https://ria.ru/20230503/kreml-1869448083.html
Обстановка у Кремля после ночной атаки беспилотников спокойная
Обстановка у Кремля после ночной атаки беспилотников спокойная - РИА Новости, 03.05.2023
Обстановка у Кремля после ночной атаки беспилотников спокойная
Обстановка у Кремля, где ночью была попытка атаки БПЛА, спокойная, на подступах к оцепленной по случаю подготовки к параду Красной площади усиления охраны не... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:29
2023-05-03T16:29
2023-05-03T16:29
россия
москва
общество
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Обстановка у Кремля, где ночью была попытка атаки БПЛА, спокойная, на подступах к оцепленной по случаю подготовки к параду Красной площади усиления охраны не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости. Александровский сад, где уже расцвели тюльпаны, открыт для прогулок, там гуляют москвичи и гости столицы, в том числе и иностранные туристы. Ходят и экскурсионные группы. Многие фотографируются на фоне Кремля. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, общество
Обстановка у Кремля после ночной атаки беспилотников спокойная
Обстановка у Кремля после ночной атаки беспилотников спокойная, гуляют туристы
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Обстановка у Кремля, где ночью была попытка атаки БПЛА, спокойная, на подступах к оцепленной по случаю подготовки к параду Красной площади усиления охраны не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости.
Александровский сад, где уже расцвели тюльпаны, открыт для прогулок, там гуляют москвичи и гости столицы, в том числе и иностранные туристы. Ходят и экскурсионные группы. Многие фотографируются на фоне Кремля.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина
, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет.