Пресс-секретарь Данилы Козловского опроверг информацию об отъезде артиста
Пресс-секретарь Данилы Козловского опроверг информацию о том, что артист уехал из России
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАктер Данила Козловский на премьере сериала "Люся" в кинотеатре "Художественный" в Москве
Актер Данила Козловский на премьере сериала "Люся" в кинотеатре "Художественный" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Актер Данила Козловский не уезжал из России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь артиста Егор Козловский.
"Никто никуда не уехал", - сказал собеседник агентства.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. По его словам, артист уехал в США после начала СВО, а также высказывался против спецоперации в своих соцсетях. Козловский в ответ подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Также сообщалось, что Козловский заявил, что распространяемая о нем информация в сети является ложной – он продолжает жить и работать в России. Артист отмечал, что продолжает выходить на сцену Малого драматического театра.