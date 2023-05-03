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В Москве за сутки госпитализировали 83 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 83 человека с COVID-19 - РИА Новости, 03.05.2023
В Москве за сутки госпитализировали 83 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 358 случаев COVID-19, семь человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:27
2023-05-03T11:27
2023-05-03T11:27
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
москва
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 358 случаев COVID-19, семь человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 358, госпитализированы 83 человек, выздоровели 942 человека, семь человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне выявили 353 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 507 807 случая коронавируса, выздоровели 3 319 186 человек, умерли 48 710 человека.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
распространение коронавируса, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Москва, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 83 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 358 новых случаев COVID-19, умерли семь человек