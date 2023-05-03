https://ria.ru/20230503/kreml-1869448083.html

Обстановка у Кремля после ночной атаки беспилотников спокойная

Обстановка у Кремля после ночной атаки беспилотников спокойная - РИА Новости, 03.05.2023

Обстановка у Кремля после ночной атаки беспилотников спокойная

Обстановка у Кремля, где ночью была попытка атаки БПЛА, спокойная, на подступах к оцепленной по случаю подготовки к параду Красной площади усиления охраны не... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T16:29

2023-05-03T16:29

2023-05-03T16:29

россия

москва

общество

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Обстановка у Кремля, где ночью была попытка атаки БПЛА, спокойная, на подступах к оцепленной по случаю подготовки к параду Красной площади усиления охраны не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости. Александровский сад, где уже расцвели тюльпаны, открыт для прогулок, там гуляют москвичи и гости столицы, в том числе и иностранные туристы. Ходят и экскурсионные группы. Многие фотографируются на фоне Кремля. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет.

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, москва, общество