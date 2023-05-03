https://ria.ru/20230503/kritika-1869300264.html

Главу минфина Франции раскритиковали из-за откровенных сцен в его романе

Главу минфина Франции раскритиковали из-за откровенных сцен в его романе - РИА Новости, 03.05.2023

Главу минфина Франции раскритиковали из-за откровенных сцен в его романе

Глава минфина Франции Брюно Ле Мэр подвергся критике после публикации своего нового романа, в котором читателей удивили откровенные сцены, в подробностях... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T01:12

2023-05-03T01:12

2023-05-03T01:12

франция

восточная европа

куба

брюно ле мэр

fitch ratings

жан-люк меланшон

мишель уэльбек

в мире

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ПАРИЖ, 3 мая – РИА Новости. Глава минфина Франции Брюно Ле Мэр подвергся критике после публикации своего нового романа, в котором читателей удивили откровенные сцены, в подробностях описанные министром, а также наличие у него свободного времени. В конце апреля министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр анонсировал выход своего очередного романа. Книга под названием "Американская фуга" рассказывает историю двух братьев, в 1949 году покинувших Восточную Европу и отправившихся на Кубу, где давал концерт один из величайших пианистов XX века Владимир Горовиц. Выход книги вызвал волну критических комментариев французов и оппозиционных политиков, обвинявших министра в том, что он в условиях растущей инфляции тратит время на написание романов. Депутат от партии Жана-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция" (LFI) Франсуа Руффен отметил в Twitter, что министр "не должен ни минуты, ни часа, ни недели своего времени тратить на написание книги, тогда как французы борются с последствиями инфляции". "Инфляция растет, миллионы людей не могут наполнить холодильник или заплатить за аренду. Государство борется с пенсионной реформой. В это время министр пишет романы. Они швыряют презрение нам в лицо", - написал в Twitter другой депутат от левой партии LFI Тома Порт. Отвечая на комментарии, 54-летний министр сообщил, что литературная деятельность помогает ему "сохранять баланс" между работой и личной жизнью, отметив, что две вещи являются неотъемлемой частью его жизни: "время с близкими и занятие страстно любимым хобби". Однако вскоре после появления книги в магазинах последовала новая волна критики. В соцсетях начали активно распространять выдержки из романа, в особенности, в подробностях описанную министром эротическую сцену. На протестах против пенсионной реформы 1 мая можно было видеть плакаты, высмеивающие цитаты из романа Ле Мэра. Также пользователи подсчитали, что за время работы министром финансов, Ле Мэр выпустил 5 романов, написав в общей сложности 1312 страниц текста, что больше, чем написал за это время его близкий друг, писатель Мишель Уэльбек. Книга также появилась незадолго до того, как международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Франции в иностранной валюте с "АА" до "АА-", назвав одной из основных причин сложную социальную ситуацию в стране, вызванную реформами правительства президента Франции Эммануэля Макрона. В ходе интервью телеканалу France 2 в конце апреля премьер-министра Франции Элизабет Борн спросили, как она оценивает тот факт, что министры ее правительства тратят время на написание романов, что не проходит незамеченным во французском обществе. Так, с момента начала работы в правительстве госсекретарь по вопросам социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппа выпустила 10 книг, Брюно Ле Мэр – пять, глава МВД Франции Жеральд Дарманен – две; официальный спикер кабмина Оливье Веран также написал одну книгу. На это премьер ответила, что министры "активно работают над вверенными им вопросами".

https://ria.ru/20230421/italiya-1866817495.html

https://ria.ru/20230503/fiyon-1869298289.html

https://ria.ru/20230427/makron-1868180903.html

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восточная европа

куба

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франция, восточная европа, куба, брюно ле мэр, fitch ratings, жан-люк меланшон, мишель уэльбек, в мире