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Советник главы МВД Украины в апреле публиковал кадры Кремля с беспилотника - РИА Новости, 03.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:13 03.05.2023 (обновлено: 19:16 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/kreml-1869483372.html
Советник главы МВД Украины в апреле публиковал кадры Кремля с беспилотника
Советник главы МВД Украины в апреле публиковал кадры Кремля с беспилотника - РИА Новости, 03.05.2023
Советник главы МВД Украины в апреле публиковал кадры Кремля с беспилотника
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко публиковал 24 апреля в своем Telegram-канале кадры с дрона, якобы летающего между башнями Кремля, он также утверждал, РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:13
2023-05-03T19:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
антон геращенко
владимир путин
служба безопасности украины
россия
москва
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко публиковал 24 апреля в своем Telegram-канале кадры с дрона, якобы летающего между башнями Кремля, он также утверждал, что у Кремля есть все шансы "уже очень скоро оказаться в зоне поражения".Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет.При этом, как выяснилось, Геращенко опубликовал отредактированное видео компании AirPano, опубликованное на ее YouTube-канале в октябре 2015 года. Судя по кадрам, ролик был снят осенью, так как видна пожелтевшая листва на деревьях.Об угрозах ударов по Москве сообщала в тоже 24 апреля газета Washington Post - со ссылкой на очередную порцию материалов утечки американских документов. Газета указывала, что руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов планировал нанести удары по территории РФ 24 февраля этого года, но по просьбе Вашингтона атаки были отложены.Издание писало, что украинские чиновники, в частности, рассматривали возможность нанесения ударов по Москве и Новороссийску.Согласно данным Washington Post, документ американского агентства нацбезопасности был опубликован 13 февраля. В этот же день США вновь призвали своих граждан покинуть Россию. Однако 22 февраля вышел доклад ЦРУ, согласно которому ГУР Украины "согласилось по просьбе Вашингтона отложить удары" по Москве. При этом, согласно разведке, нет указаний на то, что СБУ согласилась отсрочить собственные планы атаковать Москву примерно в это же время.Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов 17 апреля дал интервью украинскому изданию NV.UA, где заявил, что украинские дроны уже "долетают до Москвы и дальше".Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов 29 марта в Twitter опубликовал фото легкомоторного самолета Матиаса Руста на Красной площади, добавив подпись о "рое украинских БПЛА". "Украинский рой имени Матиаса Руста - десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ с дальностью полета больше 3000 км. 1987 год, Красная площадь, Москва, самолет, Руст", - написал Данилов.
https://ria.ru/20230503/zapret-1869471302.html
https://ria.ru/20230503/eskadrilya-1869442461.html
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в мире, украина, антон геращенко, владимир путин, служба безопасности украины, россия, москва, бпла, беспилотники, мвд украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Антон Геращенко, Владимир Путин, Служба безопасности Украины, Россия, Москва, БПЛА, Беспилотники, МВД Украины
Советник главы МВД Украины в апреле публиковал кадры Кремля с беспилотника

Советник главы МВД Украины Геращенко в апреле публиковал кадры с дрона, летающего у Кремля

© РИА Новости / Александр Максименко | Перейти в медиабанкАнтон Геращенко
Антон Геращенко - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Александр Максименко
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Антон Геращенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко публиковал 24 апреля в своем Telegram-канале кадры с дрона, якобы летающего между башнями Кремля, он также утверждал, что у Кремля есть все шансы "уже очень скоро оказаться в зоне поражения".
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет.
«
"Украинский дрон спокойно летает над Москвой. Похоже, у Кремля есть все шансы уже очень скоро оказаться в зоне поражения", - написал Геращенко 24 апреля.
При этом, как выяснилось, Геращенко опубликовал отредактированное видео компании AirPano, опубликованное на ее YouTube-канале в октябре 2015 года. Судя по кадрам, ролик был снят осенью, так как видна пожелтевшая листва на деревьях.
Об угрозах ударов по Москве сообщала в тоже 24 апреля газета Washington Post - со ссылкой на очередную порцию материалов утечки американских документов. Газета указывала, что руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов планировал нанести удары по территории РФ 24 февраля этого года, но по просьбе Вашингтона атаки были отложены.
Знак, запрещающий полеты беспилотников в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Полеты дронов запретили примерно в половине российских регионов
Вчера, 17:38
Издание писало, что украинские чиновники, в частности, рассматривали возможность нанесения ударов по Москве и Новороссийску.
Согласно данным Washington Post, документ американского агентства нацбезопасности был опубликован 13 февраля. В этот же день США вновь призвали своих граждан покинуть Россию. Однако 22 февраля вышел доклад ЦРУ, согласно которому ГУР Украины "согласилось по просьбе Вашингтона отложить удары" по Москве. При этом, согласно разведке, нет указаний на то, что СБУ согласилась отсрочить собственные планы атаковать Москву примерно в это же время.
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов 17 апреля дал интервью украинскому изданию NV.UA, где заявил, что украинские дроны уже "долетают до Москвы и дальше".
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов 29 марта в Twitter опубликовал фото легкомоторного самолета Матиаса Руста на Красной площади, добавив подпись о "рое украинских БПЛА". "Украинский рой имени Матиаса Руста - десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ с дальностью полета больше 3000 км. 1987 год, Красная площадь, Москва, самолет, Руст", - написал Данилов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАнтон ГеращенкоВладимир ПутинСлужба безопасности УкраиныРоссияМоскваБПЛАБеспилотникиМВД Украины
 
 
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