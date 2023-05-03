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Кремль назвал атаку беспилотников на резиденцию президента терактом - РИА Новости, 03.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/kreml-1869421190.html
Кремль назвал атаку беспилотников на резиденцию президента терактом
Кремль назвал атаку беспилотников на резиденцию президента терактом - РИА Новости, 03.05.2023
Кремль назвал атаку беспилотников на резиденцию президента терактом
РФ расценивает атаку на резиденцию президента страны Владимира Путина как спланированную террористическую акцию и покушение на главу государства, сообщает... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:47
2023-05-03T14:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
беспилотники
бпла
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. РФ расценивает атаку на резиденцию президента страны Владимира Путина как спланированную террористическую акцию и покушение на главу государства, сообщает пресс-служба Кремля. В пресс-службе рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. "Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, владимир путин, беспилотники, бпла
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Беспилотники, БПЛА
Кремль назвал атаку беспилотников на резиденцию президента терактом

Кремль: Россия расценивает атаку на резиденцию президента как теракт и покушение на Путина

© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидентский штандарт в Московском Кремле
Президентский штандарт в Московском Кремле - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президентский штандарт в Московском Кремле. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. РФ расценивает атаку на резиденцию президента страны Владимира Путина как спланированную террористическую акцию и покушение на главу государства, сообщает пресс-служба Кремля.
В пресс-службе рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.
"Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей", - говорится в сообщении.
Знак, запрещающий полеты беспилотников в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
В Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты
Вчера, 14:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинБеспилотникиБПЛА
 
 
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