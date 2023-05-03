https://ria.ru/20230503/kontrnastuplenie-1869409435.html

В ДНР связали комендантский час в Херсоне с возможным контрнаступлением ВСУ

В ДНР связали комендантский час в Херсоне с возможным контрнаступлением ВСУ - РИА Новости, 03.05.2023

В ДНР связали комендантский час в Херсоне с возможным контрнаступлением ВСУ

Введенный в Херсоне комендантский час и закрытие города могут являться предвестником украинского "контрнаступления" на этом направлении, заявил советник врио... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:12

2023-05-03T14:12

2023-05-03T14:12

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

денис пушилин

ян гагин

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Введенный в Херсоне комендантский час и закрытие города могут являться предвестником украинского "контрнаступления" на этом направлении, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Ранее назначенный Киевом глава подконтрольной Украине части Херсонской области Александр Прокудин заявил, что в Херсоне с 20.00 5 мая до 6.00 8 мая вводится комендантский час, город будет закрыт на въезд и выезд. "Во-первых, это можно связать действительно с подготовкой к контрнаступлению. И подобным образом ВСУ хотят сократить количество глаз, которые будут видеть передвижение техники и которые смогут сообщать об этом на нашу территорию", - сказал советник Дениса Пушилина в эфире телеканала "Россия 1". Он не исключил, что подобные заявления могут быть лишь "информационной игрой". При этом Гагин еще раз заявил, что, по его мнению, контрнаступление Киева в любом случае состоится, даже если сроки будут сдвигаться по разным причинам, будь то погодные условия или недостаток техники. Ранее американское издание Politico cо ссылкой на двух европейских чиновников сообщило, что украинские власти держат в тайне от западных союзников детали готовящегося контрнаступления, якобы опасаясь утечки секретных сведений. Опрошенные РИА Новости эксперты ранее отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона о "контрнаступлении" Киева нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.

https://ria.ru/20230503/kontrnastuplenie-1869320598.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, херсон, денис пушилин, ян гагин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина