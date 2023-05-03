https://ria.ru/20230503/krym-1869327502.html

В ФСБ назвали организатора терактов, планировавшихся в Крыму

В ФСБ назвали организатора терактов, планировавшихся в Крыму - РИА Новости, 03.05.2023

В ФСБ назвали организатора терактов, планировавшихся в Крыму

Организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников в Крыму является замруководителя офиса Владимира Зеленского, офицер... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T09:53

2023-05-03T09:53

2023-05-03T10:10

украина

россия

болгария

владимир зеленский

сергей аксенов (политик)

александр литвиненко (подполковник)

фсб

безопасность

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников в Крыму является замруководителя офиса Владимира Зеленского, офицер военной разведки Украины Роман Машовец, сообщает ЦОС ФСБ. По заявлению ФСБ, пресечена деятельность агентурной сети военной разведки Украины, планировавшей совершение серии резонансных терактов в Крыму, среди объектов посягательств был и глава республики Сергей Аксенов. "Установлено, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является близкая связь начальника ГУР МОУ Буданова Кирилла - офицер действующего резерва военной разведки Машовец Роман, 1976 г. р., занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержаны действовавшие в Крыму члены законспирированной агентурной группы граждане России и Украины: Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. Они были завербованы Машовцом и планировали теракты, следили за чиновниками с применением специальных технических средств и приобретали огнестрельное оружия. Также был задержан гражданин Украины и Болгарии Д. Петранов, "причастный к доставке средств поражения в Россию". В ходе обысков у них обнаружили пять готовых к применению самодельных взрывных устройств, изготовленных по типу кумулятивного и сосредоточенных зарядов, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании, общей массой около шести килограмм. Также были обнаружены электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для осуществления слежки и средства связи для конспиративного общения с кураторами из военной разведки Украины.

https://ria.ru/20230503/krym-1869313227.html

https://ria.ru/20230502/gosdep-1869076351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, болгария, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), александр литвиненко (подполковник), фсб, безопасность