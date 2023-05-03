https://ria.ru/20230503/kreml-1869421190.html

Кремль назвал атаку беспилотников на резиденцию президента терактом

Кремль назвал атаку беспилотников на резиденцию президента терактом - РИА Новости, 03.05.2023

Кремль назвал атаку беспилотников на резиденцию президента терактом

РФ расценивает атаку на резиденцию президента страны Владимира Путина как спланированную террористическую акцию и покушение на главу государства, сообщает... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:47

2023-05-03T14:47

2023-05-03T14:47

специальная военная операция на украине

в мире

россия

владимир путин

беспилотники

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154981/80/1549818044_0:17:3144:1786_1920x0_80_0_0_421bb7ee4fd5a67c622b206159c13a7e.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. РФ расценивает атаку на резиденцию президента страны Владимира Путина как спланированную террористическую акцию и покушение на главу государства, сообщает пресс-служба Кремля. В пресс-службе рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. "Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230503/bpla-1869413156.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, владимир путин, беспилотники, бпла