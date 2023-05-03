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В ДНР связали комендантский час в Херсоне с возможным контрнаступлением ВСУ - РИА Новости, 03.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/kontrnastuplenie-1869409435.html
В ДНР связали комендантский час в Херсоне с возможным контрнаступлением ВСУ
В ДНР связали комендантский час в Херсоне с возможным контрнаступлением ВСУ - РИА Новости, 03.05.2023
В ДНР связали комендантский час в Херсоне с возможным контрнаступлением ВСУ
Введенный в Херсоне комендантский час и закрытие города могут являться предвестником украинского "контрнаступления" на этом направлении, заявил советник врио... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:12
2023-05-03T14:12
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
денис пушилин
ян гагин
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Введенный в Херсоне комендантский час и закрытие города могут являться предвестником украинского "контрнаступления" на этом направлении, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Ранее назначенный Киевом глава подконтрольной Украине части Херсонской области Александр Прокудин заявил, что в Херсоне с 20.00 5 мая до 6.00 8 мая вводится комендантский час, город будет закрыт на въезд и выезд. "Во-первых, это можно связать действительно с подготовкой к контрнаступлению. И подобным образом ВСУ хотят сократить количество глаз, которые будут видеть передвижение техники и которые смогут сообщать об этом на нашу территорию", - сказал советник Дениса Пушилина в эфире телеканала "Россия 1". Он не исключил, что подобные заявления могут быть лишь "информационной игрой". При этом Гагин еще раз заявил, что, по его мнению, контрнаступление Киева в любом случае состоится, даже если сроки будут сдвигаться по разным причинам, будь то погодные условия или недостаток техники. Ранее американское издание Politico cо ссылкой на двух европейских чиновников сообщило, что украинские власти держат в тайне от западных союзников детали готовящегося контрнаступления, якобы опасаясь утечки секретных сведений. Опрошенные РИА Новости эксперты ранее отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона о "контрнаступлении" Киева нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
https://ria.ru/20230503/kontrnastuplenie-1869320598.html
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в мире, херсон, денис пушилин, ян гагин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Денис Пушилин, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина
В ДНР связали комендантский час в Херсоне с возможным контрнаступлением ВСУ

Советник Пушилина Гагин связал комендантский час в Херсоне с возможным контрнаступлением

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Введенный в Херсоне комендантский час и закрытие города могут являться предвестником украинского "контрнаступления" на этом направлении, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Ранее назначенный Киевом глава подконтрольной Украине части Херсонской области Александр Прокудин заявил, что в Херсоне с 20.00 5 мая до 6.00 8 мая вводится комендантский час, город будет закрыт на въезд и выезд.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
ВСУ готовятся к контрнаступлению в Запорожской области, заявил Рогов
Вчера, 09:14
"Во-первых, это можно связать действительно с подготовкой к контрнаступлению. И подобным образом ВСУ хотят сократить количество глаз, которые будут видеть передвижение техники и которые смогут сообщать об этом на нашу территорию", - сказал советник Дениса Пушилина в эфире телеканала "Россия 1". Он не исключил, что подобные заявления могут быть лишь "информационной игрой".
При этом Гагин еще раз заявил, что, по его мнению, контрнаступление Киева в любом случае состоится, даже если сроки будут сдвигаться по разным причинам, будь то погодные условия или недостаток техники.
Ранее американское издание Politico cо ссылкой на двух европейских чиновников сообщило, что украинские власти держат в тайне от западных союзников детали готовящегося контрнаступления, якобы опасаясь утечки секретных сведений. Опрошенные РИА Новости эксперты ранее отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона о "контрнаступлении" Киева нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонДенис ПушилинЯн ГагинВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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