https://ria.ru/20230503/kreml-1869458957.html

США проводят оценку сообщений об атаке беспилотников на Кремль, пишут СМИ

США проводят оценку сообщений об атаке беспилотников на Кремль, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2023

США проводят оценку сообщений об атаке беспилотников на Кремль, пишут СМИ

США пытаются проверить сообщения о попытке атаки дронов на Кремль, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T17:06

2023-05-03T17:06

2023-05-03T17:18

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владимир путин

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. США пытаются проверить сообщения о попытке атаки дронов на Кремль, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет."Мы все еще пытаемся оценить эту информацию", - заявил агентству анонимный чиновник США.

https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869441171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, россия, владимир путин