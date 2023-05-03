Рейтинг@Mail.ru
В Москве за сутки госпитализировали 83 человека с COVID-19 - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/koronavirus-1869353293.html
В Москве за сутки госпитализировали 83 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 83 человека с COVID-19 - РИА Новости, 03.05.2023
В Москве за сутки госпитализировали 83 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 358 случаев COVID-19, семь человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:27
2023-05-03T11:27
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
москва
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582667619_486:213:2753:1488_1920x0_80_0_0_170cd816e389d44f240cc4dbedad35c7.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 358 случаев COVID-19, семь человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 358, госпитализированы 83 человек, выздоровели 942 человека, семь человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне выявили 353 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 507 807 случая коронавируса, выздоровели 3 319 186 человек, умерли 48 710 человека.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582667619_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_9f1aaea769bc6d5b2d9adcc3daea3530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
распространение коронавируса, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Москва, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 83 человека с COVID-19

В Москве за сутки выявили 358 новых случаев COVID-19, умерли семь человек

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБригада скорой медицинской помощи в карантинном центре в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Бригада скорой медицинской помощи в карантинном центре в Коммунарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 358 случаев COVID-19, семь человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 358, госпитализированы 83 человек, выздоровели 942 человека, семь человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне выявили 353 новых случая заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 507 807 случая коронавируса, выздоровели 3 319 186 человек, умерли 48 710 человека.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19МоскваКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала