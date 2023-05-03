https://ria.ru/20230503/kitay-1869482003.html
Эксперты рассказали, когда возобновится турпоток между Китаем и Россией
Эксперты рассказали, когда возобновится турпоток между Китаем и Россией - РИА Новости, 03.05.2023
Эксперты рассказали, когда возобновится турпоток между Китаем и Россией
Массовый турпоток между Китаем в Россией вряд ли возобновится этим летом, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T19:35
2023-05-03T19:35
2023-05-03T19:35
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
китай
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 3 мая - РИА Новости. Массовый турпоток между Китаем в Россией вряд ли возобновится этим летом, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Туроператоры констатируют затянувшуюся паузу в возобновлении соглашения по безвизовому обмену и на основе этого прогнозируют, что турпотоки в сезон вряд ли возобновятся", – сказала Ломидзе. В феврале в Минэкономразвития сообщали, что межправсоглашение о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило свое действие. Но в ведомстве уточняли, что ожидают из Китая актуализированного списка компаний, которые планируют направлять групповые туры в Россию в рамках соглашения.
https://ria.ru/20230424/kitay-1867296089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, китай, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Китай, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Эксперты рассказали, когда возобновится турпоток между Китаем и Россией
АТОР: массовый турпоток между Китаем и Россией вряд ли возобновится этим летом
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 3 мая - РИА Новости. Массовый турпоток между Китаем в Россией вряд ли возобновится этим летом, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Туроператоры констатируют затянувшуюся паузу в возобновлении соглашения по безвизовому обмену и на основе этого прогнозируют, что турпотоки в сезон вряд ли возобновятся", – сказала Ломидзе.
В феврале в Минэкономразвития сообщали, что межправсоглашение о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило свое действие.
Но в ведомстве уточняли, что ожидают из Китая актуализированного списка компаний, которые планируют направлять групповые туры в Россию в рамках соглашения.
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