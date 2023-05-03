https://ria.ru/20230503/koronavirus-1869353293.html

В Москве за сутки госпитализировали 83 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 83 человека с COVID-19 - РИА Новости, 03.05.2023

В Москве за сутки госпитализировали 83 человека с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 358 случаев COVID-19, семь человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:27

2023-05-03T11:27

2023-05-03T11:27

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

москва

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582667619_486:213:2753:1488_1920x0_80_0_0_170cd816e389d44f240cc4dbedad35c7.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 358 случаев COVID-19, семь человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 358, госпитализированы 83 человек, выздоровели 942 человека, семь человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне выявили 353 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 507 807 случая коронавируса, выздоровели 3 319 186 человек, умерли 48 710 человека.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

распространение коронавируса, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии