В ФСБ назвали организатора терактов, планировавшихся в Крыму
ФСБ: организацией терактов в Крыму занимается замглавы офиса Зеленского Машовец
Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников в Крыму является замруководителя офиса Владимира Зеленского, офицер военной разведки Украины Роман Машовец, сообщает ЦОС ФСБ.
По заявлению ФСБ, пресечена деятельность агентурной сети военной разведки Украины, планировавшей совершение серии резонансных терактов в Крыму, среди объектов посягательств был и глава республики Сергей Аксенов.
"Установлено, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является близкая связь начальника ГУР МОУ Буданова Кирилла - офицер действующего резерва военной разведки Машовец Роман, 1976 г. р., занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержаны действовавшие в Крыму члены законспирированной агентурной группы граждане России и Украины: Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. Они были завербованы Машовцом и планировали теракты, следили за чиновниками с применением специальных технических средств и приобретали огнестрельное оружия. Также был задержан гражданин Украины и Болгарии Д. Петранов, "причастный к доставке средств поражения в Россию".
В ходе обысков у них обнаружили пять готовых к применению самодельных взрывных устройств, изготовленных по типу кумулятивного и сосредоточенных зарядов, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании, общей массой около шести килограмм. Также были обнаружены электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для осуществления слежки и средства связи для конспиративного общения с кураторами из военной разведки Украины.