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В Крыму под национализацию попадут новые объекты украинских олигархов - РИА Новости, 03.05.2023
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07:51 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/krym-1869313887.html
В Крыму под национализацию попадут новые объекты украинских олигархов
В Крыму под национализацию попадут новые объекты украинских олигархов - РИА Новости, 03.05.2023
В Крыму под национализацию попадут новые объекты украинских олигархов
В Крыму под национализацию попадут новые объекты украинских олигархов, работа по выявлению их собственности продолжается, сообщил РИА Новости глава крымского... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T07:51
2023-05-03T07:51
россия
владимир константинов
игорь коломойский
ринат ахметов
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. В Крыму под национализацию попадут новые объекты украинских олигархов, работа по выявлению их собственности продолжается, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции. "Сейчас проводится большая работа над очень большими пакетами такого имущества. Мы не можем предварительно оглашать вошедшие в них объекты. Это связано с тем, что украинские собственники, когда узнают о наших планах, активизируются, начинают пытаться выводить прибыль", - сказал Константинов. По его словам, продажа уже национализированного имущества планируется во второй половине этого года с аукциона.
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россия, владимир константинов, игорь коломойский, ринат ахметов, в мире
Россия, Владимир Константинов, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, В мире
В Крыму под национализацию попадут новые объекты украинских олигархов

Константинов: в Крыму под национализацию попадут новые объекты украинских олигархов

© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Вид на город Севастополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. В Крыму под национализацию попадут новые объекты украинских олигархов, работа по выявлению их собственности продолжается, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
"Сейчас проводится большая работа над очень большими пакетами такого имущества. Мы не можем предварительно оглашать вошедшие в них объекты. Это связано с тем, что украинские собственники, когда узнают о наших планах, активизируются, начинают пытаться выводить прибыль", - сказал Константинов.
По его словам, продажа уже национализированного имущества планируется во второй половине этого года с аукциона.
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