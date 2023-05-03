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Обстановка у Кремля после ночной атаки беспилотников спокойная - РИА Новости, 03.05.2023
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16:29 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/kreml-1869448083.html
Обстановка у Кремля после ночной атаки беспилотников спокойная
Обстановка у Кремля после ночной атаки беспилотников спокойная - РИА Новости, 03.05.2023
Обстановка у Кремля после ночной атаки беспилотников спокойная
Обстановка у Кремля, где ночью была попытка атаки БПЛА, спокойная, на подступах к оцепленной по случаю подготовки к параду Красной площади усиления охраны не... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:29
2023-05-03T16:29
россия
москва
общество
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Обстановка у Кремля, где ночью была попытка атаки БПЛА, спокойная, на подступах к оцепленной по случаю подготовки к параду Красной площади усиления охраны не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости. Александровский сад, где уже расцвели тюльпаны, открыт для прогулок, там гуляют москвичи и гости столицы, в том числе и иностранные туристы. Ходят и экскурсионные группы. Многие фотографируются на фоне Кремля. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет.
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россия, москва, общество
Россия, Москва, Общество
Обстановка у Кремля после ночной атаки беспилотников спокойная

Обстановка у Кремля после ночной атаки беспилотников спокойная, гуляют туристы

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЦветник на Манежной площадь в Москве
Цветник на Манежной площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Цветник на Манежной площадь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Обстановка у Кремля, где ночью была попытка атаки БПЛА, спокойная, на подступах к оцепленной по случаю подготовки к параду Красной площади усиления охраны не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости.
Александровский сад, где уже расцвели тюльпаны, открыт для прогулок, там гуляют москвичи и гости столицы, в том числе и иностранные туристы. Ходят и экскурсионные группы. Многие фотографируются на фоне Кремля.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет.
 
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