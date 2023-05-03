https://ria.ru/20230503/kitay-1869482003.html

Эксперты рассказали, когда возобновится турпоток между Китаем и Россией

Эксперты рассказали, когда возобновится турпоток между Китаем и Россией - РИА Новости, 03.05.2023

Эксперты рассказали, когда возобновится турпоток между Китаем и Россией

Массовый турпоток между Китаем в Россией вряд ли возобновится этим летом, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T19:35

2023-05-03T19:35

2023-05-03T19:35

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туристы

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майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 3 мая - РИА Новости. Массовый турпоток между Китаем в Россией вряд ли возобновится этим летом, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Туроператоры констатируют затянувшуюся паузу в возобновлении соглашения по безвизовому обмену и на основе этого прогнозируют, что турпотоки в сезон вряд ли возобновятся", – сказала Ломидзе. В феврале в Минэкономразвития сообщали, что межправсоглашение о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило свое действие. Но в ведомстве уточняли, что ожидают из Китая актуализированного списка компаний, которые планируют направлять групповые туры в Россию в рамках соглашения.

https://ria.ru/20230424/kitay-1867296089.html

китай

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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