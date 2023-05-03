https://ria.ru/20230503/kreml-1869458957.html
США проводят оценку сообщений об атаке беспилотников на Кремль, пишут СМИ
США проводят оценку сообщений об атаке беспилотников на Кремль, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2023
США проводят оценку сообщений об атаке беспилотников на Кремль, пишут СМИ
США пытаются проверить сообщения о попытке атаки дронов на Кремль, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T17:06
2023-05-03T17:06
2023-05-03T17:18
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. США пытаются проверить сообщения о попытке атаки дронов на Кремль, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет."Мы все еще пытаемся оценить эту информацию", - заявил агентству анонимный чиновник США.
https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869441171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, владимир путин
В мире, США, Россия, Владимир Путин
США проводят оценку сообщений об атаке беспилотников на Кремль, пишут СМИ
Reuters: США проводят оценку сообщений о попытке атаки беспилотников на Кремль