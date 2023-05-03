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Власти Крыма не планируют ужесточать меры безопасности - РИА Новости, 03.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:44 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/krym-1869382892.html
Власти Крыма не планируют ужесточать меры безопасности
Власти Крыма не планируют ужесточать меры безопасности - РИА Новости, 03.05.2023
Власти Крыма не планируют ужесточать меры безопасности
Меры безопасности в Крыму усиливать не планируется, уже предпринимаемых достаточно, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:44
2023-05-03T12:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Меры безопасности в Крыму усиливать не планируется, уже предпринимаемых достаточно, заявил глава республики Сергей Аксенов. "Нет. Мер в целом достаточно для обеспечения безопасности", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос, планируется ли усиливать меры безопасности в Крыму. Аксенов сообщил, что не планирует усиливать и личную охрану. Он не исключил, что на территории региона могут действовать и другие диверсионные группы. "Уровень противодействия, который организован нашими спецслужбами, достаточен для того, чтобы мы их всех выявили", - подчеркнул глава республики. ФСБ сообщила в среду, что раскрыла сеть законспирированных агентов военной разведки Украины, которые планировали серию терактов в Крыму. В частности, задержаны семеро человек, в их числе граждане России, Украины и Болгарии. Целями были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Владимира Зеленского, офицер военной разведки Украины Роман Машовец.
https://ria.ru/20230503/aksenov-1869331682.html
россия
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безопасность, россия, сергей аксенов (политик), республика крым, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
Власти Крыма не планируют ужесточать меры безопасности

Глава Крыма Аксенов заявил, что имеющихся в регионе мер безопасности достаточно

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУлица Карла Маркса в Симферополе
Улица Карла Маркса в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Улица Карла Маркса в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Меры безопасности в Крыму усиливать не планируется, уже предпринимаемых достаточно, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Нет. Мер в целом достаточно для обеспечения безопасности", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос, планируется ли усиливать меры безопасности в Крыму.
Аксенов сообщил, что не планирует усиливать и личную охрану. Он не исключил, что на территории региона могут действовать и другие диверсионные группы. "Уровень противодействия, который организован нашими спецслужбами, достаточен для того, чтобы мы их всех выявили", - подчеркнул глава республики.
ФСБ сообщила в среду, что раскрыла сеть законспирированных агентов военной разведки Украины, которые планировали серию терактов в Крыму. В частности, задержаны семеро человек, в их числе граждане России, Украины и Болгарии. Целями были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Владимира Зеленского, офицер военной разведки Украины Роман Машовец.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Глава Крыма прокомментировал предотвращение покушения на себя
Вчера, 10:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей Аксенов (политик)Республика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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