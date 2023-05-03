https://ria.ru/20230503/kosmos-1869528375.html
Российские космонавты в третий раз вышли в открытый космос
Российские космонавты в третий раз вышли в открытый космос - РИА Новости, 03.05.2023
Российские космонавты в третий раз вышли в открытый космос
Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в третий раз за время своей экспедиции вышли в открытый космос с борта МКС, трансляцию ведет... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T23:06
2023-05-03T23:06
2023-05-03T23:37
космос - риа наука
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в третий раз за время своей экспедиции вышли в открытый космос с борта МКС, трансляцию ведет "Роскосмос".Уточняется, что им предстоит перенести шлюзовую камеру, необходимую для экспериментов, на модуль "Наука".Космонавты открыли выходной люк малого исследовательского модуля "Поиск" в 23:01 мск. Планируется, что всего они проработают за бортом станции шесть часов 22 минуты."Люк открыт", — сказал Петелин.Первым делом космонавты расстыкуют кабели связи шлюзовой камеры с модулем "Рассвет", на котором она сейчас находится. После этого они снимут чехол экранно-вакуумной теплоизоляции с ее стыковочного агрегата. Затем космонавты демонтируют защитную крышку с пассивного устройства фиксации УФП-4 и кожух с его мишени на шлюзовой камере, а также раскроют замки крепления камеры к модулю "Рассвет".Шлюзовую камеру на другой модуль перенесут с помощью европейского дистанционного манипулятора ERA. Управлять им изнутри станции будет третий российский космонавт Андрей Федяев. Прокопьев с Петелиным будут наблюдать за этим процессом, а после пристыковки они подключат кабели между шлюзовой камерой и модулем "Наука".Предстоящий выход станет 67-м по российской программе (57-м плановым) в рамках работы МКС и второй в 2023 году. Прокопьев будет пятый раз за свою космическую карьеру работать в открытом космосе, Петелин — третий.Изначально выход планировался на 26 апреля, однако в "Роскосмосе" незадолго до назначенной даты сообщили о переносе из-за необходимости более детально проработать его задачи. До этого Прокопьев с Петелиным выходили в открытый космос 19 апреля, тогда они перенесли на "Науку" радиационный теплообменник, который также необходим для проведения научных экспериментов.Первый совместный выход Прокопьев с Петелиным, прибывшие на станцию 21 сентября 2022 года, осуществили 17 ноября. Следующий планировали на 25 ноября, но его перенесли из-за замечаний к работе системы охлаждения одного из скафандров, а в дальнейшем и вовсе отложили на несколько месяцев из-за разгерметизации системы терморегулирования "Союза МС-22" до тех пор, пока на замену не прибыл новый корабль.Ранее Прокопьев сообщил, что с помощью шлюзовой камеры космонавты смогут, не выходя из МКС, размещать в открытом космосе оборудование для научных экспериментов. Из нее будет выдвигаться специальный транспортер, с которого оборудование можно будет захватить манипулятором ERA и установить на средстве крепления крупногабаритных объектов (СККО). СККО Прокопьев с Петелиным установили на "Науке" 17 ноября 2022 года.
https://ria.ru/20230419/kosmos-1866268309.html
https://ria.ru/20230501/kosmonavty-1868919796.html
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LIVE: Выход российских космонавтов в открытый космос
LIVE: Выход российских космонавтов в открытый космос
2023-05-03T23:06
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космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
Российские космонавты в третий раз вышли в открытый космос
Космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос для переноса шлюзовой камеры
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в третий раз за время своей экспедиции вышли в открытый космос с борта МКС, трансляцию ведет "Роскосмос".
Уточняется, что им предстоит перенести шлюзовую камеру, необходимую для экспериментов, на модуль "Наука".
Российские космонавты перенесли радиатор на другой модуль МКС
Космонавты открыли выходной люк малого исследовательского модуля "Поиск" в 23:01 мск. Планируется, что всего они проработают за бортом станции шесть часов 22 минуты.
"Люк открыт", — сказал Петелин.
Первым делом космонавты расстыкуют кабели связи шлюзовой камеры с модулем "Рассвет", на котором она сейчас находится. После этого они снимут чехол экранно-вакуумной теплоизоляции с ее стыковочного агрегата. Затем космонавты демонтируют защитную крышку с пассивного устройства фиксации УФП-4 и кожух с его мишени на шлюзовой камере, а также раскроют замки крепления камеры к модулю "Рассвет".
Шлюзовую камеру на другой модуль перенесут с помощью европейского дистанционного манипулятора ERA. Управлять им изнутри станции будет третий российский космонавт Андрей Федяев. Прокопьев с Петелиным будут наблюдать за этим процессом, а после пристыковки они подключат кабели между шлюзовой камерой и модулем "Наука".
Предстоящий выход станет 67-м по российской программе (57-м плановым) в рамках работы МКС и второй в 2023 году. Прокопьев будет пятый раз за свою космическую карьеру работать в открытом космосе, Петелин — третий.
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Изначально выход планировался на 26 апреля, однако в "Роскосмосе" незадолго до назначенной даты сообщили о переносе из-за необходимости более детально проработать его задачи. До этого Прокопьев с Петелиным выходили в открытый космос 19 апреля, тогда они перенесли на "Науку" радиационный теплообменник, который также необходим для проведения научных экспериментов.
Первый совместный выход Прокопьев с Петелиным, прибывшие на станцию 21 сентября 2022 года, осуществили 17 ноября. Следующий планировали на 25 ноября, но его перенесли из-за замечаний к работе системы охлаждения одного из скафандров, а в дальнейшем и вовсе отложили на несколько месяцев из-за разгерметизации системы терморегулирования "Союза МС-22" до тех пор, пока на замену не прибыл новый корабль.
Ранее Прокопьев сообщил, что с помощью шлюзовой камеры космонавты смогут, не выходя из МКС, размещать в открытом космосе оборудование для научных экспериментов. Из нее будет выдвигаться специальный транспортер, с которого оборудование можно будет захватить манипулятором ERA и установить на средстве крепления крупногабаритных объектов (СККО). СККО Прокопьев с Петелиным установили на "Науке" 17 ноября 2022 года.
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