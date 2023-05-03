https://ria.ru/20230503/kosmos-1869528375.html

Российские космонавты в третий раз вышли в открытый космос

Российские космонавты в третий раз вышли в открытый космос - РИА Новости, 03.05.2023

Российские космонавты в третий раз вышли в открытый космос

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в третий раз за время своей экспедиции вышли в открытый космос с борта МКС, трансляцию ведет... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T23:06

2023-05-03T23:06

2023-05-03T23:37

космос - риа наука

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в третий раз за время своей экспедиции вышли в открытый космос с борта МКС, трансляцию ведет "Роскосмос".Уточняется, что им предстоит перенести шлюзовую камеру, необходимую для экспериментов, на модуль "Наука".Космонавты открыли выходной люк малого исследовательского модуля "Поиск" в 23:01 мск. Планируется, что всего они проработают за бортом станции шесть часов 22 минуты."Люк открыт", — сказал Петелин.Первым делом космонавты расстыкуют кабели связи шлюзовой камеры с модулем "Рассвет", на котором она сейчас находится. После этого они снимут чехол экранно-вакуумной теплоизоляции с ее стыковочного агрегата. Затем космонавты демонтируют защитную крышку с пассивного устройства фиксации УФП-4 и кожух с его мишени на шлюзовой камере, а также раскроют замки крепления камеры к модулю "Рассвет".Шлюзовую камеру на другой модуль перенесут с помощью европейского дистанционного манипулятора ERA. Управлять им изнутри станции будет третий российский космонавт Андрей Федяев. Прокопьев с Петелиным будут наблюдать за этим процессом, а после пристыковки они подключат кабели между шлюзовой камерой и модулем "Наука".Предстоящий выход станет 67-м по российской программе (57-м плановым) в рамках работы МКС и второй в 2023 году. Прокопьев будет пятый раз за свою космическую карьеру работать в открытом космосе, Петелин — третий.Изначально выход планировался на 26 апреля, однако в "Роскосмосе" незадолго до назначенной даты сообщили о переносе из-за необходимости более детально проработать его задачи. До этого Прокопьев с Петелиным выходили в открытый космос 19 апреля, тогда они перенесли на "Науку" радиационный теплообменник, который также необходим для проведения научных экспериментов.Первый совместный выход Прокопьев с Петелиным, прибывшие на станцию 21 сентября 2022 года, осуществили 17 ноября. Следующий планировали на 25 ноября, но его перенесли из-за замечаний к работе системы охлаждения одного из скафандров, а в дальнейшем и вовсе отложили на несколько месяцев из-за разгерметизации системы терморегулирования "Союза МС-22" до тех пор, пока на замену не прибыл новый корабль.Ранее Прокопьев сообщил, что с помощью шлюзовой камеры космонавты смогут, не выходя из МКС, размещать в открытом космосе оборудование для научных экспериментов. Из нее будет выдвигаться специальный транспортер, с которого оборудование можно будет захватить манипулятором ERA и установить на средстве крепления крупногабаритных объектов (СККО). СККО Прокопьев с Петелиным установили на "Науке" 17 ноября 2022 года.

https://ria.ru/20230419/kosmos-1866268309.html

https://ria.ru/20230501/kosmonavty-1868919796.html

https://ria.ru/20230412/luna-1864791259.html

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LIVE: Выход российских космонавтов в открытый космос LIVE: Выход российских космонавтов в открытый космос 2023-05-03T23:06 true PT1S

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космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс)