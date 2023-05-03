https://ria.ru/20230503/kozlovskiy-1869397823.html

Пресс-секретарь Данилы Козловского опроверг информацию об отъезде артиста

Пресс-секретарь Данилы Козловского опроверг информацию об отъезде артиста - РИА Новости, 03.05.2023

Пресс-секретарь Данилы Козловского опроверг информацию об отъезде артиста

Актер Данила Козловский не уезжал из России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь артиста Егор Козловский. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T13:23

2023-05-03T13:23

2023-05-03T15:14

данила козловский

россия

культура

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Актер Данила Козловский не уезжал из России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь артиста Егор Козловский. "Никто никуда не уехал", - сказал собеседник агентства. Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. По его словам, артист уехал в США после начала СВО, а также высказывался против спецоперации в своих соцсетях. Козловский в ответ подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Также сообщалось, что Козловский заявил, что распространяемая о нем информация в сети является ложной – он продолжает жить и работать в России. Артист отмечал, что продолжает выходить на сцену Малого драматического театра.

https://ria.ru/20230421/kozlovskiy-1866894364.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

данила козловский, россия