https://ria.ru/20230503/kleschi-1749300197.html

Что делать, если укусил клещ — советы врача

Укус клеща: симптомы, признаки, последствия и что делать после укуса

Что делать, если укусил клещ — советы врача

При выходе на природу в теплое время года никто не застрахован от укуса клеща. Какие болезни передаются через клещей, какие симптомы возникают первыми, что... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:31

2023-05-03T14:31

2023-05-03T16:45

клещ

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152079/01/1520790117_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_38baad150ff54b861dadc4d6748587a7.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. При выходе на природу в теплое время года никто не застрахован от укуса клеща. Какие болезни передаются через клещей, какие симптомы возникают первыми, что делать сразу после укуса, признаки и последствия заражения — в материале РИА Новости.О клещахКлещи — паукообразные, относящиеся к классу Arachnida. Этим существам более 90 миллионов лет. Всего есть около 800 видов клещей, но только те из них, которые относятся к семействам иксодовых (Ixodidae) и аргасовых (Argasidae), являются переносчиками болезней, опасных для человека.Первые прикрепляются к телу жертвы и питаются в течение нескольких дней, передача инфекции происходит по мере наполнения клеща кровью. Вторым на то, чтобы найти место для укуса и наесться, требуется меньше часа, а инфицирование происходит в первую же минуту.Клещи очень чувствительны к температуре и относительной влажности, для выживания и размножения им требуется территория с плотным слоем растительности, температура воздуха от плюс десяти до 25 градусов Цельсия и наличие животных, на которых можно кормиться.Жизненный цикл клеща состоит из трех активных этапов: личинки, нимфы, взрослой особи. Он длится в среднем три года. Так как эти паразиты не могут летать и прыгать, они поджидают жертву, сидя на ветках деревьев или в густой траве, хватаются за проходящее животное или человека и приступают к поиску места для кормления. Как только паукообразное наполняется кровью, оно отделяется от донора и падает, чтобы переварить пищу и приступить к следующему этапу развития.Почему клещи кусаютКлещ является распространенным во всем мире паразитом. Он питается кровью различных позвоночных, которая нужна ему для завершения сложных жизненных циклов. Чтобы добыть пищу, кровососу необходимо попасть на животное или человека и укусить его. Кусательный аппарат клеща состоит из большого количества симметрично расположенных зацепок, с помощью которых он крепко держится на своей жертве.Признаки укусаВ случае если клещ не является переносчиком болезни, его укус безвреден и незаметен. У людей, страдающих аллергическими заболеваниями, могут проявиться следующие признаки:Наиболее распространенные симптомы, которые появляются при укусе зараженного клеща:Как выглядят последствия укусаПоследствием может быть заражение клещевыми инфекциями, наиболее распространенными из которых являются клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Необходимо срочно обратиться к врачу, если появилась сыпь круглой или овальной формы вокруг укуса, мышечные и суставные боли, усталость, потеря энергии, поднялась температура тела.Как вытащить клещаВариантов избавления от паразита несколько, какой бы из них ни был выбран, следует придерживаться следующих правил:Удаление с помощью пинцетаУдалить клеща можно с помощью обычного пинцета с острым концом:Удаление с помощью нитиЭтот метод требует определенной сноровки. Нить необходимо смочить дезинфицирующим средством, сделать петлю в виде лассо и аккуратно затянуть у хоботка паразита максимально близко к коже. Далее нужно плавными движениями потягивать вверх, не перекручивая.Удаление с помощью специальных выкручивателейВыкручиватель — это специальное приспособление, сделанное из пластика, которое позволяет правильно захватить кровососа без риска раздавливания или сжатия. Инструмент дезинфицируется и подводится под тельце клеща так, чтобы оно оказалось между двумя зубцами. Далее выкручивающими движениями паукообразное вынимается полностью вместе с хоботком.Утилизировать кровососа можно несколькими способами: закрыть в полиэтиленовый пакет, баночку со спиртом или смыть в унитаз.В случае если нет уверенности в безопасности клеща, его необходимо отвезти в медицинскую лабораторию для исследования на носительство болезней.Что делать, если вытащили не всего клещаОставшуюся в теле часть можно удалить пинцетом с острыми концами или иглой.Как удалить остатки клеща:Не полностью удаленный клещ может занести бактериальную инфекцию и вызвать воспалительную реакцию в месте укуса.Чем обработать рануПосле извлечения кровососа ранку на коже нужно обрабатывать до заживления йодом, спиртом или любым другим антисептиком. Если клещ удален полностью, повреждение заживает за неделю. Накладывание повязок или компрессов не требуется.Какие лекарства принять после укусаНикакие лекарственные средства самостоятельно принимать нельзя. Только врач, проведя необходимые медицинские исследования, сможет определить характер инфекции и назначить лекарства.Ирина Юзуп советует: "Если часто проявляются аллергические реакции, можно принять антигистаминные лекарства. В случае зуда или боли в месте укуса примите обезболивающее и используйте успокаивающий крем. Поднялась температура — обращайтесь в клинику для установления природы раздражения, этот симптом — признак заражения".Куда обращаться за помощьюВ течение 72 часов после укуса необходимо обратиться в ближайший травматологический пункт для удаления клеща, имея при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Если вредитель был извлечен самостоятельно, его нужно предоставить в поликлинику по месту жительства на анализ живым, чтобы в микробиологической лаборатории определили, является ли он переносчиком инфекции. Сдавать кровь на клещевые инфекции раньше чем через десять дней после укуса не имеет смысла: анализ будет неточным.Через какое время проявляются симптомы укусаТак как слюна паразита обладает анестезирующими свойствами, человек не сразу замечает, что его укусил клещ. Обычно обнаружение происходит после того, как вредитель несколько увеличился в размерах, наевшись крови. Если пострадавший — аллергик, то в течение часа в месте прикрепления клеща могут появиться покраснение, отечность, зуд, жжение. В случае инфицирования симптомы заболевания появляются в срок от одной до двух недель, максимум через месяц.Чем опасен укусБольшинство укусов клещей безвредно и не требует лечения. Но некоторые паукообразные все же являются переносчиками опасных заболеваний, таких как клещевой энцефалит, болезнь Лайма (боррелиоз), эрлихиоз, коксиеллез, клещевой возвратный тиф и другие. От того, насколько крепок иммунитет и как быстро было начато лечение, зависит течение заболевания.Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма)Болезнь Лайма (боррелиоз) — это бактериальная инфекция, которая может передаваться людям через инфицированных клещей.Ранние признаки и симптомы (от трех до 30 дней после укуса клеща):Поздние признаки и симптомы (от нескольких дней до месяцев после укуса клеща):Небольшая шишка или покраснение на месте, где присосался клещ, возникает сразу и напоминает укус комара — это обычное явление. Это раздражение обычно проходит через один-два дня и не является признаком болезни Лайма.В большинстве случаев боррелиоз можно успешно вылечить с помощью нескольких недель приема антибиотиков. Важно захватить болезнь на ранней стадии. Светлана Перес де Монтес Ратхерик (клинический сертифицированный генетик, эксперт медицинской онлайн-академии врачей UniProf) приводит пример неожиданного обнаружения болезни Лайма: "Девочка 13 лет, страдающая сахарным диабетом первого типа, была укушена клещом. На этот факт никто не обратил внимания, клеща удалили и забыли о случае. Через какое-то время вокруг места укуса образовалось белое пятно, а содержание глюкозы в крови ребенка неожиданно поднялось до 30 единиц. После обращения к врачу был найден боррелиоз".Клещевой энцефалитКлещевой энцефалит — это вирусное инфекционное заболевание человека, поражающее центральную нервную систему. Подавляющее большинство заражений происходит от инфицированных клещей. В редких случаях — в результате употребления непастеризованного молока больных коз, овец или коров.Симптомы болезни состоят из двух фаз. Первую легко спутать с гриппом:Этот этап заболевания длится обычно не более недели.Во второй фазе поражается центральная нервная система (головной и спинной мозг). Симптомы могут включать:Чем старше пациент, тем сложнее обычно протекает болезнь.В более тяжелых случаях осложнения во время второй фазы могут вызвать долговременное повреждение головного мозга, позвоночника или нервов (потерю памяти, слуха, координации движений, возможен летальный исход).ЭрлихиозЭрлихиоз — это общее название, используемое для описания заболеваний, вызываемых бактериями Ehrlichia chaffeensis, Ehrlichia ewingii или Ehrlichia muris eauclairensis, переносчиками которых являются клещи.Ранние признаки и симптомы (первые пять дней болезни) обычно легкие или умеренные и могут включать:Если лечение откладывается, эрлихиоз может перейти в более позднюю стадию с повреждением головного мозга или нервной системы, частыми кровотечениями, недостаточностью органов (нарушением функций), в тяжелых случаях запущенный эрлихиоз может привести к смертельному исходу.Клещевой возвратный тифКлещевой возвратный тиф — бактериальная инфекция, которая вызывает повторяющиеся приступы лихорадки, головной боли, боли в мышцах и суставах, тошноту."Клещевой возвратный тиф протекает бессимптомно на начальных стадиях. Инкубационный период — от трех до 16 дней. Через один-два дня на месте укуса появляется небольшое уплотнение, пятно багрового цвета. Через два-пять — образуется папула, ее окружает сине-красное кольцо, через несколько дней появляется небольшая припухлость", — пояснила Ирина Юзуп.Лихорадка обычно длится три дня с перерывом в неделю. Наиболее частые проявления во время этого состояния:Симптомы, которые встречаются реже:Во время приступа озноба, длящегося от десяти до 30 минут, у пациентов развивается очень высокая температура (до 41,5 градуса), следующая фаза характеризуется обильным потом и быстрым снижением температуры тела.КоксиеллезКоксиеллезом можно заразиться от клещей (переносчиков бактерии Coxiella burnetii) и крупного рогатого скота. Животные передают бактерии через мочу, фекалии, молоко. Когда биологические выделения высыхают, содержащиеся в них бактерии становятся частью скотной пыли, которая плавает в воздухе. Инфекция обычно передается людям через легкие, когда они вдыхают зараженную скотную пыль.Часто болезнь протекает бессимптомно. Если симптомы все же проявятся, то это произойдет через три-тридцать дней после контакта с бактериями.Основные проявления коксиеллеза:Риску развития более опасной формы заболевания подвержены люди, страдающие сердечно-сосудистыми проблемами, нарушениями в работе почек и имеющие низкий иммунитет. В число осложнений после коксиеллеза входят: воспаление внутренней оболочки сердца, пневмония, гепатит, менингит.Прочие инфекцииКлещи также являются переносчиками таких менее распространенных болезней, как туляремия, везикулезный риккетсиоз, лихорадка Цуцугамуши, астраханская пятнистая лихорадка, крымская геморрагическая лихорадка и гранулоцитарный анаплазмоз человека.Рассказывает Ирина Юзуп:"Гранулоцитарный анаплазмоз — инфекционное заболевание, возбудителем которого является внутриклеточная бактерия анаплазма. При попадании в кровь она проникает в гранулоциты (белые кровяные тельца, одна из форм лейкоцитов). Для заболевания характерно острое начало: резкий подъем температуры, слабость, мышечные боли, симптомы общей интоксикации, урежение сердцебиения, снижение артериального давления, тошнота, боли в животе. Многие переносят инфекцию "на ногах", принимая ее за обычную простуду.Туляремия. Человеческий организм высоко восприимчив к этой инфекции. Без адекватного лечения быстро наступают осложнения: менингит, артрит, воспаление сердечной сумки.Везикулезный риккетсиоз — инфекционное заболевание, для которого характерно появление сыпи и лихорадки.Крымская геморрагическая лихорадка (другое название — лихорадка Крым — Конго) — инфекционное заболевание, которое характеризуется множественными кровотечениями и лихорадкой".Как лечат пострадавших от укусаЛечение включает в себя обязательный курс антибиотиков, противовирусные средства, иммуномодуляторы, антибактериальные препараты. Какие именно — зависит от характера заболевания.Осложнения после укусаЕсли вовремя не обратиться к врачу и не приступить к лечению, осложнения могут быть тяжелейшими, вплоть до летального исхода.Профилактика укусов"Необходимо соблюдать меры профилактики, — говорит Ирина Юзуп. — Использовать репелленты (формы таких средств разнообразны: одни подходят для обработки одежды, другие наносятся на кожу), выбирать для отдыха сосновые или другие хвойные леса: в них влажность ниже и клещи встречаются реже. После возвращения домой нужно сразу осмотреть себя и близких, чтобы обнаружить клещей, которые еще не успели присосаться и не начали пить кровь. Самые желанные места для клеща: на локтевых сгибах, под грудью, под коленями, в паху, за ушами. Если клещ сидит на коже, его нужно попытаться аккуратно снять, если он уже присосался и вытащить его не получается — обратиться в травмпункт".Страхование на случай укусаПочти любой банк или страховая компания может оформить страховку на случай укуса клеща. В нее входит стоимость всех необходимых мероприятий. Если страховой случай произошел, организация самостоятельно подберет медицинское учреждение, в котором будет произведено обследование застрахованного, исследование клеща, а также подготовлен стационар при необходимости госпитализации.

https://ria.ru/20210830/likhoradka-1747801272.html

https://rsport.ria.ru/20210703/klesch-1739743267.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/klesch-1733092969.html

https://ria.ru/20210518/myasnikov-1732839207.html

https://ria.ru/20210519/kleschi-1732845556.html

https://ria.ru/20210503/kleschi-1730958278.html

https://ria.ru/20210706/kupanie-1740026307.html

https://ria.ru/20210828/dgtu-1747531807.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/klesch-1601535835.html

https://ria.ru/20210713/pokhod-1740979661.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

клещ, общество, россия