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В ФСБ назвали организатора терактов, планировавшихся в Крыму - РИА Новости, 03.05.2023
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09:53 03.05.2023 (обновлено: 10:10 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/krym-1869327502.html
В ФСБ назвали организатора терактов, планировавшихся в Крыму
В ФСБ назвали организатора терактов, планировавшихся в Крыму - РИА Новости, 03.05.2023
В ФСБ назвали организатора терактов, планировавшихся в Крыму
Организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников в Крыму является замруководителя офиса Владимира Зеленского, офицер... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T09:53
2023-05-03T10:10
украина
россия
болгария
владимир зеленский
сергей аксенов (политик)
александр литвиненко (подполковник)
фсб
безопасность
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников в Крыму является замруководителя офиса Владимира Зеленского, офицер военной разведки Украины Роман Машовец, сообщает ЦОС ФСБ. По заявлению ФСБ, пресечена деятельность агентурной сети военной разведки Украины, планировавшей совершение серии резонансных терактов в Крыму, среди объектов посягательств был и глава республики Сергей Аксенов. "Установлено, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является близкая связь начальника ГУР МОУ Буданова Кирилла - офицер действующего резерва военной разведки Машовец Роман, 1976 г. р., занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержаны действовавшие в Крыму члены законспирированной агентурной группы граждане России и Украины: Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. Они были завербованы Машовцом и планировали теракты, следили за чиновниками с применением специальных технических средств и приобретали огнестрельное оружия. Также был задержан гражданин Украины и Болгарии Д. Петранов, "причастный к доставке средств поражения в Россию". В ходе обысков у них обнаружили пять готовых к применению самодельных взрывных устройств, изготовленных по типу кумулятивного и сосредоточенных зарядов, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании, общей массой около шести килограмм. Также были обнаружены электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для осуществления слежки и средства связи для конспиративного общения с кураторами из военной разведки Украины.
https://ria.ru/20230503/krym-1869313227.html
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украина, россия, болгария, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), александр литвиненко (подполковник), фсб, безопасность
Украина, Россия, Болгария, Владимир Зеленский, Сергей Аксенов (политик), Александр Литвиненко (подполковник), ФСБ, Безопасность
В ФСБ назвали организатора терактов, планировавшихся в Крыму

ФСБ: организацией терактов в Крыму занимается замглавы офиса Зеленского Машовец

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников в Крыму является замруководителя офиса Владимира Зеленского, офицер военной разведки Украины Роман Машовец, сообщает ЦОС ФСБ.
По заявлению ФСБ, пресечена деятельность агентурной сети военной разведки Украины, планировавшей совершение серии резонансных терактов в Крыму, среди объектов посягательств был и глава республики Сергей Аксенов.
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"Установлено, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является близкая связь начальника ГУР МОУ Буданова Кирилла - офицер действующего резерва военной разведки Машовец Роман, 1976 г. р., занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержаны действовавшие в Крыму члены законспирированной агентурной группы граждане России и Украины: Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. Они были завербованы Машовцом и планировали теракты, следили за чиновниками с применением специальных технических средств и приобретали огнестрельное оружия. Также был задержан гражданин Украины и Болгарии Д. Петранов, "причастный к доставке средств поражения в Россию".
В ходе обысков у них обнаружили пять готовых к применению самодельных взрывных устройств, изготовленных по типу кумулятивного и сосредоточенных зарядов, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании, общей массой около шести килограмм. Также были обнаружены электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для осуществления слежки и средства связи для конспиративного общения с кураторами из военной разведки Украины.
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