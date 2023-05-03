https://ria.ru/20230503/kreml-1869486924.html
СМИ: администрация Байдена проведет брифинг из-за атаки дронов на Кремль
СМИ: администрация Байдена проведет брифинг из-за атаки дронов на Кремль - РИА Новости, 03.05.2023
СМИ: администрация Байдена проведет брифинг из-за атаки дронов на Кремль
Чиновники из администрации президента США Джо Байдена в среду вечером проведут брифинг для членов комитета по разведке сената США по поводу атаки дронов на... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:31
2023-05-03T18:31
2023-05-03T18:51
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Чиновники из администрации президента США Джо Байдена в среду вечером проведут брифинг для членов комитета по разведке сената США по поводу атаки дронов на Кремль, сообщает газета Politico.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что президента в этот момент в Кремле не было."Члены комитета сената по разведке будут проинформированы администрацией в среду в 14.30 по местному времени (20.30 мск)", - говорится в сообщении газеты.
https://ria.ru/20230503/kreml-1869483372.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, джо байден, владимир путин, россия, беспилотники, бпла
В мире, США, Джо Байден, Владимир Путин, Россия, Беспилотники, БПЛА
СМИ: администрация Байдена проведет брифинг из-за атаки дронов на Кремль
Politico: чиновники из администрации Байдена проведут брифинг из-за атаки дронов на Кремль