Рейтинг@Mail.ru
США проводят оценку сообщений об атаке беспилотников на Кремль, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 03.05.2023 (обновлено: 17:18 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/kreml-1869458957.html
США проводят оценку сообщений об атаке беспилотников на Кремль, пишут СМИ
США проводят оценку сообщений об атаке беспилотников на Кремль, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2023
США проводят оценку сообщений об атаке беспилотников на Кремль, пишут СМИ
США пытаются проверить сообщения о попытке атаки дронов на Кремль, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T17:06
2023-05-03T17:18
в мире
сша
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869457810_0:296:3076:2026_1920x0_80_0_0_2d898ecf8c248e68d4b4d58344ad23a2.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. США пытаются проверить сообщения о попытке атаки дронов на Кремль, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет."Мы все еще пытаемся оценить эту информацию", - заявил агентству анонимный чиновник США.
https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869441171.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869457810_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f0d6080b5fd0a2430135f4c8ab8f577.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, владимир путин
В мире, США, Россия, Владимир Путин
США проводят оценку сообщений об атаке беспилотников на Кремль, пишут СМИ

Reuters: США проводят оценку сообщений о попытке атаки беспилотников на Кремль

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль. Купол Сената и Сенатская башня
Московский Кремль. Купол Сената и Сенатская башня - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Купол Сената и Сенатская башня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. США пытаются проверить сообщения о попытке атаки дронов на Кремль, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет.
"Мы все еще пытаемся оценить эту информацию", - заявил агентству анонимный чиновник США.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Миронов назвал покушение на Путина поводом для ликвидации властей Украины
Вчера, 16:08
 
В миреСШАРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала