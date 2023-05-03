https://ria.ru/20230503/korruptsiya-1869527751.html

Палата представителей США запросила информацию о возможной взятке Байдена

Палата представителей США запросила информацию о возможной взятке Байдена - РИА Новости, 03.05.2023

Палата представителей США запросила информацию о возможной взятке Байдена

Палата представителей США запросила от ФБР данные в связи с предполагаемой взяткой президента США Джо Байдена в бытность вице-президентом иностранному лицу,... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T22:57

2023-05-03T22:57

2023-05-03T23:57

в мире

сша

джо байден

кристофер рэй

фбр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850484711_0:0:1621:912_1920x0_80_0_0_d0adf726be0d9c687c9c52402e87a611.jpg

ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Палата представителей США запросила от ФБР данные в связи с предполагаемой взяткой президента США Джо Байдена в бытность вице-президентом иностранному лицу, говорится в заявлении генпрокурору США Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю. Как отмечают авторы документа, в их распоряжении оказались данные о том, что у минюста и ФБР есть информация о предполагаемой "криминальной схеме с участием на тот момент вице-президента" Байдена и иностранного гражданина, связанная с "обменом деньгами для политических решений".Согласно авторам обращения, также эта информация предположительно включает точное описание того, как была задействована предполагаемая криминальная схема, а также ее цели. При этом авторы подчеркивают, что неясно, были ли предприняты какие-либо действия для расследования вопроса.

https://ria.ru/20230111/bayden-1844219006.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, кристофер рэй, фбр