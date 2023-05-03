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Палата представителей США запросила информацию о возможной взятке Байдена - РИА Новости, 03.05.2023
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22:57 03.05.2023 (обновлено: 23:57 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/korruptsiya-1869527751.html
Палата представителей США запросила информацию о возможной взятке Байдена
Палата представителей США запросила информацию о возможной взятке Байдена - РИА Новости, 03.05.2023
Палата представителей США запросила информацию о возможной взятке Байдена
Палата представителей США запросила от ФБР данные в связи с предполагаемой взяткой президента США Джо Байдена в бытность вице-президентом иностранному лицу,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T22:57
2023-05-03T23:57
в мире
сша
джо байден
кристофер рэй
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Палата представителей США запросила от ФБР данные в связи с предполагаемой взяткой президента США Джо Байдена в бытность вице-президентом иностранному лицу, говорится в заявлении генпрокурору США Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю. Как отмечают авторы документа, в их распоряжении оказались данные о том, что у минюста и ФБР есть информация о предполагаемой "криминальной схеме с участием на тот момент вице-президента" Байдена и иностранного гражданина, связанная с "обменом деньгами для политических решений".Согласно авторам обращения, также эта информация предположительно включает точное описание того, как была задействована предполагаемая криминальная схема, а также ее цели. При этом авторы подчеркивают, что неясно, были ли предприняты какие-либо действия для расследования вопроса.
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в мире, сша, джо байден, кристофер рэй, фбр
В мире, США, Джо Байден, Кристофер Рэй, ФБР
Палата представителей США запросила информацию о возможной взятке Байдена

Палата представителей США просит данные в связи с возможной коррупцией с участием Байдена

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Палата представителей США запросила от ФБР данные в связи с предполагаемой взяткой президента США Джо Байдена в бытность вице-президентом иностранному лицу, говорится в заявлении генпрокурору США Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю.
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"У минюста и ФБР, по всей видимости, есть ценная и поддающаяся проверке информация, которую вы не раскрыли американскому народу. Таким образом, конгресс приступит к проведению независимого и объективного рассмотрения этого вопроса, свободного от влияния этих ведомств", - говорится в заявлении сенатора Чарльза Грэссли и конгрессмена Джеймса Комера.
Как отмечают авторы документа, в их распоряжении оказались данные о том, что у минюста и ФБР есть информация о предполагаемой "криминальной схеме с участием на тот момент вице-президента" Байдена и иностранного гражданина, связанная с "обменом деньгами для политических решений".
Согласно авторам обращения, также эта информация предположительно включает точное описание того, как была задействована предполагаемая криминальная схема, а также ее цели. При этом авторы подчеркивают, что неясно, были ли предприняты какие-либо действия для расследования вопроса.
Капитолий, США - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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11 января, 18:24
 
В миреСШАДжо БайденКристофер РэйФБР
 
 
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