https://ria.ru/20230503/krym-1869313227.html

Депутат заявил, что за украинскими ударами по Крыму стоят США

Депутат заявил, что за украинскими ударами по Крыму стоят США - РИА Новости, 03.05.2023

Депутат заявил, что за украинскими ударами по Крыму стоят США

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что попытки украинских войск атаковать Крым беспилотниками санкционированы в США. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T07:40

2023-05-03T07:40

2023-05-03T07:40

сша

россия

михаил шеремет

брянская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что попытки украинских войск атаковать Крым беспилотниками санкционированы в США. Ранее заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель, отвечая на вопрос о позиции в отношении последних атак украинских беспилотников на гражданские объекты в Крыму и Брянской области, заявил, что США собираются "поддержать украинских партнеров, как это и делали". "Власти США не только поддерживают, но и санкционируют удары по Крыму и другим территориям России. Ни для кого не секрет, что киевские власти шага не делают без наставления, ведома и одобрения американских и британских спецслужб, поэтому ответственность за все происходящее должны нести прежде всего власти США", - сказал Шеремет. Он считает, что киевские власти давно превратились в террористический режим, организовывая теракты и диверсии на территории России. "Учтивая, что Украина сейчас находится полностью на содержании у американцев, предлагаю объявить США спонсором терроризма. Сегодня именно США являются главным агрессором для всего международного сообщества, паразитируя за счет других государств и народов", - заявил депутат. По мнению Шеремета, США заигрались в роль супердержавы, поэтому их ждет бесславный конец. "Придет время, и США и ее звездного флага не будет на карте. Страна распадется, как некогда распался СССР", - отметил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20230430/neftebaza-1868841551.html

https://ria.ru/20230502/gosdep-1869076351.html

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сша, россия, михаил шеремет, брянская область