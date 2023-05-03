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В Киеве утверждают, что не имеют отношения к атаке на Кремль - РИА Новости, 03.05.2023
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15:58 03.05.2023 (обновлено: 17:02 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/kreml-1869438279.html
В Киеве утверждают, что не имеют отношения к атаке на Кремль
В Киеве утверждают, что не имеют отношения к атаке на Кремль - РИА Новости, 03.05.2023
В Киеве утверждают, что не имеют отношения к атаке на Кремль
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Киев не имеет отношения к атаке дронов на Кремль, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T15:58
2023-05-03T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
михаил подоляк
ситуация в днр и лнр
москва
владимир путин
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Киев не имеет отношения к атаке дронов на Кремль, передает агентство Франс Пресс.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина."Украина не имеет отношения к атакам дронов на Кремль", - приводит агентство слова Подоляка. Позже он написал в своем аккаунте в Twitter: "Появление неизвестных беспилотных аппаратов на энергетических объектах или на территории Кремля может свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления. Как известно, дроны можно купить в любом военторге". Как утверждает Подоляк, Киев не атакует объекты на территории России, а ведет "исключительно оборонительную войну".Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров также отрицает причастность Украины к атаке на Кремль. "У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих", - приводит слова Никифорова издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230503/kiev-1869427827.html
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в мире, украина, россия, михаил подоляк, ситуация в днр и лнр, москва, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Михаил Подоляк, Ситуация в ДНР и ЛНР, Москва, Владимир Путин
В Киеве утверждают, что не имеют отношения к атаке на Кремль

Офис Зеленского утверждает, что Украина не имеет отношения к атаке беспилотников на Кремль

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Киев не имеет отношения к атаке дронов на Кремль, передает агентство Франс Пресс.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.
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"Украина не имеет отношения к атакам дронов на Кремль", - приводит агентство слова Подоляка.
Позже он написал в своем аккаунте в Twitter: "Появление неизвестных беспилотных аппаратов на энергетических объектах или на территории Кремля может свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления. Как известно, дроны можно купить в любом военторге". Как утверждает Подоляк, Киев не атакует объекты на территории России, а ведет "исключительно оборонительную войну".
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров также отрицает причастность Украины к атаке на Кремль. "У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих", - приводит слова Никифорова издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
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