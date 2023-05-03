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КМСП: кредитование гостиниц СКФО с господдержкой выросло в десятки раз - РИА Новости, 03.05.2023
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16:01 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/kmsp-1869438897.html
КМСП: кредитование гостиниц СКФО с господдержкой выросло в десятки раз
КМСП: кредитование гостиниц СКФО с господдержкой выросло в десятки раз - РИА Новости, 03.05.2023
КМСП: кредитование гостиниц СКФО с господдержкой выросло в десятки раз
Государственная поддержка гостиничной инфраструктуры в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) обеспечила резкий рост кредитования отрасли в 2022 году,... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:01
2023-05-03T16:01
россия
корпорация мсп
александр исаевич
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Государственная поддержка гостиничной инфраструктуры в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) обеспечила резкий рост кредитования отрасли в 2022 году, сообщил генеральный директор Корпорации МСП (КМСП) Александр Исаевич."Для Кавказа туристическая отрасль является локомотивом развития. При этом туризм просто невозможен без гостиничной инфраструктуры. В 2022 году начался активный рост кредитования гостиниц в СКФО благодаря господдержке: с 11 миллионов рублей в 2021 году до 810 миллионов в 2022 году. Иными словами, динамичное развитие данного сектора просто невозможно без государства", - приводит пресс-служба КМСП слова Исаевича на полях Кавказской инвестиционной выставки.При этом глава Корпорации МСП подчеркнул, что 100% инвестпроектов в отрасли покрываются поддержкой Корпорации МСП."Финансовая поддержка - один из столпов для развития туристического бизнеса. Благодаря различным инструментам, включая использование механизмов гарантий и поручительств в рамках Национальной гарантийной системы, льготных программ кредитования Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП, малый и средний бизнес может создавать и модернизировать гостиничную инфраструктуру, зоны развлечений, сферу общепита — новые точки притяжения для туристов", - сказал Исаевич.Он напомнил, что в 2022 году под туризм была фактически отдана совмещенная льготная программа кредитования "ПСК+1764". По ней предприниматели под инвестпроекты могут взять от 50 миллионов рублей по ставкам 2,5-4%. Уже 213 компаний реализовали свои бизнес-идеи, получив 12,2 миллиарда рублей.В настоящее время Корпорация МСП работает с регионами по настройке и таргетированию мер поддержки с учетом их специфики. Параллельно идет совершенствование кредитно-гарантийных продуктов под запросы представителей туристического бизнеса и обратной связи с предпринимателями из этой сферы. Поддержка МСП-предприятий осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230503/otel-1869391933.html
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россия, корпорация мсп, александр исаевич
Россия, Корпорация МСП, Александр Исаевич

КМСП: кредитование гостиниц СКФО с господдержкой выросло в десятки раз

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Государственная поддержка гостиничной инфраструктуры в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) обеспечила резкий рост кредитования отрасли в 2022 году, сообщил генеральный директор Корпорации МСП (КМСП) Александр Исаевич.
"Для Кавказа туристическая отрасль является локомотивом развития. При этом туризм просто невозможен без гостиничной инфраструктуры. В 2022 году начался активный рост кредитования гостиниц в СКФО благодаря господдержке: с 11 миллионов рублей в 2021 году до 810 миллионов в 2022 году. Иными словами, динамичное развитие данного сектора просто невозможно без государства", - приводит пресс-служба КМСП слова Исаевича на полях Кавказской инвестиционной выставки.
Логотип корпорации МСП
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При этом глава Корпорации МСП подчеркнул, что 100% инвестпроектов в отрасли покрываются поддержкой Корпорации МСП.
"Финансовая поддержка - один из столпов для развития туристического бизнеса. Благодаря различным инструментам, включая использование механизмов гарантий и поручительств в рамках Национальной гарантийной системы, льготных программ кредитования Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП, малый и средний бизнес может создавать и модернизировать гостиничную инфраструктуру, зоны развлечений, сферу общепита — новые точки притяжения для туристов", - сказал Исаевич.
Он напомнил, что в 2022 году под туризм была фактически отдана совмещенная льготная программа кредитования "ПСК+1764". По ней предприниматели под инвестпроекты могут взять от 50 миллионов рублей по ставкам 2,5-4%. Уже 213 компаний реализовали свои бизнес-идеи, получив 12,2 миллиарда рублей.
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В настоящее время Корпорация МСП работает с регионами по настройке и таргетированию мер поддержки с учетом их специфики. Параллельно идет совершенствование кредитно-гарантийных продуктов под запросы представителей туристического бизнеса и обратной связи с предпринимателями из этой сферы. Поддержка МСП-предприятий осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
РоссияКорпорация МСПАлександр Исаевич
 
 
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