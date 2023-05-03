https://ria.ru/20230503/kreml-1869438279.html

В Киеве утверждают, что не имеют отношения к атаке на Кремль

В Киеве утверждают, что не имеют отношения к атаке на Кремль - РИА Новости, 03.05.2023

В Киеве утверждают, что не имеют отношения к атаке на Кремль

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Киев не имеет отношения к атаке дронов на Кремль, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T15:58

2023-05-03T15:58

2023-05-03T17:02

специальная военная операция на украине

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украина

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москва

владимир путин

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Киев не имеет отношения к атаке дронов на Кремль, передает агентство Франс Пресс.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина."Украина не имеет отношения к атакам дронов на Кремль", - приводит агентство слова Подоляка. Позже он написал в своем аккаунте в Twitter: "Появление неизвестных беспилотных аппаратов на энергетических объектах или на территории Кремля может свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления. Как известно, дроны можно купить в любом военторге". Как утверждает Подоляк, Киев не атакует объекты на территории России, а ведет "исключительно оборонительную войну".Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров также отрицает причастность Украины к атаке на Кремль. "У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих", - приводит слова Никифорова издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230503/kiev-1869427827.html

https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869420782.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, михаил подоляк, ситуация в днр и лнр, москва, владимир путин