной разведки Украины, которые планировали серию терактов в Крыму. В частности, задержаны семеро человек, в их числе граждане России, Украины и Болгарии. Целями были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Владимира Зеленского, офицер военной разведки Украины Роман Машовец.

https://ria.ru/20230503/aksenov-1869331682.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей аксенов (политик), республика крым, ситуация в днр и лнр