https://ria.ru/20230503/korruptsiya-1869527751.html
Палата представителей США запросила информацию о возможной взятке Байдена
Палата представителей США запросила информацию о возможной взятке Байдена - РИА Новости, 03.05.2023
Палата представителей США запросила информацию о возможной взятке Байдена
Палата представителей США запросила от ФБР данные в связи с предполагаемой взяткой президента США Джо Байдена в бытность вице-президентом иностранному лицу,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T22:57
2023-05-03T22:57
2023-05-03T23:57
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Палата представителей США запросила от ФБР данные в связи с предполагаемой взяткой президента США Джо Байдена в бытность вице-президентом иностранному лицу, говорится в заявлении генпрокурору США Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю. Как отмечают авторы документа, в их распоряжении оказались данные о том, что у минюста и ФБР есть информация о предполагаемой "криминальной схеме с участием на тот момент вице-президента" Байдена и иностранного гражданина, связанная с "обменом деньгами для политических решений".Согласно авторам обращения, также эта информация предположительно включает точное описание того, как была задействована предполагаемая криминальная схема, а также ее цели. При этом авторы подчеркивают, что неясно, были ли предприняты какие-либо действия для расследования вопроса.
https://ria.ru/20230111/bayden-1844219006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, кристофер рэй, фбр
В мире, США, Джо Байден, Кристофер Рэй, ФБР
Палата представителей США запросила информацию о возможной взятке Байдена
Палата представителей США просит данные в связи с возможной коррупцией с участием Байдена
ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Палата представителей США запросила от ФБР данные в связи с предполагаемой взяткой президента США Джо Байдена в бытность вице-президентом иностранному лицу, говорится в заявлении генпрокурору США Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю.
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"У минюста и ФБР, по всей видимости, есть ценная и поддающаяся проверке информация, которую вы не раскрыли американскому народу. Таким образом, конгресс приступит к проведению независимого и объективного рассмотрения этого вопроса, свободного от влияния этих ведомств", - говорится в заявлении сенатора Чарльза Грэссли и конгрессмена Джеймса Комера.
Как отмечают авторы документа, в их распоряжении оказались данные о том, что у минюста и ФБР есть информация о предполагаемой "криминальной схеме с участием на тот момент вице-президента" Байдена и иностранного гражданина, связанная с "обменом деньгами для политических решений".
Согласно авторам обращения, также эта информация предположительно включает точное описание того, как была задействована предполагаемая криминальная схема, а также ее цели. При этом авторы подчеркивают, что неясно, были ли предприняты какие-либо действия для расследования вопроса.
Палата представителей США потребовала данные о деловых операциях Байденов