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Пресс-секретарь Данилы Козловского опроверг информацию об отъезде артиста - РИА Новости, 03.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:23 03.05.2023 (обновлено: 15:14 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/kozlovskiy-1869397823.html
Пресс-секретарь Данилы Козловского опроверг информацию об отъезде артиста
Пресс-секретарь Данилы Козловского опроверг информацию об отъезде артиста - РИА Новости, 03.05.2023
Пресс-секретарь Данилы Козловского опроверг информацию об отъезде артиста
Актер Данила Козловский не уезжал из России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь артиста Егор Козловский. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T13:23
2023-05-03T15:14
данила козловский
россия
культура
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Актер Данила Козловский не уезжал из России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь артиста Егор Козловский. "Никто никуда не уехал", - сказал собеседник агентства. Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. По его словам, артист уехал в США после начала СВО, а также высказывался против спецоперации в своих соцсетях. Козловский в ответ подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Также сообщалось, что Козловский заявил, что распространяемая о нем информация в сети является ложной – он продолжает жить и работать в России. Артист отмечал, что продолжает выходить на сцену Малого драматического театра.
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данила козловский, россия
Данила Козловский, Россия, Культура
Пресс-секретарь Данилы Козловского опроверг информацию об отъезде артиста

Пресс-секретарь Данилы Козловского опроверг информацию о том, что артист уехал из России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАктер Данила Козловский на премьере сериала "Люся" в кинотеатре "Художественный" в Москве
Актер Данила Козловский на премьере сериала Люся в кинотеатре Художественный в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Актер Данила Козловский на премьере сериала "Люся" в кинотеатре "Художественный" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Актер Данила Козловский не уезжал из России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь артиста Егор Козловский.
"Никто никуда не уехал", - сказал собеседник агентства.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. По его словам, артист уехал в США после начала СВО, а также высказывался против спецоперации в своих соцсетях. Козловский в ответ подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Также сообщалось, что Козловский заявил, что распространяемая о нем информация в сети является ложной – он продолжает жить и работать в России. Артист отмечал, что продолжает выходить на сцену Малого драматического театра.
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